Gvatemaloje išsiveržęs ugnikalnis nusinešė daugiau nei 60 gyvybių

Stichinių nelaimių padarinių likvidavimo agentūros atstovas Davidas de Leonas spaudos konferencijoje sakė, kad šiuo metu oficialus žuvusiųjų skaičius siekia 65.

Be to, per stichinę nelaimę 46 žmonės buvo sužeisti, dauguma jų – sunkiai, o daugiau nei 1,7 mln. gyventojų buvo paveikti ugnikalnio išsiveržimo.

Kaip nurodė agentūros atstovas, 3 271 vietos gyventojui buvo nurodyta evakuotis, o 1 787 žmonės nuo sekmadienio glaudžiasi laikinose prieglaudose labiausiai nukentėjusiuose Eskuintlos, Sakatepekeso ir Čimaltenango departamentuose.

3 763 m aukščio Fuego ugnikalnis, esantis už 35 km į pietvakarius nuo sostinės, išsiveržė sekmadienį ryte. Po maždaug keturių valandų kalno šlaitu pradėjo tekėti lava, niokodama jos kelyje atsidūrusius kelius ir degindama namus.

Išsiveržimo metu išmesti pelenai aplinkinėse vietovėse pilku sluoksniu padengė augalus, medžius, gatves ir mašinas.

Pareigūnai įspėjo, kad aukų skaičius dar gali didėti, gelbėtojams atnaujinus paieškas pietinėje kalno pusėje esančiose gyvenvietėse.

„Esama dingusių žmonių, tačiau šiuo metu nežinome tikslaus jų skaičiaus“, – sakė krizių valdymo biuro atstovas Sergio Cabanasas (Serchijus Kabanjasas).

Prezidentas Jimmy Moralesas (Džimis Moralesas) šalyje paskelbė trijų dienų gedulą.

Fuego ugnikalnis jau buvo išsiveržęs vasarį.

Gvatemaloje yra du kiti veikiantys ugnikalniai – Santjagitas (Santa Marija), esantis vakarinėje šalies dalyje, ir į pietus nuo sostinės stūksanti Pakaja.