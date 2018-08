Paaiškėjo, kaip lietuviai mėgsta leisti laisvalaikį

Paprašyti iš pateiktų variantų nurodyti, kaip leidžia laisvalaikį, 92 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad lankosi prie vandens telkinių: upių ar ežerų. Dar 89 proc. nurodė, kad eina pasivaikščioti ar pabėgioti.

86 proc. respondentų taip pat nurodė vykstantys į Lietuvos pajūrį, tai jie daro vidutiniškai kartą per keletą mėnesių į metus. Tuo metu prie upių ir ežerų respondentai vidutiniškai vyksta tris kartus per mėnesį, o pabėgioti ar pasivaikščioti vidutiniškai išsiruošia 11 kartų per mėnesį.

Besilankantys muziejuose, teatruose ir koncertuose teigė 85 proc. respondentų, tai jie vidutiniškai daro kartą per mėnesį.

74 proc. respondentų teigė atsipalaiduojantys darbuodamiesi savo sode ar darže, šia veikla jie vidutiniškai užsiima 11 kartų per mėnesį.

Į sodybą kaime važiuojantys nurodė 64 proc. respondentų, čia jie lankosi apie penkis kartus per mėnesį.

Reprezentatyvi gyventojų apklausa atlikta rengiant Lietuvos teritorijos bendrąjį planą, jo rengėjų – Aplinkos ministerijos ir partnerių – užsakymu.

Apklausą šių metų pavasarį atliko tyrimų bendrovė „Nielsen“, apklaususi 1,6 tūkst. šalies gyventojų nuo 16 iki 65 metų.