„Kaunas Hockey“ ledo ritulininkai tik po baudinių serijos įveikė „Geležinį vilką“

Trečiadienio rungtynėse šeimininkai „Kaunas Hockey“ ledo ritulininkai buvo priversti atiduoti tašką varžovams iš Vilniaus, tačiau galiausiai tiksliau smūgiavę baudinių serijoje jie sugebėjo išplėšti pergalę 3:2.



Mačo pradžioje „Kaunas Hockey“ du kartus pažeidė sudėties taisyklę, o antruoju bandymu vilniečiai juos už tai nubaudė. Po nesėkmingos šeimininkų atakos „Geležinis vilkas“ surengė savo išpuolį, kurios metu Dominykas Bisturys priminė, kodėl jis yra vienas iš rezultatyviausių šių metų pirmenybių žaidėjų ir tiksliu smūgiu į vartų viršų nepaliko vilčių varžovų vartininkui.



Kėlinio viduryje kauniečiams galiausiai pavyko rezultatą išlyginti: po labai grubios „Geležinio vilko“ gynėjo klaidos ritulį prieš pat vartus perėmė Donatas Kumeliauskas, o patyręs puolėjas netruko išlyginti mačo rezultato.



Visgi ilgai lygus rezultatas rungtynėse neišsilaikė: „Geležinis Vilkas“ gavo dar vieną progą žaisti daugumoje, o jos metu D. Bisturys vėl neklydo bei antrą kartą rungtynėse išvedė savo klubą į priekį.



Net ir atsiliekant, „Kaunas Hockey“ ledo ritulininkams visiškai perimti mačo kontrolės nepavyko: tiek pirmajame (12 prieš 18), tiek ir antrajame (7 prieš 13) kėliniuose jie atliko mažiau metimų nei jų oponentai. Tiesa, antrasis kėlinys priklausė vartininkams, kurie atrėmė visus metimus ir rezultatas nepakito.



Trečiąjį kėlinį ir toliau sėkmingai pradėjo kauniečių vartininkas Lukas Jakštys, kuris išlaikė savo komandą per vieną įvartį nuo varžovų, o galiausiai „Kaunas Hockey“ ir vėl pasinaudojo varžovų klaida jų pačių aikštės pusėje. Šį kartą ritulį perėmė ir įvarčiu rezultatą išlygino Erminas Gutauskas.



Vos po minutės L. Jakštys dar kartą tapo savo komandos didvyriu, kai jis neutralizavo varžovams skirtą baudinį, kurį nesėkmingai bandė realizuoti E. Boroška.



Per likusį mačo laiką įvarčių žiūrovai neišvydo, tad abi komandos savo santykius buvo priverstos aiškintis pratęsime. Visgi, ir per penkias minutes įvarčių pelnyta nebuvo ir pirmą kartą šiame Lietuvos čempionato sezone žiūrovai išvydo baudinių seriją.



Baudinių seriją įvarčiu pradėjo kauniečių gynėjas Petras Nausėda ir nors antroje smūgiu serijoje Deividas Četvertakas rezultatą išlygino, Dovydas Streckis ketvirtuoju kauniečių mėginimu dar kartą išvedė savo klubą į priekį. Intriga dėl pergalės laikėsi iki pat paskutinio bandymo, kai antrą kartą rungtynėse E. Boroška nesugebėjo įveikti L. Jakšio, kurio atremtas metimas atnešė Lietuvos čempionams pergalę po baudinių serijos 3:2.



Po šios pergalės „Kaunas Hockey“ sąskaitoje - 30 taškų. Jie nuo lyderės Elektrėnų „Energijos“ atsilieka trimis taškais. Tuo tarpu penktąjį tašką į savo sąskaitą įsirašę „Geležinio vilko“ ledo ritulininkai nuo trečioje vietoje žengiančios „Hockey Punks“ komandos atsilieka aštuoniais taškais.