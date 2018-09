Kyšių skandalas Telšių savivaldybėje plečiasi: sulaikyti dar du asmenys

Ketvirtadienį įtarimai taip pat buvo pareikšti savivaldybės tarybos nariui, privačios bendrovės „Lestema“ vadovui konservatoriui Juozui Butkevičiui, nurodė STT.

Taip tyrimas dėl korupcijos Telšių rajono savivaldybės viešuosiuose pirkimuose išsiplėtė iki septynių įtariamųjų – jame kyšio ėmimu įtariamas ir dabartinis laikinasis administracijos vadovas „darbietis“ Kęstutis Anglickas.

Teisėsauga nurodo tirianti kyšininkavimo schemą, kur už viešuosius pirkimus Telšių rajono savivaldybės tarnautojai įtariami priėmę kyšius iš kai kurių pirkimuose dalyvaujančių įmonių atstovų už palankumą šioms bendrovėms.

Įtarimai dėl kyšio ėmimo šiame tyrime taip pat pareikšti savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjui Gintautui Lukauskui bei Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vadovei socialdemokratei Laimai Simanauskienei, o papirkimu įtariami dar dviejų privačių įmonių vadovai.

K. Anglickas ir G. Lukauskas teismo sprendimu nušalinti nuo pareigų šešiems mėnesiams.

Visi įtariamieji yra sulaikyti.

Politikams gresia netekti narystės partijose

Teisėsaugos įtarimų dėl korupcijos sulaukusiems Telšių politikams gresia netekti narystės jų partijose.

Šių politikų partijų lyderiai žada reaguoti principingai.

„Jeigu partijos nariai patys nesustabdys savo narystės iki kol paaiškės kaltinimų jiems pagrįstumas, partija artimiausiu metu priims sprendimus nustatyta tvarka“, – BNS sakė Gintautas Paluckas.

„Vertiname tokius dalykus labai rimtai, be jokių išimčių ir beprasmybių ir tikimės, kad teisėsauga atliks savo darbą. Jeigu prie to prisidėjo socialdemokratų partijos nariai, jie, be jokios abejonės, turės palikti partiją“, – pridūrė jis.

Darbo partijos vicepirmininkas Šarūnas Birutis BNS taip pat teigė, kad K. Anglicko narystė partijoje turėtų būti stabdoma.

„Tiesą sakant, kol kas to negirdėjau, žinių neklausiau, bet tokie dalykai yra netoleruotini. Manau, kad reakcija bus atitinkama“, – kalbėjo politikas.

Konservatorių partijos lyderis Gabrielius Landsbergis BNS sakė, jog įtarimų sulaukęs J. Butkevičius „neturėtų būti partijos narys“.

„Mano žiniomis, partijos Priežiūros komitetas ir partijos Telšių skyrius rinksis priimti sprendimų“, – teigė Seimo narys.