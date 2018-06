Skamba įspėjimai dėl nelegalų Lietuvoje: FIFA 2018 gali būti tik priedanga

Incidentų jau būta, pripažįsta Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas Renatas Požėla. Jis kalba apie į Lietuvą neįleistus 10 užsienio šalių piliečius.

„Prieš dvi paras nebuvo įleisti trys Ganos piliečiai. Praėjusią parą – septyni Bangladešo valstybės piliečiai. Jie važiavo iš pagrindinės Rusijos dalies į Kaliningradą per Lietuvą neturėdami atitinkamų vizų, todėl jiems nebuvo leista vykti tranzitu per Lietuvą“, – LRT RADIJUI teigia R. Požėla bei pabrėžia, kad Lietuvos institucijos nėra nusistačiusios prieš sirgalius bei neketina atimti iš jų džiaugsmo tapti didžiausio pasaulyje futbolo renginio dalimi.

Anot jo, jei keliaujančiųjų dokumentai yra tvarkingi, pasieniečiai tik palinkės gero kelio bei emocijų.

„Norime parodyti, kad Lietuvoje galioja tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai įstatymai – Šengeno sienų kodeksas. Ten labai aiškiai yra įvardintos tvarkos, kaip trečiųjų šalių piliečiai gali įvažiuoti į Europos Sąjungos valstybę. Kiekvienas asmuo, kuris nepateiks reikiamų dokumentų, bus neįleistas. Labai elementaru“, – tvirtina pašnekovas.

Tiesa, bilietą į rungtynes turintys sirgaliai turi vadinamąjį sirgaliaus pasą – jis suteikia galimybę atvykti į Rusiją be vizos bei nemokamai keliauti po šią šalį traukiniais. Tačiau norint, pavyzdžiui, nuvykti iš Maskvos į Kaliningradą, jiems vis tiek reikalinga Lietuvos viza. Tokia tvarka egzistuoja ir dėl nelegalios migracijos tikimybės.

„Asmenys deklaruoja, kad važiuoja futbolo žiūrėti, tačiau kaip yra iš tikrųjų... (...) Mes, policija, viešojo saugumo tarnybos yra pasitvirtinusios bendrą tarpinstitucinį priemonių planą, kur esame aiškiai apkalbėję apie tipinius mūsų veiksmus, grėsmes. Kaip vieną iš grėsmių esame įvardiję nelegalios migracijos grėsmę. (...) Esame socialiniuose tinkluose matę, kaip testuojama mūsų valstybės siena, ieškoma silpnų jos vietų“, – kad įtarimai nėra laužti iš piršto, pasakoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas bei prideda, kad ypatingas dėmesys bus skirtas Nigerijos ir Maroko komandų sirgaliai.

Kad grėsmė išties gali būti išaugusi, galima spėti ir iš itin padidėjusio per Lietuvą keliaujančių sirgalių skaičiaus. Teigiama, kad per čempionatą tranzitu per Lietuvą į Kaliningrado sritį ir iš jos važiuos dvigubai ar net trigubai daugiau keleivinių traukinių – tai reiškia papildomas 16 tūkst. vietų futbolo aistruoliams. Paprastai šia kryptimi vyksta 4 keleiviniai traukiniai per parą. Prie išaugusio kelių apkrovimo prisideda ir NATO pratybos.

„Dvigubai išaugo krūviai. Dažniausiai tranzitiniai traukiniai vyks nakties metu – nuo kažkur 24 valandos iki 7 valandos ryto. Be traukinių turėsime vykstančių ir keliais būdais. Medininkų ir Lavoriškių pasienio punktai bus ganėtinai apkrauti. Tikrai esame numatę papildomus pajėgumus ir tikimės, kad jų pakaks, kad sklandžiai užtikrintume pasienio patikras, tranzito tvarką, kad tie asmenys saugiai kirstų valstybės sieną“, – mano R. Požėla bei prideda, kad traukinių stebėjimui gali būti pasitelkiami ir sraigtasparniai.

Daug sirgalių per Lietuvą gali keliauti ne tik į Kaliningradą, bet ir į Maskvą bei Sankt Peterburgą. Vieni tokių fanų – Lenkijos rinktinę palaikančios ultros, su kuriomis karčios patirties lietuviai jau turi – čia atvykę jie kėlė neramumus, iš šių agresyviai nusiteikusių sirgalių grupių ne kartą buvo konfiskuoti ir ginklai.

„Žinome dalies futbolo sirgalių specifiškumą – jie yra, sakykim, kitokie nei mums labiau įprasti krepšinio sirgaliai. Turime karčių patirčių, kaip mes ruošiamės, kai atvyksta klubinės komandos žaisti su Lietuvos komandomis iš tokių šalių kaip Lenkija, Balkanų šalys. Tam tikras specifiškumas lemia, kad tarnybos įjungia visai kitą pagreitį ir tikrai dirba padidintomis pavojaus sąlygomis“, – LRT RADIJUI aiškina R. Požėla.

Pažeidimų gali kilti ne tik dėl elgesio, bet ir dėl atributikos, pavyzdžiui, sovietinės simbolikos demonstravimo.

„Įstatymas reikalauja, kad Lietuvos teritorijoje nebūtų viešai demonstruojama sovietinė ir nacistinė atributika. (...) Neatmestina, kad tai gali įvykti. Ypač, kai tai nutinka – sistemiškai mūsų pareigūnai užfiksuoja tiek atvykstančius, tiek išvykstančius iš Europos, grįžtančius į Rusiją automobilius, kurie pažymėti įvairiais, Lietuvoje draudžiamas atributais“, – tvirtina Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas.

Daugiau – įraše.