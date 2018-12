Ekspertai: „Islamo valstybė“ nesutriuškinta, ji transformuojasi

Nors dar neatsitraukė iš savo paskutinių pasipriešinimo bastionų Sirijos rytuose, džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) keičia pavidalą į naują, bet ne mažiau pavojingą pogrindinę formą, įspėja ekspertai.

IS, dar žinoma kaip ISIS, seniai buvo pasirengusi užleisti teritorijas, kurias anksčiau kontroliavo kaip savo „kalifatą“, ir jau pradėjo pereiti prie slaptesnio vaidmens, artimesnio šios grupuotės šaknims.

„ISIS numatė savo pralaimėjimą mūšio lauke bei „kalifato“ praradimą ir tam pasirengė“, – sakė terorizmo ekspertas Bruce'as Hoffmanas (Briusas Hofmanas) iš Džordžtauno universiteto Vašingtone.

„Šimtai ISIS kovotojų sugebėjo pabėgti iš Sirijos, nusipirkti galimybę iš Sirijos patekti į Turkiją ir tokiu būdu išnykti“, – sakė jis.

„Po paviršiumi ISIS visada žaidė ilgą žaidimą“, – pridūrė ekspertas.

Neseniai pristatytoje studijoje „Antrasis ISIS atgimimas“ (ISIS's Second Resurgence) Brandonas Wallaceás (Brendonas Volesas) ir Jennifer Cafarella (Dženifer Kafarela) iš Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) rašo, kad šis džihadistų judėjimas „jau pertvarkė savo operacijas ir grįžta prie regioninio sukilimo“.

„ISIS randa naujų pajamų šaltinių ir atkuria savo išsibarsčiusių pajėgų likučių valdymą ir kontrolę, kad pasirengtų ateityje vykdyti didelio masto sukilimą Irake bei Sirijoje“, – rašoma studijoje.

„Sugrįšime“

Judėjimui pavyko perkelti lėšas į kelias Artimųjų Rytų šalis pasinaudojant Irake įsteigtomis fiktyviomis bendrovėmis, tariamai užsiimančiomis prekyba automobiliais, elektronikos prekėmis, vaistais, taip pat valiutų keitimu, sako ekspertai.

„Prasideda labai pavojingas laikotarpis, – sakė Sethas Jonesas (Setas Džounsas) iš Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS). – Netikiu, kad ISIS sutriuškinta, nugalėta.“

„Jie jau pasitraukė į pogrindį, – pažymėjo jis. – Jie daro tai, ką daro visi, susidūrę su geriau pasirengusiu pasipriešinimu, turinčiu oro bei jūrų pajėgumų: jiems tenka susidurti su rusų antskrydžiais, sparnuotosiomis raketomis.“

„Ką darai tokiu atveju? – klausė S. Jonesas. – Dingsti, atsitrauki į pogrindį, kuri slaptą tinklą, vykdai tikslinus nužudymus, sprogdini pakelės bombas ir lauki progos.“

CSIS surengti duomenys rodo, jog kai kuriose Irako provincijose, pavyzdžiui, šalies šiaurės rytuose esančiame Kirkuke, IS atakų skaičius, palyginti su 2017-aisiais, išaugo dvigubai, ir kas mėnesį čia vidutiniškai įvykdomi 75 išpuoliai.

IS kovotojai reguliariai vykdo atakas prieš genčių lyderius, vyriausybės pareigūnus, policininkus ir karius.

Praėjusį mėnesį interviu televizijai Irako kurdų lyderis Massudas Barzani (Masudas Barzanis) sakė, kad IS „nenugalėta ir jai nebus lengva padaryti galą“.

„IS buvo paviršiuje, dabar jie yra pogrindyje“, – sakė M. Barzani ir pridūrė, kad judėjimo kovotojai sugrįžo į daugelį teritorijų, iš kurių buvo išvaryti, ir dabar yra netgi stipresni nei anksčiau.

Vienas Sirijoje esantis IS kovotojas, bendravęs su dienraščiu „The New York Times“ per programėlę „WhatsApp“, netiesiogiai atkartojo tai, ką pasakė M. Barzani.

„Nejau manote, kad amerikiečiai gali nugalėti kalifatą? – sakė kovotojas, prisistatęs Yehyos (Jehijos) vardu. – Tai sekinamasis karas. Kai koalicija sustabdys antskrydžius, nedelsdami sugrįšime.“

„Neišėjome visiems laikams. Vis dar esame Sirijoje, netgi ten, iš kur manote, kad pasitraukėme. Tebeturime mirtininkų sprogdintojų, pasirengusių atakuoti. Mūsų informatoriai aktyviai veikia“, – kalbėjo jis.

B. Hoffmanas sutiko, kad JAV ir Rusija yra įklimpusios į sekinamąjį karą su islamistais.

„Atvirai kalbant, mes jį pralaimime. Visame pasaulyje yra beveik 250 tūkst. salafitų džihadistų kovotojų“, – sakė jis ir pridūrė, kad džihadistų skaičius buvo keturiskart mažesnis 2001 metais, kai po „al Qaeda“ įvykdytų Rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse Valstijose buvo pradėtas pasaulinis „karas su teroru“.

B. Hoffmanas sakė, kad nors karinės operacijos padėjo pažaboti IS, jos kovotojų „DNR įrašyta, kad jie turi nuolat atgimti, toliau verbuoti“.

„Kas po Rugsėjo 11-osios galėjo pamanyti, kad praėjus 17 metų mes vis dar kovosime?“ – sakė jis.