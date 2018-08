Tikrai bloga situacija: keliuose nesaugios dauguma pėsčiųjų perėjų

Susisiekimo ministerija teigia, kad šių perėjų rekonstrukcijai numatoma skirti per 10 mln. eurų.

„Tikimės, kad tai padės sumažinti avaringumą, padės sumažinti žuvusių pėsčiųjų skaičių“, – per spaudos konferenciją ketvirtadienį sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Iki 2019 metų pabaigos bus sutvarkyta apie 700, o 2020 ir 2021 metais – po 500 perėjų.

Inventorizuojant perėjas vertintas eismo įvykių ir juose nukentėjusių asmenų skaičius, taip pat rizika, kad įvyks avarija.

„Tai situacija, kai kelias yra per platus ir pėstieji neturi galimybės vidury kelio saugioje salelėje pastovėti, palaukti, kol transporto priemonės praleis juos. Kai kurios perėjos yra nematomos, užstoja vieni ar kiti objektai (...), viena iš priežasčių taip pat yra greičio rizika, viena iš išeičių yra palaikyti leistiną greitį, iškiliosios pėsčiųjų perėjos tą klausimą sprendžia“, – per spaudos konferenciją sakė laikinasis Kelių direkcijos vadovas Vitalijus Andrejevas.

Žadama, kad dėl papildomų saugumo priemonių įrengimo kiekvienos perėjos atveju bus sprendžiama individualiai.

Direkcija neinventorizavo perėjų, esančių keliuose, už kurių priežiūrą atsakingos savivaldybės, tačiau tikimasi, kad atsižvelgę į užsienio kelių tvarkymą miestų vadovai užsikrės geru pavyzdžiu ir taip pat daugiau dėmesio skirs pėsčiųjų saugumui, sakė ministras. Anot jo, miestuose tikrai yra ką tvarkyti.

„Kaip pavyzdys yra, kad kai kur perėjos eksploatuojamos aukštos kategorijos gatvėse, kur yra per didelis projektinis ir faktinis važiavimo greitis – virš 50 kilometrų per valandą. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto Geležinio Vilko gatvėje yra perėja, kur greitis – virš 50 kilometrų per valandą, Žirnių gatvėje, Stepono Batoro gatvėje, Narbuto gatvėje, Pilaitės prospekte, Kaune – Jonavos gatvė, Taikos prospektas, Klaipėdoje – Baltijos prospektas, Šilutės plentas“, – vardijo ministras.

Kaip neseniai skelbė ministerija, Lietuvoje per pirmą šių metų pusmetį žuvo 34 pėstieji (42 proc. visų žuvusiųjų keliuose), iš jų pėsčiųjų perėjose – dešimt (29 proc. visų žuvusių pėsčiųjų). Naujausiais direkcijos atstovų duomenimis, per beveik aštuonis šių metų mėnesius – iki rugpjūčio 23-osios – žuvo 39 pėstieji, iš jų 11 – perėjose.

Automobilių kelių direkcija yra auditavusi ir nesaugias sankryžas, tačiau joms sutvarkyti reikėtų daugiau kaip 400 mln. eurų, todėl tai, anot direkcijos vadovo, galėtų būti tik „labai ilgalaikis“ projektas.