Vilniaus „Žalgiris“ vyriausiojo trenerio vairą patikėjo V. Urbonui

V.Urbono vadovaujama Panevėžio „Ekrano“ ekipa nuo 2008 iki 2013 metų penkiskart iškovojo aukso medalius Lietuvos čempionate. V. Urbonas per šį periodą triskart buvo išrinktas geriausiu treneriu. 2015 metais treneris tokio pat garbingo įvertinimo dar kartą sulaukė jau vadovaudamas „Trakų“ komandai, kuri tą sezoną iškovojo vicečempionų vardus ir metė iššūkį „Žalgiriui“ kovoje dėl titulo. Praėjusių metų sezono pabaigoje V.Urbonas dirbo Jūrmalos „Spartaks“ treneriu ir padėjo šiai komandai iškovoti Latvijos čempionų vardus. „Žalgirio“ spalvas V. Urbonas kaip žaidėjas yra gynęs nuo 1993 iki 1996 metų. Per futbolininko karjerą jis taip pat rungtyniavo keliose kitose sostinės ekipose, ragavo legionieriaus duonos Vengrijoje, o Lietuvos rinktinėje sužaidė 14 rungtynių. Vyriausiojo trenerio poste V.Urbonas pakeis Aurelijų Skarbalių. Pastarojo vadovaujami žalgiriečiai šį sezoną A lygoje per 17 turų iškovojo 10 pergalių, 4 kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė 3 pralaimėjimus. Turnyro lentelėje „Žalgirį“ aštuoniais taškais lenkia nugalėtojų titulą ginanti Marijampolės „Sūduva“, kuri taip pat yra sužaidusi rungtynėmis mažiau. Kitas A lygos rungtynes sostinės klubas žais būtent su „Sūduva“ Marijampolėje birželio 27-ąją. Liepos 10-ąją vilniečiai pradės kovas UEFA Europos lygos turnyre. Atrankos varžybų pirmojo etapo rungtynėse išvykoje „Žalgirio“ varžovu bus preliminaraus etapo dvikovos tarp „Birkirkara“ (Malta) ir „KI Klaksvik“ (Farerų salos) nugalėtojas.