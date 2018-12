Paskelbtas nacionalinis gedulas: JAV gedi eksprezidento G. H. W. Busho

G. H. W. Bushas mirė penktadienio vakarą savo namuose Hjustone, eidamas 95-uosius metus.

41-ojo JAV prezidento palaikai pirmadienį bus atvežti į sostinę ir pašarvoti Kapitolijuje, kur su juo galės atsisveikinti visuomenė. Trečiadienį Vašingtono nacionalinėje katedroje įvyks laidotuvių ceremonija, o po jų, ketvirtadienį, velionis atguls amžinojo poilsio savo prezidentinės bibliotekos Teksase teritorijoje.

Valstybinėse laidotuvėse ketina dalyvauti dabartinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) su žmona Melania Trump (Melanija Tramp) bei kiti aukšti pareigūnai.

Trečiadienį, kurią D. Trumpas paskelbė nacionaline gedulo diena, nedirbs federalinės valdžios įstaigos.

Didžiausias G. H. W. Busho, kaip prezidento, pasiekimas – tarptautinės koalicijos, 1991-aisiais per vos 100 valandų trukusį karą išvadavusios naftos turtingą Kuveitą nuo jį okupavusio kaimyninio Irako, sutelkimas. Be to, jam prezidentaujant baigėsi Šaltasis karas tarp JAV ir tuometinės Sovietų Sąjungos.

„Nelabai sutarėme dėl vidaus politikos, bet tarptautiniuose reikaluose jis buvo labai išmintingas ir įžvalgus žmogus“, – naujienų agentūrai AP šeštadienį sakė buvęs Masačusetso gubernatorius demokratas Michaelas Dukakis (Maiklas Dukakis), 1988-aisiais pralaimėjęs prezidento rinkimus respublikonui G. H. W. Bushui.

Pasak M. Dukakio, itin didelės reikšmės užbaigiant Šaltąjį karą turėjo G. H. W. Busho gebėjimas derėtis su tuometiniu Sovietų Sąjungos vadovu Michailu Gorbačiovu.

„Tai buvo didžiulių pokyčių metas, iš kiekvieno reikalavęs didžiulės atsakomybės, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė M. Gorbačiovas. – Rezultatas buvo Šaltojo karo ir ginklavimosi varžybų pabaiga.“

Buvęs SSSR lyderis pridūrė visuomet vertinęs G. H. W. Busho ir jo šeimos tuo metu ir vėliau jam rodytą gerumą.

Vašingtone gerų žodžių buvusiam prezidentui respublikonui negailėjo abiejų partijų lyderiai.

Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Paulas Ryanas (Polas Rajenas) gyrė G. H. W. Bushą už „padorų ir principingą“ vadovavimą valstybei, o demokratų lyderė Atstovų Rūmuose Nancy Pelosi (Nensi Pelosi) pareiškė, kad jai „teko garbė“ su juo dirbti.

Tenesiui atstovaujantis senatorius respublikonas Bobas Corkeris (Bobas Korkeris) pažymėjo, kad G. H. W. Bushas „susidraugaudavo su politiniais priešininkais, primindamas amerikiečiams, kad visuomet yra daugiau mus vienijančių, o ne skaldančių dalykų“.

Tuometinėje Rytų Vokietijoje užaugusi kanclerė Angela Merkel per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Argentinoje žurnalistams sakė, kad jei G. H. W. Bushas nebūtų spaudęs Vokietijos susivienyti 1990-aisiais, ji tikriausiai niekuomet nebūtų tapusi savo šalies vadove.

Sulaukęs 18-os G. W. H. Bushas pradėjo tarnybą JAV karinėse jūrų pajėgose ir tapo jauniausiu Amerikos karinio laivyno lakūnu. 1944 m. rugsėjo 2-ąją jo torpednešis buvo numuštas virš Ramiojo vandenyno japonų priešlėktuvinės ugnies, bet būsimasis prezidentas buvo išgelbėtas.

Baigęs karinę tarnybą G. H. W. Bushas netrukus vedė savo mylimąją 19-metę Barbarą Pierce (Barbarą Pirs). Jų santuoka gyvavo iki pat Barbaros mirties šių metų pavasarį.

Vėliau jis baigė Yale'io (Jeilio) universitetą ir persikėlė į Teksasą dirbti naftos pramonėje.

7-ajame dešimtmetyje G. H. W. Bushas pasuko į politiką. 1967-aisias jis buvo išrinktas pirmajai iš dvejų kadencijų JAV Kongrese, o vėliau dirbo Amerikos ambasadoriumi Jungtinėse Tautose ir Kinijoje, Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktoriumi ir Respublikonų nacionalinio komiteto pirmininku. 1981-aisiais jis tapo prezidento Ronaldo Reagano (Ronaldo Reigano) viceprezidentu ir išbuvo šiame poste iki 1989-ųjų, kai po sėkmingų rinkimų pradėjo eiti JAV prezidento pareigas.

Po Kuveito išvadavimo operacijos G. H. W. Busho populiarumas pasiekė aukščiausią tašką, tačiau netrukus JAV ekonomika sušlubavo, ir rinkėjai ėmė manyti, kad prezidentas, kuris niekuomet nebuvo puikus oratorius, nutolo nuo paprastų žmonių.

1992 metais G. H. W. Bushas pralaimėjo rinkimus demokratui Billui Clintonui (Bilui Klintonui), vėliau tapusiam jo artimu draugu. Jiedu padėjo surinkti milijonus dolerių žmonėms, nukentėjusiems nuo 2004 metų Indijos vandenyno cunamio bei 2005-aisiais Naująjį Orleaną ir Meksikos įlankos pakrantę nusiaubusio uragano „Katrina“.

„Kas galėjo pamanyti, kad dirbsiu ne su kuo kitu, o su Billu Clintonu?“, – 2005 metais pajuokavo G. H. W. Bushas.