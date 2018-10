Sinoptikai įspėja: draskysis vėjas, galima ir kruša

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, trečiadienį protarpiais lis, vietomis smarkiai. Kai kur galima perkūnija, kruša.

Vėjas bus vakarų, pietvakarių krypčių, antroje dienos pusėje pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 metrų per sekundę. Daug kur vėjo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, kraštiniuose vakariniuose rajonuose stiprės iki 21–25 metrų per sekundę, pajūryje iki 28 metrų per sekundę.

Oro temperatūra šalyje sieks 8–13 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį išliks vėjuoti ir apniukę orai: žadami trumpi lietūs, vėjas bus šiaurės vakarų 7–12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15–18 metrų per sekundę, pajūryje pirmoje nakties pusėje – 22–25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį numatoma 3–8, pajūryje iki 10, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba įspėja gyventojus būti atsargiems ir primena nestovėti po aukštais medžiais, nestatyti automobilių po jais, taip pat nestovėti po elektros linijomis ir prie didelių reklamos stendų, nes jie gali kristi.