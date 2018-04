Ar mūsų „svajonių komanda“ įmuš daugiau įvarčių nei pernai?

Praėjusiais metais 18 kartų varžovų vartininkus pramušusi Lietuvos rinktinė šiemet turi potencialo pagerinti šį rodiklį ir savo gerbėjams padovanoti dar daugiau galimybių švęsti pažymint tikslų smūgį. To priežastis paprasta: nacionalinės ekipos kandidatų sąraše yra net tik visi praėjusiais metais bent kartą pasižymėję žaidėjai, tačiau ir ne vienas pernai rinktinėje nebuvęs ledo ritulininkas, kuris gali solidžiai prisidėti prie rinktinės įvarčių grafos rezultato pagerinimo.

Iš rinktinėje pernai nežaidusių žaidėjų, kurie gali ryškiausiai prisidėti prie įvarčių mušimo, pirmiausiai akys turėtų krypti į dvi ryškiausias rinktinės žvaigždes puolimo grandyje: Dainių Zubrų bei Tadą Kumeliauską. Tai, kad jie gali dominuoti puolime jie jau įrodė pastarąjį kartą, kai žaidė rinktinėje (abu surinko po 9 taškus: D.Zubrus pelnė 2 įvarčius bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o T.Kumeliauskas pelnė 5 įvarčius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus), tačiau abu puolėjus vilkint rinktinės aprangą matėme jau senokai. Paskutinį kartą nacionalinei ekipai D.Zubrus padėjo prieš keturis metus vykusiame turnyre Vilniuje, o pastaraisiais metais traumų kamuotas T.Kumeliauskas į rinktinę sugrįžta net po 8 metų priverstinės pertraukos.

Įvarčius šioje rinktinėje bandys mušti ne tik puolėjai, o daugiausiai problemų varžovams iš mūsų šalies gynėjų turėtų pridaryti dar vienas pernai rinktinėje negalėjęs žaisti ledo ritulininkas – Nerijus Ališauskas. Nors per visą sezoną Rygos „Dinamo“ ekipoje KHL pirmenybėse lietuvis taip ir nepelnė nė vieno įvarčio, galima neabejoti, kad rinktinėje jo rolė bus visiškai kitokia, o tai, jog jis gali būti pavojingas puolime Lietuvos rinktinės gerbėjams pasakoti nereikia. Per pastarąsias dvi pirmenybes, kai N.Ališauskas galėjo atvykti į rinktinę, jis vidutiniškai per kiekvieną mačą prisidėdavo prie vieno pelnomo įvarčio.

Daugiausiai įvarčių praėjusiame pasaulio čempionate Lietuvos rinktinei pelnęs Ugnius Čižas nuo praėjusių pirmenybių pabaigos taip pat nesnaudė, o šį sezoną jis save išbandė ir aukšto lygio čempionate. 22-erių metų puolėjas tapo pirmuoju lietuviu žengusiu į aikštę Norvegijos aukščiausioje lygoje, o per septynis sužaistus mačus jis sugebėjo pelnyti ir savo debiutinį įvartį šiame čempionate. Pats puolėjas pripažino, jog žaidžiant aukštesniame lygyje jautėsi akivaizdus lygių skirtumas ir jam prireikė laiko prisitaikyti.

„Manau, kad lygių skirtumas su žemesne lyga jautėsi visose srityse. Visgi, kaip didžiausius skirtumus įvardinčiau žaidimo greitį, fizinę jėgą, o aukščiausioje lygoje labai gerai žaisti reikia ne tik puolime, bet ir gynyboje. Ypatingai mažai ten gali improvizuoti pats, o dėl to ten ir reikia apsiprasti po žaidimo antroje lygoje. Jeigu reikėtų apibūdinti šią lygą, tikriausiai sakyčiau taip: ledo ritulys ten labai paprastas, tačiau tuo pačiu ir labai sunkus“, - hockey.lt apie žaidimą aukščiausioje Norvegijos lygoje pasakojo U.Čižas.

Į aukštesnio lygio pirmenybes po praėjusio sezono kėlėsi ne tik U.Čižas, tačiau ir keletas kitų Lietuvos rinktinės jaunųjų ledo ritulininkų, tad belieka tikėtis, kad prie naujos patirties įgavusio jaunimo pridėjus visada pavojingus rinktinės veteranus bei pernai nacionalinei ekipai padėti negalėjusius žaidėjus, šiemet rinktinės vyrai savo gerbėjams suteiks dar daugiau galimybių džiaugtis ir švęsti.

Pasaulio čempionato IB diviziono kovose Kauno „Žalgirio“ arenoje balandžio 22 -28 dienomis Lietuvos rinktinė dėl teisės žaisti IA divizione paeiliui kausis su Kroatijos, Rumunijos, Japonijos, Ukrainos ir Estijos rinktinėmis.