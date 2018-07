„Stumbro“ futbolininkai jaukiai gyvena Ąžuolyno apsuptyje

2016 m. Kauno „Stumbro“ futbolo klubą įsigijus naujiems investuotojams komanda pasikeitė kardinaliai. Klubo rezultatai pradėjo gerėti, amžiaus vidurkis stipriai sumažėjo, o ekipą papildė talentingi futbolininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių.



Jau dvejus metus didžioji dalis „Stumbro“ žaidėjų ir trenerių gyvena buvusiame trijų žvaigždučių viešbutyje (buvusi „Nakties Magija“). Čia apsistoję beveik visi ekipos legionieriai ir kai kurie jauni lietuviai.



„Stumbro“ name futbolininkams tenka laikytis griežtų taisyklių. Numatytas ramybės laikas, bendros taisyklės tvarkai ir švarai palaikyti. Čia gyvena ir futbolininkams nuolat pasirengęs padėti ir kineziterapeutas iš Portugalijos Arturas Perreira.



Sportininkai valgo netoliese esančioje mokykloje, o treniruočių aikštės pasiekiamos vos per dešimt minučių.



Pirmame aukšte esančioje salėje žaidėjai dažnai kartu stebi futbolo rungtynes, o ypatingai daug aistrų buvo vykstant pasaulio futbolo čempionatui.



„Čia smagu. Sudarytos geros sąlygos, puikiai sutariame vieni su kitais. Pasaulio čempionato metu buvo daug juoko, vieni kitus nuolat traukdavome per dantį, kadangi turime žaidėjų iš įvairiausių šalių“, - „Stumbras TV“ kalbėjo ekipos naujokas iš Brazilijos Matheusas Bissi.



Jam papildžius „Stumbro“ gretas, kauniečiai laimėjo ketverias rungtynes iš tiek pat galimų ir dar nepraleido nei vieno įvarčio. Skambiausia pergalė buvo iškovota praėjusią savaitę debiutinėse Europos lygos rungtynėse prieš vieną stipriausių Kipro klubų Limasolio „Apollon“.



Jau antradienį kauniečiai išskris į Kiprą, kur ketvirtadienį „Stumbro“ lauks atsakomosios rungtynės.