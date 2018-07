Prancūzijos parlamentas uždraudė išmaniuosius telefonus mokyklose

Išmaniųjų telefonų, planšečių ir kitų įrenginių draudimas galios mokiniams iki 14-15 metų amžiaus. Tokį draudimą per savo kampaniją žadėjo centristas prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas), nors opozicija tokį siūlymą išjuokė ir pavadino „kosmetiniu“.

Įstatymų leidėjai iš E. Macrono partijos „Respublika, pirmyn!“ (Le Republique En Marche, LREM) bei jų sąjungininkai pritarė įstatymo projektui, o kairiųjų ir dešiniųjų pažiūrų parlamentarai susilaikė. Pasak jų, naujasis įstatymas yra nieko nepakeisiantis „reklaminis triukas“.

Naujajame teisės akte numatyta, kad mokyklos galės padaryti išimčių ir leisti telefonais naudotis „pedagoginiais tikslais“ arba per papildomus užsiėmimus. Be to, išmaniaisiais įrenginiais bus galima leisti naudotis neįgaliems mokiniams.

Vidurinės mokyklos savo ruožtu galės spręsti, ar drausti naudotis išmaniaisiais įrenginiais visiškai, ar tik iš dalies.

2010 metais priimtu įstatymu jau buvo draudžiama naudotis išmaniaisiais telefonais pamokų metu.

Prancūzijos švietimo ministras Jeanas-Michelis Blanquer (Žanas-Mišelis Blankė) sakė, kad ankstesnis įstatymas yra taikomas ne visuotinai ir jam esą trūksta veiksmingumo. Tuo tarpu naujasis teisės aktas, pasak ministro, atvedė Prancūziją „į XXI amžių“.

„Jis siunčia žinutę Prancūzijos visuomenei bei viso pasaulio šalims“, – tvirtino J.-M. Blanquer.

Beveik devyni iš dešimties 12-17 metų prancūzų paauglių turi išmaniuosius telefonus.