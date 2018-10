Lietuvis baigė sezoną stipriausioje pasaulyje JAV beisbolo lygoje

Rugsėjo 30 d. paskutinėse – 161-ose reguliaraus sezono rungtynėse "Pirates" klubas svečiuose 6:5 nugalėjo "Cincinnati Reds" ekipą. Metiko pozicijoje rungtyniaujantis lietuvis aikštėje pasirodė septintajame kėlinuke ir sugebėjo išmesti iš žaidimo du varžovų žaidėjus bei neleido "Reds" ekipai pelnyti taškų. Tai buvo 25-osios D.Neverausko rungtynės "Pirates" gretose šį sezoną. Lietuvio ekipa (82 pergalės / 79 pralaimėjimai) Nacionalinės lygos Centro divizione užėmė ketvirtąją vietą ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.

Pernai pirmuoju lietuviu stipriausioje JAV beisbolo lygoje tapęs D.Neverauskas "Pittsburgh Pirates" ekipai atstovavo 24 mačuose. Šiais metais MLB lygoje 25 metų vilnietis nuo pirmos dienos buvo įtrauktas į 25 "Pirates" žaidėjų sąrašą, tačiau įsitvirtinti pagrindinėje komandos sudėtyje jam nepavyko. Sezono metu D.Neverauskas nuolat kursavo tarp žemesnėje lygoje žaidžiančios "Indianapolis Indians" komandos ir pagrindinės "Pirates" klubo ekipos. Antroje pagal pajėgumą AAA lygoje lietuvis sužaidė 34 rungtynes ir demonstravo neblogus statistikos rodiklius, tačiau bendraudamas su "Vilniaus diena" neslėpė, kad prieš sezoną lūkesčiai buvo gerokai didesni. "Po debiutinio sezono MLB lygoje galvojau, kad antri metai bus šiek tiek lengvesni, geresni. Paaiškėjo, kad klydau", – "Vilniaus dienai" sakė D.Neverauskas.

– Kuo šis sezonas MLB lygoje skyrėsi nuo pirmojo?

– Esminis skirtumas buvo pasikeitusiame varžovų požiūryje. Jie mane labai gerai išstudijavo, surinko daug informacijos apie mano metimą, žaidimo įpročius. Iš tiesų tai yra normali praktika, nes beisbolo rungtynės yra filmuojamos iš įvairių rakursų, ta medžiaga yra visiems prieinama. Tiesiog iki tol nebuvau su tuo susidūręs. Ir, kaip paaiškėjo, nebuvau tinkamai pasirengęs. Prasidėjus čempionatui supratau, kad varžovai puikiai žino, kokį metimą atliksiu, kur ir kaip mesiu kamuoliuką. Tai išmušė mane iš vėžių.

– Kokie buvo paties lūkesčiai prieš antrąjį sezoną?

– Vienas esminių tikslų prieš sezoną buvo patekimas į pagrindinį 25 žaidėjų sąrašą. Šį tikslą man pavyko pasiekti gerai pasirodžius treniruočių stovykloje, kontrolinėse varžybose. Kitas tikslas – visą sezoną išsilaikyti pagrindinėje sudėtyje pasirodė per sudėtingas.

– Šį sezoną teko ne kartą keliauti iš "Pirates" į "Indians" ir atgal. Ar tai neturėjo neigiamos įtakos jūsų žaidimui?

– Tokia yra įprastinė praktika, ji turi ir pliusų, ir minusų. "Pirates" vadovai matė, kad nesijaučiu užtikrintai, todėl išsiuntė į savo antrinę komandą, kurioje gavau daugiau žaidimo laiko ir galėjau vėl pajusti tam tikrą ritmą. Beje, man asmeniškai žaidimas su "Indians" tikrai padėjo. Iš pradžių rimtai sušlubavo metimo mechanika, dariau daug klaidų, o grįžęs į AAA lygą sugebėjau atsigauti ir pagerinti tam tikrus metimo komponentus.

– Pernai neabejotinai įsimintiniausias įvykis buvo debiutas MLB lygoje. O koks ryškiausias įspūdis iš šio sezono?

– Didžiausią įspūdį padarė liepos 4 d. Los Andžele vykusios "Pirates" rungtynės su vietos "Dodgers" ekipa. Nepriklausomybės diena Amerikoje ir šiaip yra labai populiari šventė, todėl stadionas buvo pilnutėlis ir atmosfera nereali. Be to, aš pirmą kartą žaidžiau Los Andžele, o ten į rungtynes susirenka patys aistringiausi gerbėjai. Nors beisbolas Amerikoje labai mėgstamas, tikrai ne kiekvienose rungtynėse būna pilni stadionai. Pagaliau ir rungtynių per sezoną būna labai daug.

– Kalbant apie rungtynių grafiką. Sunku suvokti, kaip įmanoma per šešis mėnesius sužaisti 162 rungtynes. Ir tai tik reguliariame sezone. Kaip įmanoma susitvarkyti su tokiu krūviu?

– Per praėjusius kelis sezonus man neteko žaisti tokiu įtemptu grafiku, tačiau mūsų komandoje yra žmonių, kurie žaidžia visose rungtynėse. Be abejo, nuovargio faktorius yra labai didelis, toks žaidimo grafikas sekina ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Bet patyrę beisbolininkai žino, kaip reikia ruoštis rungtynėms, kaip reikia ilsėtis. Jie turi tam tikrą rutiną, kurios kruopščiai laikosi, kad būtų pasiruošę visą sezoną žaisti be sustojimų.

– O kaip jūs galvojate, ar jau esate pasirengęs sužaisti MLB lygoje visą sezoną?

– Prieš sezoną galvojau, kad esu, bet paaiškėjo, kad pervertinau savo galimybes. Problemų kilo ne dėl fizinio pasirengimo, o dėl tam tikrų žaidimo elementų. Visgi MLB lygos masteliais esu dar jaunas žaidėjas, tad turiu mokytis iš savo klaidų, padaryti atitinkamas išvadas ir judėti į priekį.

– Su "Pirates" klubu jus sieja dar bent vienerius metus galiosianti sutartis. Ar pagalvojate, kas bus po to?

– Viskas priklauso nuo klubo vadovų, jų sprendimų. Jei jie norės mane iškeisti, teks keltis į kitą komandą, jei ne – liksiu Pitsburge. Bus matyti. Aš asmeniškai pasistengsiu padaryti viską, kad kitas sezonas man ir komandai būtų sėkmingesnis.

KOMENTARAS

Virmidas Neverauskas

Lietuvos beisbolo federacijos prezidentas

Vertinant tik pagal sužaistas rungtynes ir aikštėje praleistą laiką, šis sezonas Dovydui buvo panašus į pirmąjį. Tačiau tam tikri statistikos komponentai buvo prastesni. Tiesa, tik aukščiausioje lygoje, nes "Pirates" dukterinėje komandoje Dovydo statistika buvo labai gera, jis netgi sulaukė kvietimo į "Visų žvaigždžių" rungtynes, bet dėl iškvietimo į pagrindinę Pitsburgo komandą jose taip ir nesudalyvavo.

Manau, kad yra kelios priežastys. Viena vertus, patekęs į pagrindinės komandos sudėtį sulauki ir didesnio varžovų dėmesio, jie rimčiau ir atsakingiau analizavo Dovydo metimo techniką, įvairius niuansus. Be to, beisbolo specialistai atkreipia dėmesį, kad antri metai MLB lygoje apskritai būna sudėtingesni, o trečiaisiais žaidimo kreivė vėl šauna į viršų. Kai kuriose rungtynėse matėsi, kad daugiau patirties turintys varžovai nuspėdavo Dovydo metimus.

Kita vertus, pačioje "Pirates" klubo struktūroje netrūksta problemų. Sprendimus dėl žaidėjų pervedimo į aukštesnę ar žemesnę lygas priima ne vyriausiasis komandos treneris, o generalinis vadybininkas, kuris iš esmės turėtų būti atsakingas už sutartis su žaidėjais, komandos komplektavimą ir pan. Po nelabai sėkmingos sezono pradžios Dovydas nuolat kursavo tarp aukščiausios ir žemesnės lygų, natūralu, kad jam buvo sudėtinga pajusti žaidimo ritmą, gal šiek tiek stigo ir pasitikėjimo savimi. Keli "Piratų" žaidėjai sezono eigoje buvo išmainyti į kitas MLB komandas, o ten jų statistika buvo daug geresnė. Tai rodo, kad žaidėjams talento užtenka, tiesiog pačiame klube ne viskas buvo gerai.

Visgi Dovydas dar bent metus tikrai žais "Pirates" ekipoje. Klubo vadovai nenori jo paleisti, jie tiki juo ir jo potencialu. Tikėkimės, kad kiti metai bus jam geresni. Dabar Dovydas kelias savaites ilsėsis, o po to pradėsime darbuotis individualiai, gerinsime tam tikrus metimo niuansus. Greičio ir jėgos jam užtenka, bet reikia gerinti techniką, šiek tiek pakoreguoti pirštų išdėstymą, kad varžovai nesuprastų, koks metimas jų laukia. Vilniuje mes darbuosimės iki vasario, fizinio pasirengimo gerinimu užsiims mums padedantis kineziterapeutas Linas Valentukevičius, o paskui Dovydas išvyks į JAV ir prisijungs prie "Piratų".