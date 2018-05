Statistiką apie „Euroviziją“ renkantis komentatorius: I. Zasimauskaitė turi šansų

„Po 22 metų darbo su „Eurovizija” man šis konkursas yra savotiška aistra, be kurios neįsivaizduoju savo gyvenimo“, – sako britų kilmės islandų komentatorius Peteris Fenneris, jau daugybę metų renkantis statistiką apie įdomius ir juokingus „Eurovizijos“ faktus.

Jis LRT išduoda, kokie bruožai vienija nugalėtojų pasirodymus, ir apibendrindamas tikina, kad Lietuvos atstovė Ieva Zasimauskaitė turi šansų šiųmečiame konkurse, nors ir konkurentai yra labai stiprūs.

„Mano susidomėjimas „Eurovizija“ prasidėjo dar tuomet, kai dirbau Jungtinės Karalystės radijo stotyse. Paskui apsigyvenau Islandijoje, kūriau žodžius dainoms ir nuo to laiko pradėjau domėtis statistika. Ją renku iki šiol. Konkursas yra be galo populiarus Islandijoje – jį žiūri net 95 proc. auditorijos. Nuo tada, kai konkurse nugalėjo „ABBA”, o tai įvyko 1974–aisiais, ėmiau domėtis konkursu“, – tvirtina P. Fenneris, ir priduria, jog tuo metu Jungtinėje Karalystėje nebuvo galimybių išgirsti daug užsienio kalba atliekamų dainų ar užsienietiškos muzikos.

„Man patiko popmuzikos stilius. Čia, „Eurovizijoje“, gali susipažinti su užsienio muzika, skirtingomis kultūromis. Nežinočiau daug apie Lietuvos muziką, jei nejausčiau susidomėjimo šiuo konkursu“, – pabrėžia komentatorius.

Labai nekantrauju laukdamas Lietuvos pergalės.

P. Fenneris renka statistiką apie pačius įvairiausius faktus – spėliones dėl konkurso nugalėtojo, apie tai, ko niekas „Eurovizijos“ scenoje nėra daręs, kokios spalvos drabužiu vilkintys atlikėjai turi šansų laimėti, taip pat apie šalis, kurios dar niekuomet nenugalėjo konkurse, pvz., Portugaliją, kuri savo pirmąją pergalę pelnė po 53 metų nuo dalyvavimo konkurse pradžios.

„Labai nekantrauju laukdamas Lietuvos pergalės. Dar niekada nesu lankęsis jūsų šalyje, nors tikrai norėčiau pamatyti Vilnių. Galbūt vieną dieną ten ir atvyksiu. Manau, kelis pastaruosius metus jums nelabai sekėsi konkurse. Atsimenu, kai 1994 m. dalyvavote pirmą kartą, negavote nė vieno taško, nors man daina labai patiko. Ją tais metais atliko Ovidijus Vyšniauskas. Jūs tikrai daug dirbate ruošdamiesi šiam konkursui, ir tai yra puiku“, – kalba specialistas.

P. Fenneris gražių žodžių negaili šiųmečiam Lietuvos pasirodymui – I. Zasimauskaitės atliekamam kūriniui „When We`re Old“. „Manau, šiemet labai originaliai pateikiate dainą. Ieva vilki rožiniais drabužiais, o tokia spalva vilkinti atlikėja laimėjo 1999 m. Ieva su šios spalvos suknele atrodo labai elegantiškai. Taip pat pasirodymo metu atlikėja puikiai išnaudoja tiltelį. Tikimės, kad ji pateks į finalą“, – viliasi „Eurovizijos“ profesionalas.

Jis atkreipia dėmesį, jog tai – pirmieji metai po ilgos pertraukos, kai dainoje yra lietuvių kalbos žodžių. Anot specialisto, paskutinį kartą taip buvo, kai Lietuvai atstovavo grupė „Skamp“ – tuomet dainos metu nuskambėjo keli mūsų kalbos žodžiai. „O dar prieš tai Aistė Smilgevičiūtė atliko dainą lietuvių kalbos dialektu. Galbūt vieną dieną išgirsime visą dainą lietuvių kalba? Būtų labai gražu“, – atviravo komentatorius.

P. Fenneris tvirtina, kad renkantis atstovą „Eurovizijoje“ reikia dairytis gero atlikėjo. „Žinau kelis dalykus, kurie „Eurovizijoje“ tikrai suveiks: atlikėjas turėtų nedaug judėti scenoje; turi daryti tai, ką moka labai gerai; tikėti tuo, ką daro; nevaidinti emocijų – jei atlikėjui iš tiesų nėra baisu, jis neturėtų apsimesti išsigandusiu, jei jis nėra šmaikštus, tegul toks ir nebūna. Žiūrovai turi pajusti nuoširdumą. Jei peržvelgtumėte nugalėtojus, atrastumėte šiuos bendrus bruožus“, – kalba vyras.

Žiūrint į ją, nekyla abejonių, kad ji tiki tuo, apie ką dainuoja.

Islandijos komentatorius pripažįsta manantis, kad I. Zasimauskaitės pasirodymas turi minėtų bruožų: anot P. Fennerio, ji scenoje atrodo nuoširdi, be to, ištransliuoti nuoširdumą labai padeda tai, kad I. Zasimauskaitė per pasirodymą ant tilto susitinka su savo vyru.

„Žiūrint į ją, nekyla abejonių, kad ji tiki tuo, apie ką dainuoja. Tad ji tikrai turi šansų. Žinoma, labai sunku nuspėti, nes pusfinalis tikrai stiprus: turime Kipro atstovę, dėl kurios anksčiau kilo abejonių, bet dabar jos išsisklaidė: ji į sceną įžengia labai energingai, gyvai. Taip pat yra Izraelis, bet ar žmonės balsuos už išprotėjusią moterį, kudakuojančią kaip vištą? Nežinau. Austrija atrodo labai gerai. Matote, iš tiesų yra labai daug stiprių pasirodymų, todėl sunku nuspėti, kurie pateks į finalą, nes į geriausių dešimtuką yra mažiausiai dvylika kandidatų“, – įsitikinęs P. Fenneris.