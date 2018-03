A. Toliatas: Velykos dažnai tėra tradicija be turinio

„Labai dažniai šioje šventėje lieka tik tradicija, bet turinį ten visada galima sugrąžinti. Čia yra mūsų apsisprendimo, pasirinkimo klausimas. Jeigu norėsime, domėsimės, suteiksime tą turinį, jis ten ir bus“, – pabrėžė A. Toliatas.

Lygindamas Velykų ir Kalėdų šventimą, kunigas kalbėjo, kad Velykos yra intymesnė šventė.

„Ji (šventė – LRT.lt) eina per atsisakymą, per kelionę, per kančią į prisikėlimą. Kalėdos yra džiaugsmas, šeima, dovanos (labai dažnai akcentuojame būtent tą, džiaugsmingąją dalį). Jei Kalėdas pavadintume vaiko gimimu, tai Velykos yra sielos gimimas“, – pabrėžė A. Toliatas.

