Dešimtys tūkstančių žmonių Prancūzijoje protestavo prieš E. Macrono reformų politiką

Protestus, prie kurių, be kitų, prisijungė valdininkai, studentai, ligoninių darbuotojai ir geležinkelininkai, surengė profsąjungos CGT ir „Solidaires“. Dar viena geležinkeliečių streiko diena, be to, sukėlė traukinių eismo trikdžius. Streikavo ir energetikos sektoriaus, darželių bei mokyklų darbuotojai.

Visoje šalyje ketvirtadienį buvo numatyta per 130 mitingų. Sostinėje Paryžiuje, nepriklausomų šaltinių duomenimis, į gatves išėjo daugiau kaip 15 000 žmonių. Policija kalbėjo apie 11 500 demonstrantų. Kai kurie protestuotojai susirėmė su policija ir daužė vitrinas. Tūkstančiai žmonių protestavo ir Marselyje, Lione, Rene, Bordo bei Strasbūre.

Prieš maždaug metus prezidentu išrinktas E. Macronas nuo savo kadencijos pradžios įgyvendino arba iniciavo daug reformų. Jau kurį laiką geležinkeliečių nepasitenkinimą kelia planuojama geležinkelio reforma. E. Macronas nori valstybinį geležinkelį padaryti konkurencingesniu ir panaikinti į tarnautojų panašų geležinkeliečių statusą.

Nuo balandžio pradžios reguliariai vyksta streikai prieš reformą, kuriai antradienį po pirmojo svarstymo pritarė Nacionalinė Asamblėja. Transporto ministrė Elisabeth Borne ketvirtadienį patvirtino, kad reforma yra „būtina“ ir bus įgyvendinta.

E. Macronas ragina šalis siekti solidarumo

Vokietijos kanclerė Angela Merkel reformuojant euro zoną paragino šalis vadovautis „kompromiso dvasia“, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragino valstybes būti solidariomis, rašo „Reuters“.

Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai teigė norintys iki birželio surasti bendrą poziciją bei pristatyti euro zonos reformą, - pasak A. Merkel, valiutos blokas šiuo metu nėra „pakankamai atsparus krizėms“.

„Mūsų šalys atneša skirtingus aspektus, bet galutiniai mūsų pasiūlymai atneš gerą rezultatą“, - kalbėjo Vokietijos kanclerė.

Tačiau numatoma euro zonos reforma nėra patenkinti visi - A. Merkel konservatorių bloke kyla nepasitenkinimas, kad E. Macrono raginimas stiprinti solidarumą gali reikšti, jog Vokietijos mokesčių mokėtojams gali tekti mokėti daugiau už neatsakingai išlaidaujančias valstybes.

„Jokia piniginė sąjunga negali egzistuoti be susiliejimo elementų“, - sakė E. Macronas, pabrėžęs, kad šalims labai svarbu turėti bendrus politinius tikslus.

E. Macronas savo euro zonos reformos plane siūlo dabartinį gelbėjimo fondą paversti Europos valiutos fondu (EVF), kuris veiktų kaip buferis krizių laikais. Prezidentas taip pat siūlo euro zonai turėti bendrą finansų ministrą bei anksčiau net siūlė visam valiutos blokui sudaryti bendrą biudžetą.