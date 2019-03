Rio de Žaneiro karnavale geriausia sambos mokykla surengė politinį paradą

Garsiajame Rio de Žaneiro karnavale geriausia sambos mokykla paskelbta „Mangueira“, surengusi labai politinį paradą. Ji nugalėtoja tapo įveikusi 13 kitų sambos mokyklų. Per savo pasirodymą „Mangueira“, be kita ko, kritikavo atvirą ultradešiniojo prezidento Jairo Bolsonaro simpatiją karinei diktatūrai (1964-1985).

Sambos mokykla, be to, pagerbė prieš metus nužudytą juodaodę miesto tarybos narę Mariellę Franco. Savo homoseksualumo neslėpusi politikė, be kita ko, smerkė policijos smurtą Rio de Žaneiro favelose. Jos žudikai iki šiol nerasti. „Mangueira“ parade kartu žygiavo ir M. Franco našlė Monica Benicio.

Sambos mokykla taip pat atidavė duoklę slaptiems Brazilijos istorijos didvyriams - juodaodžiams, čiabuviams, vargšams, kurie mokykliniuose vadovėliuose nėra minimi.

Konkurse 700 metrų ilgio „sambodrome“ varžėsi iš viso 14 sambos mokyklų, kurių kiekvieną sudarė nuo 2 500 iki 4 000 dalyvių. Daugelis mokyklų naudojo tolerancijos ir atvirumo simbolius - tai jų atsakas prezidentui J. Bolsonarui, kuris vis pasisako prieš mažumas.

„Mangueira“ savo paradu pasiuntė „politinę žinią visai šaliai“, sakė sambos mokyklos meno vadovas Leandras Vieira. Karnavalas esą yra žmonių šventė, o ne tai, ką galvoja J. Bolsonaras.

Prezidentas prieš tai sulaukė daug kritikos, kai tviteryje paskelbė vaizdo įrašą su vulgariomis scenomis iš San Paulo gatvės karnavalo.