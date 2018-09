Nuo sausio 1-osios užsiregistruoti pas gydytojus bus lengviau

Nuo sausio 1 d. gydymo įstaigos bus kviečiamos jungtis prie išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistemos, tad jau kitais metais pacientams taps lengviau užsiregistruoti pas gydytojus. Pradėjus pacientus pas gydytoją registruoti per šią sistemą paslaugas sutekti bus galima suteikti greičiau nei dabar.

IPR sistema leis pacientams nuotoliniu būdu rezervuoti priėmimo laiką, gauti pranešimus ir priminimus apie numatytą apsilankymą pas gydytoją, atšaukti apsilankymą, internete stebėti visų savo planuojamų bei įvykusių apsilankymų istoriją. Pacientai taip pat galės jiems įprastu būdu užsiregistruoti atvykę į gydymo įstaigą arba telefonu, taip kaip daroma šiuo metu.

Pasak sveikatos apsaugos viceministrės Kristinos Garuolienės, ši sistema padės sukurti tolygų pacientų pasiskirstymą tarp gydymo įstaigų ir specialistų, o pacientai matys, koks yra realus gydytojų užimtumas ir galės rinktis tą įstaigą, kurioje pas gydytoją patekti bus galima greičiau.

„Šiuo metu vyksta intensyvūs išankstinės pacientų registravimo sistemos integravimo į e. sveikatą darbai. Planuojama, kad jau visai netrukus ji bus pristatyta gydymo įstaigoms, specialistai apmokomi naudotis šia sistema, o nuo sausio 1 dienos įstaigos pradės jungtis prie jos“, - sako viceministrė K. Garuolienė.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme yra nustatyta, kad pacientas pas šeimos gydytoją turėtų patekti per 7 dienas, o pas specialistą - per 30 dienų, jei nėra objektyvių priežasčių, dėl kurių gydymo įstaiga negali paslaugos suteikti laiku. Tad vienoje sistemoje pacientas matys visų šalies ligoninių galimus priėmimo laikus 30 dienų į priekį.

Jei nutiktų taip, kad gydymo įstaiga dėl objektyvių priežasčių (medicinos prietaisų brangiems tyrimams atlikti gedimų, dėl gydymo įstaigoje padidėjusių pacientų srautų ekstremaliųjų situacijų, atvejais ar kt.) neturės galimybės priimti paciento per nustatytą terminą, jam bus pasiūlytos 3 alternatyvios gydymo įstaigos, kuriose yra laisvų vietų paslaugai gauti laiku.

„Gavęs alternatyvius pasiūlymus, žmogus galės registruotis pas kitą specialistą, o tai sudarys visiems geresnes sąlygas laiku gauti kokybišką paslaugą. Tais atvejais, kai pas specialistą laukimo laikas bus ilgesnis nei 30 dienų, o žmogus nenorės registruotis pas kitą gydytoją, jis turės galimybę pasirinkti, tačiau tuomet jis pats turės nuspręsti, ar laukti eilėje, ar registruotis pas kitą specialistą“, - teigia viceministrė K. Garuolienė.

Taip pat sistema pati primins pacientui apie artėjantį apsilankymą pas gydytoją, tad jei pacientai laiku atvyks pas gydytoją jiems paskirtu metu, gydymo įstaigos galės aptarnauti daugiau pacientų.

Ateityje numatoma etapais įgyvendinti sąsają su el. siuntimais, taip sudarant sąlygas mažinti dirbtinai susidarančias eiles dėl pacientų, kurie registruojasi paslaugoms neturėdami gydytojo siuntimo (toms, kurioms jis reikalingas). Taip pat numatoma, kad vieną siuntimą registracijai bus galima panaudoti tik vieną kartą, kaip šiuo metu yra su receptais.

Be to, naujoji sistema bus saugi, nes pacientai prie jos jungsis per elektroninių valdžios vartų sistemą.

Išankstinės pacientų registracijos sistema yra e. sveikatos platformos dalis. Vėliau numatomi sistemos patobulinimai, kai nuotoliniu būdu pacientai galės matyti ne tik sveikatos pažymas, bet ir gauti priminimus apie reikalingus profilaktinius patikrinimus, skiepus, registracijas gydytojo apžiūrai, ir jau mato savo ligos istoriją, receptus, siuntimus ir kita. Tikimasi, jog vis didesnis sistemos skaitmenizavimas paskirstys pacientų srautus, leis gauti reikiamas paslaugas greičiau, kokybiškiau, o dalį administracinių rūpesčių sutvarkyti nuotoliniu būdu.