Venecijos kino festivalyje laukiama pasaulinių filmų premjerų

Seniausias pasaulyje kino festivalis – 75-oji jo laida – prasidės rugpjūčio 29 dieną pasauline Damieno Chazelle (Damieno Šazelo) filmo „Pirmasis žmogus“ (First Man) premjera. Kaip ir ankstesniame jo filme „Kalifornijos svajos“ (La La Land), kuris atidarė 2016-ųjų Venecijos festivalį ir pelnė šešis „Oskarus“, „Pirmajame žmoguje“ N. Armstrongą vaidina R. Goslingas.

„Basterio Skrugso baladė“ (The Ballad of Buster Scruggs) yra naujas brolių Coenų pasiūlymas. Ši istorija prasidėjo kaip televizijos serialas, o dabar virto filmu, kuriame vaidina ir Tomas Waitsas (Tomas Vaitsas).

Emma Stone (Ema Stoun), Olivia Colman (Olivija Kolman) ir Rachel Weisz (Reičel Vais) vaidina nepagarbioje komedijoje apie XVIII amžiaus karalienės dvarą „Favoritė“ (The Favourite), kurią režisavo Jorgas Lantimas (Yorgos Lanthimos), taip pat debiutuojantis Lido saloje.

Tilda Swinton (Tilda Svinton) ir Dakota Johnson (Dakota Džonson) drauge dirba siaubo filme „Suspiria“, kurį režisavo Luca Guadagnino (Luka Gvadanjinas), pelnęs pripažinimą už praėjusių metų juostą „Vadink mane savo vardu“ (Call Me By Your Name).

Tarp kitų pirmą kartą rodomų filmų bus pirmasis po Gravitacijos“ (Gravity) Alfonso Cuarono (Alfonso Kuarono) darbas „Roma“, Mike'o Leigh (Maiko Li) „Peterloo“ apie 1819 metų žudynes Šiaurės Anglijoje ir „Saulėlydis“ (Napszallta), kurį režisavo vengrų režisierius Laszlo Nemesas (Laslas Nemešas), 2016 metais gavęs geriausio filmo užsienio kalba „Oskarą“ už „Sauliaus sūnų“ (Saul fia).

Nekonkursinėje programoje debiutuoja B. Cooperio filmas „Gimė žvaigždė“ (A Star is Born), kuriame jis vaidina drauge su Lady Gaga, ir drama apie policijos piktnaudžiavimą „Dragged Across Concrete“ su Melu Gibsonu ir Vince'u Vaughnu (Vinsu Vonu).

„Aukso liūtai“ už gyvenimo pasiekimus iki rugsėjo 8-osios truksiančiame festivalyje bus įteikti britų aktorei Vanessai Redgrave (Vanessai Redgreiv) ir kanadiečių kino kūrėjui Davidui Cronenbergui (Deividui Kronenbergui).