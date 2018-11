Premjeras neskuba atsiprašyti protestuojančių mokytojų

Vyriausybės vadovas suabejojo, ar konservatorius apskritai turi teisę tokio atsiprašymo reikalauti, kai pati TS-LKD, pasak jo, už savo antikonstitucinius veiksmus, vadovaujant ankstesnei Vyriausybei, visuomenės taip ir neatsiprašė.

„Neturiu daug lūkesčių, kad pasikeis jūsų nuostatos apie tai, ar reikia susitikti su nepatenkintais mokytojais, žinau, kad nerandate laiko, žinau, kad ministrė neranda laiko susitikti su tais, kurie kelia klausimus, visada smagiau yra susitikti su tais, kurie pritaria, paploja, pasidžiaugia jumis“, - į premjerą Vyriausybės valandoje kreipdamasis kalbėjo G. Lansbergis.

Tęsdamas konservatorius paviešino jo pagalbos prašiusio pedagogo laišką, kuriame prašoma padėti, nes sunku išgyventi uždirbant tik 430 eurų per mėnesį.

Mes nežadame, mes tiesiog darome sprendimus, kurie didina dirbančių žmonių pajamas, tarp jų tą kategoriją, kurią jūs įvardinote.

„Premjere, vis dėlto, ar turėsite širdies tiesiog kartą atsiprašyti tų, kurie neturi laisvo laiko, tų, kurie labai sunkiai dirba ir labai mažai uždirba, ar būsite garbingas pareigūnas, kuris atsiprašys tų, kuriuos įskaudino?“ - primindamas premjero pasisakymą, kad mokytojams, turintiems daug laisvo laiko, gauti didelį atlyginimą galimybės nėra, klausė G. Landsbergis.

S. Skvernelis suabejojo, ar konservatorių lyderio minėtas pedagogas kreipėsi tinkamu adresu. Pasak Vyriausybės vadovo, patys konservatoriai antikonstituciniais sprendimais sumažino valstybės tarnautojams atlyginimus.

„Tai būtent tas adresas, kuris demonstravo socialinį jautrumą, kada mažino atlyginimus valstybės tarnautojams. Jūsų valdančioji dauguma, vyriausybė tą darė, mažino pensijas, darė kitus antikonstitucinius sprendimus ir kažkaip negirdėjau, kad būtų bent vienas atsiprašau už tai, kas buvo padaryta pažeidžiant Konstituciją“, - piktinosi S. Skvernelis. Premjeras akcentavo, kad Vyriausybė rūpinasi visais žmonėmis, tarp jų ir mokytojais.

„Mes nežadame, mes tiesiog darome sprendimus, kurie didina dirbančių žmonių pajamas, tarp jų tą kategoriją, kurią jūs įvardinote“, - tęsė savo pasisakymą premjeras. Galiausiai S. Skvernelis pabrėžė, kad jo pasisakymai apie mokytojų streiką yra ne taip cituojami.

„Siūlau nepasiduoti propagandai ir kalbant tiesiog cituoti visą citatą, o ne iškarpinėti, kai aš kalbu apie laisvą laiką. Yra galimybė LRT radijui paklausyti visą įrašą, jo niekas neištrynė“, - ironizuodamas apibendrino premjeras.

Premjeras mokytojų streiką dėl etatinio darbo apmokėjimo tvarkos yra sukritikavęs, o streikuojančių pedagogų reiškiamus priekaištus išvadinęs demagogija. S. Skvernelis teigė, kad reforma atlyginimus kilstelėjo, tad nėra pagrindo mokytojams reikšti nepasitenkinimą.

Trečiadienį kalbėdamas LRT radijui premjeras teigė, kad etatinis apmokėjimas atskleidė daugybę švietimo sistemos problemų. Taip pat S. Skvernelis pažymėjo, kad mokytojui turėti daug laisvo laiko ir kartu gauti 1000 eurų siekiantį atlyginimą galimybės nėra.

„Tikrai suprantu mokytojus, kurie turėjo šešias ar aštuonias kontaktines valandas ir po to galėjo daryti, ką nori, nebūtinai būti mokykloje. Turėti gana daug laisvo laiko ir gauti tūkstančio eurų atlyginimą... tokios galimybės tikrai nėra“, - LRT radijui aiškino S. Skvernelis.

ELTA primena, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pirmadienį pradėjo neterminuotą pedagogų streiką. Streikas rengiamas dėl dalies pedagogų nepasitenkinimo naująja etatine apmokėjimo sistema.

Streiką organizuojanti LŠDPS reikalauja įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų. Taip pat - pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc. bei mažinti vaikų skaičių klasėse.

Neterminuotam streikui pirmadienį pritarimą buvo pareiškusios 79 iš 2000 ugdymo įstaigų. Šiuo metu mokiniams pamokos nevedamos 28 mokyklose.

Priekaištauja žiniasklaidai dėl iškraipytų žodžių

Premjeras S. Skvernelis piktinasi, kad žiniasklaida iškraipė jo išsakytus žodžius apie streikuojančius mokytojus. Ketvirtadienį savo socialinio tinklo profilyje S. Skvernelis propaganda vadino kai kurių žiniasklaidos priemonių pateiktą jo išsakytos nuomonės kursyvą ir, pasidalinęs nuoroda į jo duotą interviu LRT radijui, tikino, kad puikiai žino, kaip gyvena mokytojai.

„Propaganda - tai bendravimo forma, kurios tikslas, pateikiant šališkus argumentus, daryti įtaką bendruomenės požiūriui arba pozicijai. Propaganda paprastai yra kartojama ir paskleidžiama įvairiomis formomis, siekiant sukurti norimą auditorijos požiūrį.

Tokia yra tiksli mano citata iš radijo laidos:

„Kalbant apie etatinį apmokėjimą - taip, šitas apmokėjimas yra iš esmės, kaip minėjau, teisingas, kadangi jisai nustato visus apmokėjimo šaltinius ir apmokama už visus darbus. Tikrai aš suprantu tuos mokytojus, kurie dirbdavo, turėjo 6-8 kontaktines valandas (per savaitę) ir po to galėjo daryti, ką nori, ir nebūtinai būti mokykloje ar mokykloje darbuotis. Turėti pakankamai daug ir laisvo laiko, ir norėti gauti 1000 eurų ir daugiau atlyginimą - tikrai tokios galimybės nėra. Etatinis mokėjimas atskleidė be galo (daug) trūkumų, kas buvo mūsų švietimo sistemoje“.

O taip ji buvo pateikta kai kuriose žiniasklaidos priemonėse:

- „S. Skvernelis apie mokytojų atlyginimus: turėti daug laisvo laiko ir gauti 1000 eurų galimybės nėra“.

- „Turėti gana daug laisvo laiko ir gauti tūkstančio eurų atlyginimą... tokios galimybės tikrai nėra. Etatinis apmokėjimas atskleidė begalę trūkumų, kurie buvo mūsų švietimo sistemoje“.

„Puikiai žinau, kaip gyvena mokytojai. Pats dėsčiau universitete ir kolegijose. Mano sesuo dirba mokytoja. Visada ypatingai gerbiau šią profesiją. Vienas pagrindinių mano tikslų yra orus mokytojų atlyginimas ir šios profesijos prestižas“, - ketvirtadienį feisbuke rašė S. Skvernelis.

ELTA primena, kad trečiadienį LRT duotame interviu S. Skverelis kritikavo mokytojų streiką, teigdamas, kad streikuojančių pedagogų reiškiami priekaištai, jog po atliktos etatinio apmokėjimo reformos pedagogų atlyginimai didėjo tik pavieniais atvejais, yra demagogija.

„Tokios demagogijos daug galima prisiklausyti. Pirminiai duomenys tikrai nėra galutiniai, šiomis dienomis ministerija turėtų patikslinti. Rugsėjo mėnesį daugiau nei 70 procentų mokytojų atlyginimas šalies mokyklose augo - tai yra vidutiniškai 112 eurų, ir yra apie 20 procentų mokytojų, kuriems atlyginimai sumažėjo. Bet tai susiję su krūvių sumažėjimu. Kitaip tariant, žmonės neturi to etato“, - sakė LRT radijui S. Skvernelis.

