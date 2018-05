Penkiakovininkė G. Venčkauskaitė-Juškienė pasaulio taurės etape Bulgarijoje – 23-ia

Ieva Serapinaitė liko 31-a, o Aurelija Tamašauskaitė - 32-a.

Plaukimo ir fechtavimosi rungtyse, tradiciškai, geriausiai sekėsi I. Serapinaitei. Plaukdama ji distanciją įveikė per 2 min. 13,59 sek., pelnė 283 ir buvo rungtyje šešta. Fechtuodamasi vilnietė laimėjo 20 kovų iš 35 (220 taškų) ir pasidalino 8-11 vietas. Be to, papildomame fechtavimosi etape olimpietė nugalėjo japonę Natsumi Tomonagą ir vokietę Alexandrą Bettinelli bei užsidribo dar 2 taškus.

Po dviejų rungčių I. Serapinaitė turėjo 505 taškus ir užėmė penktąją vietą.

Kitoms mūsų penkiakovininkėms pirmosios rungtys nesusiklostė sėkmingai. G. Venčkauskaitė-Juškienė plaukdama buvo 28-a (2.23,17; 264 tšk.), o fechtuodamasi - 36-a (8/27; 148).

Tuo metu A. Tamašauskaitė baseine buvo 36-a (2.34,6; 241), o fechtuojantis - 35-a (10/25; 160).

Papildomoje fechtavimosi rungtyje G. Venčkauskaitė-Juškienė įveikė A. Tamašauskaitę ir pelnė dar vieną tašką.

Tokie rezultatai lėmė, kad po dviejų rungčių bendrojoje įskaitoje G. Venčkauskaitė-Juškienė (413) buvo 35-a, o A. Tamašauskaitė (401) - 36-a.

Deja, jojimo rungties rezultatais jau negalėjo džiaugtis nei viena Lietuvos atstovė. I. Serapinaitė pelnė 254 taškus (33 vieta) iš 300 galimų, A. Tamašauskaitė - 276 (27), o G. Venčkauskaitė-Juškienė - 272 (31).

Prieš baigiamąją bėgimo ir šaudymo rungtį I. Serapinaitė turėjo 759 taškus (18 vieta), G. Venčkauskaitė-Juškienė - 685 (34), A. Tamašauskaitė - 677 (35). Tuo metu varžybų lyderė airė Natalya Coyle jau buvo sukaupusi 828 taškus.

Visą pyktį dėl nesėkmingų pirmųjų rungčių G. Venčkauskaitė-Juškienė išliejo bėgdama ir šaudydama. Kaunietė distanciją įveikė per 11 min. 47,94 sek. ir rungtyje užėmė pirmąją vietą (antra likusi turkė Ilke Ozyuksel atsiliko 12 sek.). Toks rezultatas leido Lietuvos sportininkei pelnyti 593 taškus ir bendrojoje įskaitoje pakilti į 23-iąją vietą (1278 taškai).

I. Serapinaitė trasoje sugaišo 13 min. 42,32 sek. (32 vieta, 478 taškai) ir bendrojoje įskaitoje smuko į 31-ąją poziciją (1237). Viena vieta žemiau finišavo A. Tamašauskaitė (1236), kuri bėgdama ir šaudydama buvo 10-a (12.21,95, 559).

Šeštadienį vyrų varžybų finale dalyvaus Justinas Kinderis.