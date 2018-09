Ketvirtadienio vakarą sinoptikai vėl žada stiprų vėją

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Alva Nagelytė teigia, kad ketvirtadienio vakarą stipriausio vėjo laukiama vakariniuose šalies rajonuose – pajūryje jo greitis turėtų siekti 20-22 m/s.

„Vėjas pirmoje nakties pusėje plis į šiaurės vakarinius rajonus, apimdamas daugiausia Šiaulių, Telšių, Klaipėdos apskritis. Stipriausi vėjo gūsiai bus apie vidunaktį: pajūryje tikimasi iki 24-26 metrų per sekundę, šiaurinėje Lietuvos pusėje – apie 18-20 metrų per sekundę. Mažesni vėjai numatomi pietų Lietuvoje, 15-17 metrų per sekundę“, – BNS sakė A. Nagelytė.

Anot sinoptikės, penktadienio naktį vidutinė temperatūra daug kur perkops 10 laipsnių, penktadienį vėjas suksis iš šiaurės vakarų ir atneš vėsesnį orą.

Šeštadienį numatomi ramesni orai, naktį vidutinė oro temperatūra sieks 2-4 laipsnius šilumos, vietomis, ypač dirvos paviršiuje, laukiama šalnų. Dieną bus saulėta, sušils iki 12-14 laipsnių. Sekmadienį vyraus pietvakarių vėjas, naktį dar laukiama šalnų, dieną – 14-15 laipsnių šilumos.

Dėl stipraus vėjo nulaužtų medžių per pastarąją parą ugniiagesiai gelbėtojai kviesti daugiau nei 100 kartų, apgadinti 9 automobiliai, per avariją dėl nuvirtusio medžio nukentėjo žmogus. Dėl audros elektros tiekimas buvo sutrikęs apie 70 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ klientų.