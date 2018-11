Jauniesiems Lietuvos karatė kovotojams – penki Europos čempionų titulai

Jaunimo amžiaus grupėje į finalus pateko net 7 lietuviai, tačiau čempionų taurėmis džiaugėsi tik 2 – Paulius Žimantas (svorio kategorija per 90 kg; klubas „Energija“, treneris – Vladimiras Slivaško) ir Petras Rudžionis (85-90 kg; „Shori“, Tomas Zienius).

Kiti į finalus patekę lietuviai – Agnė Sabaliauskaitė (iki 50 kg; „Osu“, Linas Jonika), Ieva Budrytė (60-65 kg; „Shodan“), Laura Pikturnaitė (virš 65 kg; „Shodan“), Laurynas Vaičikauskas (75-80 kg; „Shodan“) ir Orestas Abazorius (85-90 kg; „Saulės ženklas“, Paulius Klapatauskas) – savo galimybėmis nepasinaudojo ir turėjo tenkintis sidabro medaliais.

Per žingsnį nuo finalų buvo sustabdyti ir galutines trečiąsias vietas jaunimo čempionate užėmė Raminta Makackaitė (iki 50 kg, „Tornadas“, Valius Rudys), Gerda Pekarskaitė (55-60 kg; „Saulės ženklas“), Dominikas Macukas (iki 65 kg; „Ippon“, Jevgenijus Jurutas), Julius Urbonas(80-85 kg; „Shodan“), Edvinas Kolmogorovas (80-85 kg; „Okinava“, Diana Mačiūtė) ir Edvinas Vaisietas (virš 90 kg; „Saulės ženklas“).

Tad iš viso lietuviai jaunimo čempionate pelnė 13 medalių – 2 aukso, 5 sidabro ir 6 bronzos. Prieš dvejus metus Sofijoje (Bulgarija) vykusiame Europos čempionate mūsiškių kraitis buvo kiek kuklesnis – 9 medaliai (2 aukso, 3 sidabro ir 4 bronzos).

Jaunučių čempionate lietuviai šiemet iškovojo 9 apdovanojimus – visų spalvų po 3.

Europos čempionais tapo Artūras Kuzminskas (svorio kategorija per 75 kg, „Shodan“), Brigita Svinkūnaitė (50-55 kg; „Rifas“, Ričardas Poška) ir Vakarė Bagdonaitė (60-65 kg; „Tornadas“), finale nugalėjusi tautietę Gabiją Aleksandravičiūtę („Shori“). Be to, B. Svinkūnaitei atiteko ir techniškiausios 16-mečių čempionato kovotojos prizas.

Antrosiomis vietomis taip pat turėjo tenkintis Viktorija Zykaitė (iki 50 kg; „Shodan“) ir Edvardas Petrauskas (50-55 kg; „Shodan“), o per žingsnį nuo finalo suklupo ir trečiąsias vietas pelnė Augustė Lankelytė (iki 50 kg; „Ippon“, Aleksandras Kočkinas), Maidas Tarvydas (70-75 kg; „Shodan“) bei Tomas Kizelis (70-75 kg; „Osu“).

Prieš dvejus metus 16-mečių čempionate lietuviai pelnė 11 apdovanojimų, tačiau tik 2 iš jų buvo auksiniai (3 – sidabro ir 6 – bronzos).

Penktadienio rytą Budapešte vyko katos rungties varžybos, kuriose lietuviai po kartą taip pat užėmė visas prizines vietas. Čempione tapo R. Makackaitė, jaunimo amžiaus grupės finale nugalėjusi kitą Lietuvos sportininkę – Ievą Graikšaitę („Okinava“).

Tuo metu eksperimentinėje komandinės katos rungtyje I. Graikštaitė su savo trenere D. Mačiūte ir E. Kolmogorovu buvo treti.

Šeštadienį Vengrijos sostinėje vyks suaugusiųjų absoliučios svorio kategorijos varžybos.