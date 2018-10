Ar reikia lapkričio 2-ąją paskelbti ne darbo diena?

Seimas svarsto lapkričio 2-ąją paskelbti ne darbo diena. Dalis gyventojų tokiam siūlymui pritaria, mat per vieną dieną aplankyti visų anapilin iškeliavusių artimųjų kapų nespėja. Kiti priešingai – mano, jog deginti žvakes ant kapų galima ištisus metus, tad laisva nuo darbo diena nereikalinga.

Agnė:

– Manau, kad galima apsieiti be laisvadienio. Kapines lankyti privalu ne tik per Vėlines, bet ir ištisus metus. Nemanau, kad viena papildoma diena pakeistų situaciją. Žmonių nuo darbų atitraukti tikrai nereikia.

Gintarė:

– Norėdama aplankyti artimųjų kapus vykstu į kitą Lietuvos pusę. Man papildoma laisva diena nepamaišytų. Žmonės patirtų mažiau streso žinodami, kad skubėti nereikia.

Rimantė:

– Aš pati nedirbu, auginu du vaikučius. Kol kas šis klausimas man nėra aktualus, kadangi per Vėlines kapinių aplankyti niekas netrukdo. Vis dėlto manau, kad dirbantiems žmonėms sudėtinga spėti, ypač jei kapinės išsibarsčiusios po visą regioną. Manau, mes pernelyg sureikšminame simbolines datas. Kapines lankyti svarbu ne vieną ar dvi dienas per metus, bet dažniau.

Dignas:

– Tokiam siūlymui pritarčiau. Aš pats spėju aplankyti kapines ir per vieną dieną. Visgi yra žmonių, kurių artimieji palaidoti skirtinguose miestuose, tad iš vienų kapinių į kitas tenka važiuoti net kelis šimtus kilometrų. Kapines svarbu aplankyti bent kelis kartus per metus, uždegti žvakelę. Galbūt kai kuriems laisva diena per Vėlines būtų vienintelė galimybė tai padaryti.

Aušra:

– Tikrai pritariu tokiam siūlymui. Žmonės turi atsikvėpti nuo darbų ir niekieno netrukdomi aplankyti kapines. Nunešti gėlių ant kapo ar uždegti žvakelių nori ir parduotuvių, prekybos centrų darbuotojai. Manau, turėtume būti solidaresni ir suprasti vieni kitus. Laisvadienių dirbantys žmonės turi labai mažai.

Paulius:

– Aš nepritariu tokiam siūlymui. Esame linkę pernelyg sutelkti dėmesį į mirusiųjų dienos minėjimą. Aplankyti kapines galima ir kitu metu. Pagerbti mirusiuosius svarbu, tačiau reikėtų žiūrėti į ateitį, o ne į praeitį. Geriau laisvą dieną pridėtų švenčiant Kalėdas ar kitas šventes.

Andrejus:

– Ant kapų uždegtos žvakės dega tiek per Vėlines, tiek ir kitomis dienomis. Nematau prasmės kelias valandas praleisti automobilių kamšatyse tam, kad kapus aplankyčiau nurodytą dieną. Tądien stengiamės į kapines nevažiuoti.