R. Karbauskis: visiems vairuotojams privalu įvesti 0 promilių reikalavimą

„Čia savaitgalio įvykiai… Būtų tiesiog nepadoru su tokia pataisa eiti ir kalbėti apie tai“, – LRT.lt portalui pirmadienį sake G. Vaičekauskas.

Įstatymo pataisų paketą, kurio viena idėjų – padidinti leistiną alkoholio koncentraciją vairuotojo kraujyje nuo 0,4 iki 0,5 prom., opozicinio – Liberalų sąjūdžio – frakcijos narys su keliais kolegomis planavo pateikti ketvirtadienį, Seimo vakarinio plenarinio posėdžio metu.

Primename, kad savaitgalį Vilniuje automobilių dalijimosi paslauga teikiančios bendrovės „CityBee“ automobilį „VW Golf“ vairavęs neblaivus vyras taranavo prie sankryžos žalio šviesoforo signalo laukiančius automobilius „Toyota Prius“ ir BMW. Susidūrimo metu žuvo „Toyota“ keleivė (gim. 1991 m.), avariją sukėlusiam vyrui nustatytas 1,51 prom. girtumas.

Visiškai atsisakyti idėjos neketina

G. Vaičekauskas aiškino, kad tragiška avarija nėra vienintelė priežastis, kodėl jis neteiks idėjos leisti 0,5 prom. alkoholio ribą vairuotojams.

„Tai yra ne šito Seimo reikalas. Šita pataisa gimė kaip protestas visiems (alkoholio – LRT.lt) draudimams. Aš norėjau pasakyti, kad šita pataisa gimė todėl, kad yra ir kita nuomonė. [...]

Šita pataisa yra apie tai, kad draudžiama gerti. Šita pataisa yra apie tai, kad Europoje moko gerti ir 0,5 promilės yra 19-oje Europos valstybių. Amerikoje yra 0,8, o kai kuriuose valstijose krinta iki 0,5 promilės“, – dėstė liberalas.

Tiesa, parlamentaras tikino visiškai neatsisakantis iniciatyvos dėl alkoholio koncentracijos kraujyje vairuotojams ribos keitimo. Šį sumanymą, kaip teigia G. Vaičekauskas, jis teiktų Seimui, jei valdantieji imtųsi mažinti dabartinę leistiną 0,4 prom. alkoholio ribą vairuotojams arba būtų pasiūlyta taikyti 0 promilių reikalavimą vairuojantiems.

„Šausime“ šitą pataisą, jei kas nors kokius 0,3 ar 0,2 promilių nuostatą pasiūlys, kad būtų diskusijos. [...]

Nulių gamtoje nėra, jų negali būti. Tie, kurie prieštarauja 0,5, jie prieštarauja ir „gryniems“ nuliams, nes patys supranta, kad čia kažkas gali būti, pagirios ar kažkas. Mes nesame abstinentai. Kuo daugiau draudimų, tuo daugiau žmonės gerti pradės“, – komentavo G. Vaičekauskas.

Liberalas tvirtino, kad nuo praėjusių metų sausio 1 d. įsigaliojusi tvarka, pagal kurią vairuotojams, kuriems nustatytas daugiau negu 1,5 prom. girtumas, gresia baudžiamoji atsakomybė (bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų), neveikia, mat įkaušusių vairuotojų sukeliamos avarijų stipriai nesumažėjo.

„0,5 ir lengvas girtumo laipsnis nėra problema. Problema yra tai, kad neveikia prieš tai Seimo patvirtinti dalykai, tai yra, kad už vidutinį ir sunkų girtumą galima sodinti į kalėjimą, gresia baudžiamoji atsakomybė. Šitie dalykai neveikia“, – įsitikinęs pašnekovas.

„Reikia šviesti, kad žmogus suprastų, jog apskritai vairuoti ir gerti negalima. Tas kirtis – 0,4 ar 0,5 – nieko nelemia, iš tikrųjų. Žmogus turi suvokti, kad gerti ir vairuoti yra du nesuderinami dalykai“, – tvirtino G. Vaičekauskas, paklaustas, kokį priešnuodį, siekiant sumažinti neblaivių vairuotojų sukeltas avarijų skaičių, jis siūlytų.

„Valstiečių“ lyderis: nulis reikštų nulį

Po visuomenę sukrėtusios neblaivaus „CityBee“ vairuotojo avarijos, susisiekimo ministras Rokas Masiulis užsiminė apie alkoblokų – prietaisų, kurie neleistų neblaiviam asmeniui užvesti transporto priemonę – įvedimo galimybę nuomojamuose automobiliuose.

Valdančiosios – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – lyderis, Seimo narys R. Karbauskis teigė pritariantis šiai idėjai.

„Aš sutinku su ministro išsakyta nuomone, kad tikriausiai tokiuose automobiliuose, kurie tiesiog imami iš kažkokių aikštelių be ypatingos kontrolės, turėtų būti tie alkoblokai. [...] Aš suprantu, tai pabrangintų (paslaugas – LRT.lt), bet jei mūsų visuomenė nesugeba susitvarkyti, tai to reikia. Tikriausiai 99 proc. žmonių yra sąmoningi, protingi, bet. norint užtikrinti tų pačių 99 proc. saugumą, turime dėl to vieno procento neatsakingų žmonių daryti žingsnius. Galbūt tai pabrangins paslaugas tiems 99 proc. žmonių, bet leis išvengti tokių nelaimių“, – LRT.lt kalbėjo R. Karbauskis.

„Valstiečių“ vedlys akcentavo, kad valdantieji neatsisako Vyriausybės programoje įrašytos iniciatyvos visiems vairuotojams taikyti 0 prom. alkoholio reikalavimą.

„Būtų aišku, kad, jei nulis, vadinasi, nulis. Visiškai akivaizdu, kad žmogaus mąstymas, jo paties galvojimas, ar jis pasiektų tą normą, ar ne, neturėtų prasmės. Dabar tikrai daug žmonių, kurie drįsta sėsti vairuoti, išgėrę, randa tokį paaiškinimą vieni kitiems ir sau pačiam, kad „aš nesu tiek išgėręs, kad viršyčiau tas promiles“. Dažnu atveju tie žmonės yra teisūs, jie tikrai galvoja, kad jie neviršija, bet faktai rodo, kad yra kitaip“, – komentavo R. Karbauskis.

Pašnekovas vylėsi, kad šios kadencijos Seime, nepaisant aršios opozicijos, nulio promilių įstatymas sulauktų paramos ir būtų priimtas.

„Šitame Seime tikrai turėtų pavykti, nes tikrai būtų ir opozicijoje tokių žmonių, kurie palaikytų. Aš manau, kad Lenkų rinkimų akcija palaikytų savo dauguma, galbūt vienas ar kitas iš mūsų partnerių prisijungtų, bet mums balsų užtektų“, – aiškino R. Karbauskis.

Paklaustas, ar siekiant sumažinti neblaivių vairuotojų sukeliamų avarijų ir vairavimo išgėrus atvejų skaičių nereikėtų verčiau vietoje draudimų imtis visuomenės švietimo, R. Karbauskis pabrėžė, kad „valstiečiai“ nėra nusiteikę prieš piliečių ugdymą, tačiau, kaip pastebėjo pašnekovas, švietimo rezultatų tenka laukti ilgiau.

„Nulis promilių yra iš karto veikianti priemonė. Jei yra kontrolės pakankamai, šita priemonė veikia iš karto nuo įsigaliojimo. Ši priemonė gali labai staigiai pakeisti situaciją, o, jei mes įvestume ugdymą, auklėjimą, bandytume išaiškinti, kaip yra negerai vairuoti išgėrusiam, mes tą galime padaryti ir gali būti gėda išgėrusiam žmogui vairuoti, bet tai galime padaryti tik per kelias kartas“, – aiškino „valstiečių“ lyderis.