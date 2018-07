V. Titovas tapo N. Puteikio koziriu?

Uždengtu veidu – J.Šeršniovas

Įsibėgėjus skandalui, vadinamaisiais internetiniais memais garsėjusio tinklaraštininko Arūno Marčiausko viešai prieinamoje feisbuko paskyroje liepos 22-ąją ir 24-ąją buvo paviešintos bendros N.Puteikio ir V.Titovo nuotraukos, kurios patraukė ne tik internautų, bet ir vietos politikų dėmesį.

Pranešime, pavadintame "Be grimo, be montažo, be komentarų", A.Marčiauskas rašo: "Vienoje ir toje pačioje nuotraukoje regite LR Seimo narį, Lietuvos centro partijos pirmininką N.Puteikį, sieksiantį Lietuvos Respublikos Prezidento posto, ir atvirai prokremliškų pažiūrų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narį V.Titovą, išniekinusį Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą. Nuotraukos kalba pačios už save. Nereikia būti dideliu kūno judesių kalbos ekspertu, kad įvertintumei. Išvadas darykite patys".

Tarp socialinių tinklų vartotojų užvirė diskusijos: kas sieja N.Puteikį su Rusų sąjungos nariu, ir kas tas asmuo, kurio veidas nuotraukoje pridengtas, tačiau jis stovi kaip tik tarp minimų dviejų politikų?

"Tai yra Jurijus Šeršniovas, buvęs Klaipėdos miesto tarybos narys. Jis gali tapti naujuoju tarybos nariu, jei įvyks apkalta V.Titovui, nes rinkimų metu jis buvo antras žmogus Rusų sąjungos sąraše", – nuotraukoje užfiksuotą kitą vietos politikos veikėją atpažino N.Puteikis.

Fotografavo kažkuris politikas

Pasak N.Puteikio, pirmoji paviešinta nuotrauka daryta 2009 metais, kelte Jūros šventės metu.

"Vyko mero vakarienė, kurioje buvo visa savivaldybės taryba, ir visi su visais fotografavosi. Aš tuo metu buvau tos tarybos narys. O mus tą kartą nufotografavo kažkas iš tarybos narių. Tik kažkodėl nuotrauka buvo paviešinta kaip tik šiuo metu?" – viešai internete plintančias fotografijas komentavo N.Puteikis.

Jis įsitikinęs, kad bendros fotografijos neturėtų būti pateikiamos, kaip saitai ar draugystės ir jomis neturėtų būti įrodinėjama kažkokia bendrystė.

"Tos nuotraukos niekaip nereiškia, kad aš esu V.Titovo draugas, ar bendrauju su juo periodiškai – esu susitikęs tik tuose renginiuose, kaip ir su kitais miesto tarybos nariais. Kategoriškai nepritariu nei jo pažiūroms, nei jo pareiškimams dėl Ramanausko Vanago, smerkiu jį dėl to", – tikino N.Puteikis.

Antroji nuotrauka, pasak N.Puteikio, gali būti fiksuota 2017 metais, Jūros šventės metu taip pat vykusiame Klaipėdos mero pokylyje.

Užkliuvo ir skulptūros

Visai kitą nuomonę turi tinklaraštininkas A.Marčiauskas.

Ar pažiūrėjus į šias dvi nuotraukas galima teigti, jog N.Puteikis ir V.Titovas yra priešystėje?

"Aš anksčiau ar vėliau būčiau panaudojęs šias nuotraukas savo politinėje satyroje, būtų V.Titovas išsišokęs ar ne. Taip sutapo, jog atsirado proga pakalbėti apie šio politiko draugus. O kalbėti yra apie ką. Jei N.Puteikis sako, jog bendrystės su V.Titovu nėra, pažiūrėkime, ką reiškia šio žodžio antonimas – jis reiškia priešystę. Pasakykite, ar pažiūrėjus į šias dvi nuotraukas galima teigti, jog N.Puteikis ir V.Titovas yra priešystėje?" – pastebėjo A.Marčiauskas.

Jo akimis, V.Titovas nuo pirmų žingsnių politikoje laikėsi prokremliškos pozicijos.

"Jei N.Puteikis to nemato, kam toks prezidentas Lietuvai, jei jis taip tolerantiškai žvelgia į prokremliškų pažiūrų politiką?" – aiškino A.Marčiauskas.

Vyras priminė ir kitą N.Puteikio nuodėmę – jo poziciją, kai buvo svarstomas ant Žaliojo tilto Vilniuje buvusių sovietinių skulptūrų klausimas.

Tą kartą politikas viešai deklaravo, jog, jo akimis, Žaliojo tilto skulptūros buvo istorijos žymė, o ne Rusijos imperializmo propaganda.

"Didžiausia kvailystė už Rusijos agresiją Ukrainoje keršyti skulptūromis", – minėjo N.Puteikis.

Siūlė traiškyti NATO šalininkus

Į tokias pastabas N.Puteikis atkirto kitokiu pavyzdžiu ir retoriškai klausė, kodėl tinklaraštinikas drąsus tik savo paskyroje, o realių žingsnių nesiima?

"Prisiminkime kitą skandalingą pasisakymą, kurį paviešino V.Titovo feisbuko draugas Edvinas Kėrikas. Komentare raginama susidoroti su NATO šalininkais, o tai paskelbta būtent V.Titovo paskyroje. A.Marčiauskas jį taip pat matė, bet pareiškimą teisėsaugai parašė ne jis, o mano žmona", – tikino N.Puteikis.

Į Generalinę prokuratūrą kreiptasi dėl E.Kėriku prisistačiusio asmens, kuris 2017 metų žiemą paviešino frazę: "Ateis laikas ir mes tuos NATO užpakalių laižytojus aikštėse traiškysime!!!" ("Не чего придёт время и мы этих натовских задницо лизов на площадях будем давить!!!").

Šis pasisakymas buvo paminėtas po V.Titovo pareiškimo apie palaikymą už antivalstybinę veiklą teisiamiems Žilvinui Razminui, Olegui Titorenkai ir Giedriui Grabauskui.

"Teisėsauga iki šiol neišsiaiškino, kas toks yra šis žmogus. Gautas atsakymas, jog jo vis dar ieškoma. Tačiau socialinio tinklo paskyros autorius, kurio nuotrauką matome internete, labai jau panašus į žmogų, kurį matydavome rinkimų metu, kaip Vyriausiosios rinkimų komisijos stebėtoją. Atnaujinau pareiškimą prokuratūrai, prašydamas išsiaiškinti, ar gali būti, jog VRK stebėtoju galėjo būti asmuo, viešai reiškiantis raginimus susidorojimu?" – tikino N.Puteikis.

Penktoji kolona kyla

Vis dėlto panašu, jog V.Titovas tokiu būdu gali tik susirinkti dar gausesnes palaikytojų gretas, o visuomenės dėmesys nejučia nukreipiamas ne į esminius dalykus, o į manipuliacijas, asmeninių santykių suvedinėjimą ir politinių kampanijų rietenas.

Kaip sakoma, laikinai einančiam genijaus pareigas – viskas leidžiama.

Klaipėdos tarybos narys Vytautas Čepas įsitikinęs, jog V.Titovas šioje situacijoje liks nugalėtoju.

"Jis nieko nepralošė. Jis viską laimėjo. Šauksmai, riksmai ir miltai čia nepadės. Visuomet buvo tokių, kurie žūtbūt norėjo gauti dėmesio, tokių ir bus. Kaip sakoma, laikinai einančiam genijaus pareigas – viskas leidžiama. O jei rimtai, visi šie įvykiai parodė tai, kad penktoji kolona kyla į kovą. Ir ne tik rusakalbių tarpe, tarp lietuvių tokių taip pat apstu. Ko išmoksime iš viso to? Sužinosime, kas yra kas ir žinosime, ko saugotis", – pastebėjo V.Čepas.

Politikas būtų linkęs su kitaminčiais diskutuoti taikiai, kautis argumentais.

"Didžiausia kaltė dėl to, kas šiomis dienomis nutiko, tenka "urapatriotams". Tie, kuriems tik ir tereikia parėkti, juk nesupranta, jog jų riksmas atsimuša į sieną, o plytos nuo jos krenta ant mūsų pačių patriotų galvų", – tikino V.Čepas.

Komentaras

Lauras Bielinis

Politologas

Visą šį V.Titovo sukurtą kazusą turės spręsti teisėsauga. O politikai turėtų diskutuoti interpeliacijos klausimu. V.Titovo pareiškimai be abejonės turi būti įvertinti. Jis ne tik paliečia lietuvių santykį į A.Ramanausko-Vanago atminimą, bet ir mėgina iškeipti viešąją nuomonę. Tačiau šiuo metu visiems mums pirmiausiai reikėtų mažiau reaguoti emociškai į tai, ką jis pasakė, o aktyviau reikalauti iš teisėsaugos konkrečių veiksmų. Jei tai bus įvertinta, kaip netinkamas dalykas, bus pritaikyta bausmė. Tai, kad viešoje erdvėje pasirodė kitų politikų nuotraukos su V.Titovu, tėra akivaizdus rinkiminis akcentas. Sunku nuspėti, kas įkėlė tokią nuotrauką į viešąją erdvę. Bet tie, kas tai padarė, protu nepasižymi. Matau, kad jie padarė politinę klaidą. Dar kartą dėmesys buvo sutelktas tik į V.Titovą. Gali būti, kad visiems mums dar gali tekti atsiprašinėti jo, jei teisėsaugos verdiktas bus kitoks. Sulaukime teisinio vertinimo. Negalime to pamiršti. Antras momentas – mėtymasis miltais nėra tinkamas kovos būdas. Iš tiesų verta kalbėti apie politinę kultūrą ir politinės kovos metodus.