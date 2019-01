Valstybės tarnautojams – prievolė pranešti apie korupciją

Pasak STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkės Rūtos Kaziliūnaitės, valstybės tarnautojai apie žinomus korupcijos atvejus turi pranešti, jeigu turi neginčijamų įrodymų apie tokią veiką. Pareigos pranešti nėra vieninteliu atveju – jeigu korupcinę veiką padarė pranešėjo giminaitis ar šeimos narys.

„Įtariant, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta ir turint pakankamai svarių duomenų, verčiančių taip manyti, skatiname nedvejoti ir visuomet kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad jos atliktų savo darbą ir patvirtintų arba išsklaidytų šiuos įtarimus“, – BNS sakė R. Kaziliūnaitė.

Apie žinomus korupcijos atvejus nepranešusiems valstybės tarnautojams grės tarnybinė atsakomybė. Numatytos nuobaudos – pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, atleidimas iš pareigų ar draudimas darbintis į valstybės tarnybą.

Anksčiau įstatyminio pagrindo tam nebuvo, todėl viskas priklausydavo tik nuo tarnautojų vertybių ir sąmoningumo, taip pat nebuvo galimybių taikyti atsakomybę net ir akivaizdiems atvejams.

„Apie žinomus korupcijos atvejus teisėsaugai turėtų pranešti kiekvienas asmuo. Tai – kiekvieno iš mūsų pilietinė pareiga ir vienas iš būdų išreikšti nepakantumą korupcijai, tačiau valstybės tarnautojams ir jiems prilygintiems asmens keliami aukštesni reikalavimai nei eiliniam piliečiui. Ypač – atsparumo korupcijai srityje“, – teigė R. Kaziliūnaitė.

Pasak „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovo Sergejaus Muravjovo, įdomu, kaip naujovė veiks praktikoje, taip pat svarbu, kad prievolė pranešti apie korupcijos atvejus netaptų tik griežtai skambančiu popieriniu šūkiu.

„Svarbu padėti viešojo sektoriaus darbuotojams suprasti, ko tiksliai iš jų tikimasi, kas yra, pavyzdžiui, įstatyme minimi neginčijamieji duomenys apie korupciją, apie kuriuos privalai pranešti per įmanomai trumpiausią laiką. Be abejo, pranešę apie korupciją, valstybės tarnautojai turi jaustis saugiai ir žinoti, jog jie dėl to nepraras savo darbo ir nerizikuos savo šeimos gerove. Kitaip labai lengva atsidurti tarp dviejų blogybių – blogai, jei nepraneši, ne ką geriau, jei praneši, bet tau arba tavo giminėms pradeda keršyti vietos politikas ar savivaldybės administracijos žmogus“, – BNS sakė S. Muravjovas.

Įstatyme numatyta, kad apie korupcijos atvejus pranešusiems valstybės tarnautojams bus garantuojamas jų duomenų konfidencialumas, taip pat – ir atlygis už vertingą informaciją. Pernai STT už tokią informaciją 16 asmenų išmokėjo 13,6 tūkst. eurų, užpernai 24 asmenims išdalinta 19,1 tūkst. eurų.