Rasta negyva Nyderlandų karalienės Maximos sesuo

Tai, anot Argentinos portalo „lanacion.com.ar“, patvirtino ambasados atstovas.

Portalas citavo atstovą, teigusį, kad tai „veikiausiai buvo savižudybė“. Prieš kelerius metus skelbta, kad I. Zorreguieta sirgo depresija ir anoreksija. I. Zorreguietai buvo 33-eji.

Maždaug prieš metus mirė Maximos ir Ines tėvas Jorgė.

I. Zorreguieta studijavo psichologiją Belgrano universitete. 2009-2011 metais ji dirbo Jungtinių Tautų (JT) biure Panamoje, o nuo 2014-ųjų - Socialinės plėtros ministerijoje.

Seserys palaikė glaudžius ryšius. Ines per Maximos vestuves su Willemu Alexanderiu 2002 metų vasarį buvo viena pamergių. Be to, ji buvo princesės Arianės, jauniausios karališkosios poros dukters, krikštamotė.

Prezidentė pareiškė užuojautą

Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir Lietuvos žmonių vardu pareiškė užuojautą Nyderlandų karaliui Willemui-Alexanderiui ir karalienei Maximai dėl karalienės sesers Ines netekties.

Šią sunkią akimirką visai karališkajai šeimai prezidentė palinkėjo visokeriopos stiprybės.

PAGALBOS TELEFONAI

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas Jaunimo linija*

Budi savanoriai konsultantai 8 800 28888 I-VII visą parą Vaikų linija* Budi savanoriai konsultantai ir profesionalai 116 111 I-VII

11:00 - 21:00 Vilties linija* Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai 116 123 I-VII

visą parą Pagalbos moterims linija* Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 8 800 66366 I-VII

visą parą Linija Doverija* Emocinę paramą rusų kalba paaugliams ir jaunimui teikia savanoriai 8 800 77277



II–VI 16.00–20.00 Krizių įveikimo centras Skubi psichologinė pagalba. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į centrą Antakalnio g. 97, Vilniuje. Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra www.krizesiveikimas.lt 8 640 51555

I–V 16.00–20.00 VI 12.00–16.00

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius Vaikų ligoninėje, Vilniuje 8-5 275 75 64 I-VII

visą parą

*Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

PAGALBA INTERNETU

Psichologinės pagalbos tarnyba Kontaktai Atsakymo laikas Jaunimo linija Emocinė parama teikiama jaunimui Registruotis ir rašyti: www.jaunimolinija.lt/laiskai www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu Atsako per 2 darbo dienas.

Pokalbiai internetu vyksta trečiadieniais ir penktadieniais 18-22 val., šeštadieniais 13-17 val. Vaikų linija Emocinė parama teikiama vaikams ir paaugliams Registruotis ir rašyti: www.vaikulinija.lt Atsako per 2-3 darbo dienas Vilties linija Pagalba teikiama suaugusiems Rašyti el. paštu vlties.linija@gmail.com www.viltieslinija.lt Atsako per 3 darbo dienas Pagalbos moterims linija Pagalba teikiama moterims ir merginoms Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt

Atsako per 3 darbo dienas Psichologinės konsultacijos Pagalbą internetu emigrantams teikia profesionalūs psichologai. Rašyti el. paštu: psyvirtual@psyvirtual.lt

Internetinė svetainėje www.psyvirtual.lt Atsako per 2 darbo dienas Pagalba nusižudžiusių artimiesiems Pagalba teikiama nusižudžiusiųjų artimiesiems (savitarpio paramos grupės, DUK, literatūra ir kita.). Rašyti el. paštu: laukiam@artimiems.lt Naudinga informacija puslapyje www.artimiems.lt Atsako per 2-3 darbo dienas