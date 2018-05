R. Paksas šauks tautą: kuria naują visuomeninį judėjimą

„Visuomeninis judėjimas – aš neatmesčiau tokių galimybių, prieš pusę metų jau esu pasakęs, kad manau, jog šiandien turi atsirasti institucija arba pilietiška visuomeninė organizacija, jungianti dar galvojančius žmones, visus žmones, tautos išlikimo labui“, – 15min patvirtino turįs minčių apie visuomeninio judėjimo kūrimą R.Paksas.

Portalo teigimu, naujasis judėjimas turėtų vadintis „Šaukiu aš tautą“, su aliuzija į Vytauto Kernagio dainą pagal poeto Bernardo Brazdžionio eiles. Šis pavadinimas rezervuotas balandžio pabaigoje.

Apkaltos būdu iš prezidento posto pašalintas R. Paksas sako, kad judėjime bus laukiami visi žmonės, visų politinių partijų nariai, pritariantys idėjai „tauta – Lietuva – valstybė – nacionalinė valstybė“. Apie tai, jog prisijungtų prie naujo judėjimo, patvirtina ir „tvarkietis“ Petras Gražulis.

„Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis penktadienį interviu Žinių radijuje pripažino, kad tai, jog partiečiai siekia steigti naują judėjimą, jam yra „labai skaudu, kaip pirmininkui“. Jis teigia, kad judėjimas kuriamas daliai partiečių reiškiant nepasitenkinimą jo vadovavimo stiliumi, taip pat sieja tai su partijai teisėsaugos pareikštais kaltinimais.

„Yra žmonių, kurie visą laiką buvo nepatenkinti mano vadovavimo stiliumi, nes aš gal per daug jaunatviškas, gal kartais per daug impulsyvus, su griežtu tonu žmogus. Ir visą laiką norima bėgti kažkur skųstis. Matyt, metai, bėgimas skųstis pas prezidentą „ant sofkutės“ ir sakyti, koks Žemaitaitis yra blogas, koks niekšas, opozicionierius, kaip jis sutaria su konservatoriais ar liberalais, privedė prie to, kad kuriamas judėjimas“, – sakė jis.

„Klausimas, ar tai yra bandymas nueiti nuo atsakomybės, nuo veiksmų, dėl ko partijai yra iškelta baudžiamoji byla, pareikšti įtarimai, ar mes sugebėsime šitą procesą suvaldyti, toliau vieningai išlikti (...). Aš labai abejoju tais pseudo judėjimais ir ypatingai ten renkamais žmonėmis“, – sakė R. Žemaitaitis.

Kalbėdamas apie P. Gražulį, R. Žemaitaitis užsimena, jog apie jį tikisi informacijos ir iš Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, atliekančio tyrimą dėl nederamos verslo įtakos politiniams procesams.

„Aš apie poną Petrą turiu kitokios nuomonės. Manau, kad yra kiti, susiję dalykai. Reikėtų luktelėti, mėnesio bėgyje mes tų pažymų gal ir kitokių pamatysime. Bet aš manau, kad nebegali tokie žmonės dalyvauti politikoje, atstovauti rinkėjų, kada dviejų veidų karalystės pasaulyje gyvena“, – teigė „tvarkiečių“ lyderis.

Teisėsauga gegužės pradžioje pranešė baigusi 2014-aisiais pradėtą ikiteisminį tyrimą, jame „Tvarka ir teisingumas“ įtariama iš kyšių ar neteisėtai iššvaistyto turto gavus daugiau nei 350 tūkst. eurų panaudojusi juos veiklos viešinimui. Be „Tvarkos ir teisingumo“, įtarimai pareikšti šešiems fiziniams asmenims. Prokurorai įtaria, kad partija per atstovą taip pat pažadėjo ir susitarė priimti kyšį iš, BNS žiniomis, verslininkų Peisacho Kačerginskio ir Giedriaus Rakausko.