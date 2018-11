„Sūduvos“ žaidėjas S. Gotalas: svarbiausia, kad komanda taptų čempione

Austras per du mėnesius, praleistus A lygoje, spėjo pasižymėti penkis kartus. Du įvarčiai buvo įmušti į be didesnio vargo nugalėtos „Palangos“ vartus, o kiti trys tapo pergalingais per mačus su Kauno „Stumbru“, „Jonava“ ir „Trakais“. Įdomu, kad visas šias trejas rungtynės 27-erių metų puolėjas pradėjo tarp atsarginių.

„Aišku, kiekvienas futbolininkas nori žaisti nuo pradžių, tačiau esame profesionalai, turime priimti trenerių sprendimus ir atlikti savo darbą. Žaisdami nuo pirmųjų minučių ar žengdami į aikštę po keitimo aikštėje turime atiduoti 100 proc. jėgų. Svarbu, kad komanda laimėtų ir taptų čempione, o ne kas žais ar įmuš, - po mačo su „Trakais“, kai vienintelį komandos įvartį įmušė 89-ąją minutę, tradicinėje „Sūduvos“ rengiamoje „OSHEE studijoje“ kalbėjo S. Gotalas. - Pastarosios rungtynės buvo labai sunkios, varžovų komanda žaidžia labai gerai. Žinojome, kad bus sunku, tačiau žaidėme namie, laimėjome, tad atlikome savo darbą. Dabar turime žengti toliau“.

Įdomu, kad „Sūduva“ šiais metais „Trakus“ įveikė per visas trejas rungtynes išvykoje (4:1 ir 2:1 - A lygoje, 3:0 - LFF taurės turnyre), o namie po dviejų lygiųjų 0:0 tik trečiuoju bandymu šventė pergalę rezultatu 1:0. Sakoma, kad marijampoliečiams natūrali „Arvi“ arenos veja suteikia pranašumą prieš ant dirbtinės dangos žaidžiančias ekipas, tačiau šiuo atveju rezultatai rodo priešingą padėtį.

„Man, kaip ir bet kuriam kitam futbolininkui, daug labiau patinka žaisti ant žolės, - tvirtino S. Gotalas. - Rezultatus labiau lėmė tai, kad „Trakai“ yra tiesiog labai gera komanda“.

„OSHEE studijoje“ dalyvavęs „Sūduvos“ treneris Eivinas Čeniauskas tvirtino, kad Marijampolėje varžovai dažnai būna nusiteikę ypatingai kovingai.

„Esame čempionai, todėl visi čia atvyksta labai motyvuoti ir susitelkę, visi nori įkąsti čempionams, todėl visada būna sunku“, - teigė Vladimiro Čeburino asistentas.

Su komandos atstovais bendravęs „Sūduvos“ rungtynių nuolatinis žiūrovas Povilas, kuriam per rungtynių pertrauką pavyko laimėti komandos marškinėlius, priminė, kad daug žiūrovų pykčio per rungtynes su „Trakais“ susilaukė rungtynių teisėjas. Vis dėlto E. Černiauskas pateikė kiek kitokią nuomonę.

„Teisėjai yra arčiau žaidėjų, arčiau įvykių, todėl mato ir įvertiną viską geriau nei mes, - sakė treneris. - Suprantama, kad vienas ar kitas sprendimas kuriai nors šaliai nepatinka, futbolas yra žaidimas ir čia kitaip nebus. Šį kartą teisėjas leido komandoms žaisti, pačioms viską išsiaiškinti nepadarydamas jokios žalos rungtynėms. Aš manau, kad teisėjas kontroliavo žaidimą ir viskas buvo gerai“.

„Sūduva“ A lygoje per 30 turų surinko 71 tašką ir 3 taškais lenkia Vilniaus „Žalgirį“. Dar vieną žingsnį čempionų titulo link marijampoliečiams teks žengti šeštadienį 13 val. per rungtynes Kaune su „Stumbru“.

„Būsimi varžovai turi daug legionierių, tai yra gera komanda, tačiau mes vyksime nugalėti“, - nedviprasmiškai komandos tikslą įvardino S. Gotalas.

Šiemet marijampoliečiai varžovus įveikė per visas penkerias tarpusavio rungtynes. 5:0 laimėjo rungtynes dėl Supertaurės, o vėliau šventė pergales A lygoje 2:0, 1:0, 3:0 ir 2:1.

„Šioje sezono dalyje kiekvienos rungtynės su visais varžovais yra sunkios, lengvų pergalių nereikia tikėtis, jų tikrai nebus, - teigė E. Černiauskas. - Šio sezono rungtynių su „Stumbru“ statistika mums yra palanki, bet visos rungtynės A lygoje buvo sunkios. „Stumbras“ turi individualiai labai stiprių žaidėjų, jie yra techniški, greiti ir kaskart stengiasi iškovoti 3 taškus. Ypač žaidžiant Kaune ant mūsų jau aptartos dirbtinės dangos.„