Vakarų smūgiai Sirijai: ką darys Rusija?

Ekspertų nuomone, Maskva greičiausiai tęs diplomatinių protestų laviną.

Prezidentas Vladimiras Putinas griežtai pasmerkė šeštadienį paryčiais suduotus smūgius Sirijai ir pridūrė, kad Vašingtonas jau yra atsakingas už „skerdynes Jugoslavijoje, Irake ir Libijoje“.

Tačiau Rusijos lyderis nepaskelbė apie jokias atsakomąsias priemones; Maskva paprasčiausiai sušaukė skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį.

Karinio atsako nelaukiama

Kremliui palankus rusų žurnalo „Russia in Global Affairs“ redaktorius Fiodoras Lukjanovas atmetė tiesioginio karinio konflikto tarp Maskvos ir Vašingtono tikimybę.

„Kaip ir tikėtasi, pagrindinis tikslas buvo jėgos pademonstravimas“, – valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė F. Lukjanovas, turėdamas omenyje JAV, Britanijos ir Prancūzijos smūgius Sirijai.

„Taikiniai buvo parinkti gan rūpestingai, siekiant išlaikyti situacijos kontrolę“, – sakė jis.

Maskvoje įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Dialogue of Civilisations“ tyrimų vadovas Aleksejus Malašenka kalbėjo panašiai.

„Nieko negirdime apie atsakomuosius smūgius, ši tema dingo“, – naujienų agentūrai AFP sakė A. Malašenka.

„Praktiškai visi mano, kad Rusijos karinis atsakas neįmanomas, tai labai pavojinga ir gal padaryti priešingą poveikį“, – pridūrė jis.

Aleksandras Šumilinas iš Rusijos mokslų akademijai priklausančio JAV ir Kanados instituto taip pat sakė, kad karinis atsakas nesvarstomas.

„Smūgiai buvo nutaikyti, tiesioginės žalos Rusijai ir rusams nepadaryta“, – AFP sakė A. Šumilinas.

„Daug triukšmo“

„Atsakomųjų žingsnių gali būti imtasi tik politikos ir propagandos srityse – tai kaip tik ir vyksta, – sakė A. Šumilinas. – Daugiau nieko negalima padaryti.“

A. Malašenka pridūrė: „Bus daug triukšmo, kalbų litanija, bet griežtų veiksmų nebus imtasi. Vėlgi, Rusija nieko negali padaryti.“

Pasak jo, laukiama daugiau griežtos Rusijos retorikos Jungtinėse Tautose. „Bet tai nieko nereiškia“, – sakė A. Malašenka.

Rusijos parlamento aukštųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas nustatė toną pareikalaudamas „teisinių pasekmių“. Tai buvo vienas pirmųjų Maskvos komentarų po šeštadienio smūgių Sirijoje.

„Esu absoliučiai įsitikinęs, kad mūsų atsakas į situaciją turėtų būti teisinis, o ne karinis, kol neliečiami mūsų kariniai objektai Sirijoje“, – sakė K. Kosačiovas, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.

„Tai, žinoma, yra skubus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis“, – sakė jis.

Prašo pasmerkti „agresiją“ prieš Siriją

Rusija šeštadienį paprašė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pasmerkti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos raketinių smūgių „agresiją“ prieš Siriją, rodo rezoliucijos projektas, kurį matė naujienų agentūra AFP.

Rusija tokį rezoliucijos projektą išplatino prieš jos prašymu sušauktą Saugumo Tarybos posėdį, kurio metu bus aptarinėjama ši trijų sąjungininkių karinė operacija reaguojant į numanomą cheminę ataką.

Atviras posėdis JT būstinėje Niujorke prasidės 11 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku.