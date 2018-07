Britų premjerė: D. Trumpas patarė man paduoti ES į teismą dėl „Brexit“

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) sekmadienį pareiškė, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) jai patarė paduoti Europos Sąjungą (ES) į teismą dėl „Brexit“.

Amerikos prezidentas penktadienį per bendrą spaudos konferenciją su Th. May žurnalistams sakė, kad britų premjerei davė patarimą, kurį ji palaikė „per brutaliu“. Sekmadienį BBC laidoje „Andrew Marr Show“ dalyvavusi JK vyriausybės vadovė, paklausta, koks tai buvo patarimas, šypsodamasi atsakė: „Jis man patarė paduoti ES į teismą. Ne derėtis su ja, o paduoti ją į teismą“.

„Tos spaudos konferencijos metu prezidentas taip pat sakė: „Neapleiskite derybų“. Ir tuomet lieki suglumęs“, – pridūrė Th. May.

D. Trumpo pirmąjį oficialųjį vizitą Britanijoje anksčiau šią savaitę temdė skandalingi ir nediplomatiški jo komentarai apie Th. May vadovavimą, ypač tai, kaip ji derasi dėl „Brexit“.

Ketvirtadienį paskelbtame dienraščiui „The Sun“ duotame interviu D. Trumpas sakė, kad britų premjerės požiūris veikiausiai „sunaikino“ galimybes su Jungtinėmis Valstijomis susitarti dėl laisvosios prekybos. Ji teigė sakęs Th. May, kaip vykdyti „Brexit“ derybas, „tačiau ji manęs neklausė“.

Tokie D. Trumpo pareiškimai daugelį Britanijoje šokiravo, net ir Th. May oponentus. Amerikos prezidentas vėliau mėgino švelninti padėtį ir penktadienį per bendrą spaudos konferenciją su Th. May žurnalistams sakė, kad ji yra „nuostabi moteris“, kuri „atlieka fantastišką darbą“ būdama ministre pirmininke.

Jis neigė, kad kritikavo britų premjerę, ir teigė, kad „The Sun“ neakcentavo jo teigiamų komentarų apie britų premjerę, tačiau laikraštis vėliau paviešino interviu garso įrašą, kuris įrodo ką kitą.

D. Trumpo komentarai grasino susilpninti jau ir taip trapią Th. May vyriausybę, kurią skaldo nesutarimai tarp norinčiųjų visiško pasitraukimo iš ES ir tų, kurie nori išsaugoti glaudžius santykius su Bendrija, kuri yra didžiausia Britanijos prekybos partnerė.

Protestuodami prieš Th. May planus praėjusią savaitę atsistatydino „Brexit“ reikalų ir užsienio reikalų sekretoriai Davidas Davisas (Deividas Deivisas) ir Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas). O D. Trumpas net pareiškė, kad B. Johnsonas būtų geras ministras pirmininkas.

Paprašytas įvertinti JAV ir Britanijos santykius, D. Trumpas pareiškė, kad jie yra „patys ypatingiausi“. Jo teigimu, pačios Th. May reikalas, kaip ji tvarkosi su „Brexit“ reikalais, tačiau jis nori užtikrinti, kad Jungtinės Valstijos „galėtų prekiauti ir neturėtų jokių apribojimų“ prekiaudamos su Jungtine Karalyste“.