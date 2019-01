Septintajame Dakaro ralio etape trys lietuvių ekipažai – tarp 23 greičiausių

Nugalėjo prancūzas Stephane'as Peterhanselis („Mini“). Jis 323 km greičio ruožą įveikė per 4 val. 1 sek.



Antrąją vietą užėmė ispanas Nani Roma („Mini“, +4.33), trečiąją - kitas ispanas Carlosas Sainzas („Mini“, +9.28), ketvirtąją - katarietis Nasseras Al-Attiyah („Toyota“, +11.58).



B. Vanagas su „Toyota Hilux“ automobiliu nugalėtojui pralaimėjo 53 min. 1 sek.



„Turinti galvoje kokią turėjome startinę poziciją po vakar, tai finišas yra tikrai labai geras, - dalinosi B. Vanagas. - Kalbant apie mūsų situaciją absoliučioje įskaitoje, reikalų irgi labai nepagadinom. Organizatoriai buvo labai prigąsdinę, jog bus 100 kilometrų labai sudėtingų kopų, bet mums pavyko susitvarkyti be didesnių nuostolių. Sustojome, nusileidome ratų slėgį, pravažiavome viską be užklimpimų, tiesa, numontavome vieną ratą, teko pasikeisti. Išvažiavę iš masyvo, vėl prisipūtėme ratus ir grįžome į finišą. Iš esmės toliau darbuojamės ties pozicijų įtvirtinimų ir po šiandienos nuotaikos tikrai pozityvios“.



Palikęs minkštąją reljefo dalį, „General Financing team Pitlane“ ekipažas neišvengė jau kone kasdiene tradicija tampančio, kaip B. Vanagas pats įvardino, „kriminalinio“ šuolio, kuris primena ekipažui apie tykančius pavojus, bet kartas po karto baigiasi geruoju. Tiesa, šiandienos patirtis baigėsi iš vis be jokių nuostolių ir į istoriją įeis matyt tik gerų foto-kadrų pavidalu. Trumpų problemų būta ir varžantis dėl pozicijų. Siaurame tarpeklyje, važiuojant paskui prancūzą R. Chabotą ekipažas signalizavo ir prašėsi būti praleistas, tačiau varžovams užklimpus ir sustojus, toks pats likimas ištiko ir lietuvius. 319 numeriu pažymėtas, taip pat „Toyota Hilux“ pilotuojantis sportininkų duetas šiandien atsiliko penketu minučių ir po dar vieno sėkmingo Carlos Sainz reido į trečiąją vietą, šiuo metu yra artimiausi „General Financing team Pitlane“ varžovai. Tiesa skirtumas ryškus - beveik 45 minutės, tad lietuviškam ekipažui vengiant klaidų, didesnių problemų dėl vietos išsaugojimo iškilti neturėtų.



Dienos rezultatą pakomentuoti paprašytas ekipažo šturmanas gyrė piloto pasirodymą kopose, bei džiaugėsi, jog po negandų kupino pirmadienio ir žemesnės starto pozicijos pavyko grįžti į sveiką tempą bei finišą pasiekti 16-iems. Greičio ruože užtrukus beveik penkias valandas, „General Financing team Pitlane“ duetas nestoviniavo ir pasileido į kelionę bivako link. Apie 15.30 val. vietos laiku pasiektas finišas ir protingai planuojamas laikas leidžia atsigauti po nemažai jėgų pareikalaujančių iššūkių, o tai yra viena iš dedamųjų gero tempo palaikymui. Ankstyvas grįžimas taip pat sukuria daugiau laiko technikų patikroms ir bendrai sveikesniam komandos funkcionavimui, tad palyginus su praeitais maratonais, kol kas „General Financing team Pitlane“ gali džiaugtis logišku gyvenimo tempu.



Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio („Toyota Hilux“, +1:22.42) „CRAFT bearings“ ekipažas užėmė 20-ąją poziciją.



Atsikratyti silpniausiųjų išlikusių skirtas greičio ruožas turėjo viską - klampųjį smėlį „feš feš“, aštrius akmenis ir minkšto smėlio kopas. Tačiau 65-ių išlikusių automobilių iš 126-ių varžybas pradėjusių tai neišgąsdino - akis į akį su iššūkių stoję lenktynininkai kovėsi iš paskutiniųjų, o pagaliau lenktyninį tempą galėję demonstruoti A. Juknevičius ir D. Vaičiulis džiaugėsi, jų žodžiais, labai smagia diena.



„Labai faina diena - kad tokios visos būtų Dakare. Viskas vyko sklandžiai, ramiai, apgalvotai - prieš kopas susimažinom slėgį, vėliau vėl pasididinom, važiavom protingai ir esame tokioj pozicijoj, kokioje ir norime būti, ¬- po finišo kalbėjo Dakaro legendos statusą turintis Antanas Juknevičius. - Vienoje vietoje buvome paklimpę „feš feš“ dulkėse, ten gal kokias 7 minutes praradom, o daugiau viskas kaip iš pypkės - nei ratų prapylėm, nei pasiklydom - gerai dirbom abu. Labai smagus greičio ruožas“.



Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno „Agrorodeo“ ekipažas („Toyota Hilux“) nugalėtojams pralaimėjo 1 val. 33 min. 30 sek. ir, preliminariais duomenimis, užėmė 23-iąją vietą.



„Daug kopų šiandien buvo, bet pats daug reikalų prisidariau. Pačioje greičio ruožo pradžioje nukritom nuo vienos kopos - pastatėm žvakę. Pražioplinau nusileidimą, ir nulėkėm priekiu. Tada atsirado paranoja, kad kažkas sugedę - tai atrodo vairas į šoną krypsta, tai amortizatorius leidžia. Visiškai išsimušėm iš ritmo. Po to įklimpom gal 4 kartus. Žodžiu, vienas pražiopsotas momentas ir reikalų visai dienai. Man tai ilgiausia diena buvo - vis klausinėjau Sauliaus, kiek liko“, - įspūdžius iš greičio ruožo pasakojo vairuotojas Vaidotas Žala.



Sportininkų šiandien laukė itin minkštas smėlis - net ir nuleidus padangų slėgį iki 0,8 baro, automobilis klimpo ir sunkiai ropojo per kopas.



„Kam buvo iki šiol smėlio mažai, tai po šios dienos turėjo užtekti. Pirmoje dalyje visiškas automobilio laužymas buvo, o pabaigoje laukė piktos kopos. Atrodo, kad šiandien organizatoriai sugalvojo - na, vaikučiai, einam ryte palaužysim mašinėles, o po to - į didelę smėlio dėžę“, - septinto etapo finiše pasakojo šturmanas Saulius Jurgelėnas.



Automobilių įskaitoje lyderis nesikeičia - likus trims etapams iki 2019 m. Dakaro ralio finišo, pirmoje pozicijoje išlieka Nasseras Al-Attiyah. S. Peterhanselis laimėjo septintąjį greičio ruožą, tačiau jį ir katarietį vis dar skiria beveik 30 minučių. Septintajame etape abu sportininkai neišvengė klaidų: S. Peterhanselio „Mini“ į finišą atvyko be priekinių apdailos detalių, o N. Al-Attiyah „Toyota“ - su aplamdyta galine dalimi ir tuščia padanga. Tiksliau, jos likučiais, nes stoti keisti N. Al-Attiyah net nebandė - atsarginių ratų nebeturėjo.



Puikų tempą septintame etape demonstravo Sebastienas Loebas - jis buvo greičiausias šešiuose sektoriuose iš septynių. Tačiau pačiame pirmajame sugedo jo automobilio elektronika ir prancūzas prarado apie 40 minučių, kol problemą išsprendė. Net ir fantastiškas tempas likusioje trasos dalyje nepadėjo jam pavyti varžovų ar prasibrauti iki greičiausiųjų dešimtuko, tad jo galimybės nugalėti 2019-ųjų Dakaro ralyje sumažėjo iki minimumo.



B. Vanagas bendroje rikiuotėje (+5:46.22) yra 11-as, o V. Žala (+7:12.23) - 15-as. A. Juknevičiaus pozicija paaiškės finišavus visiems dalyviams.



Motociklų lenktynių septintajame etape lietuvis Arūnas Gelažninkas su KTM motociklu užėmė 38-ąją vietą. Jis 1 val. 11 min. 54 sek. pralaimėjo etapo nugalėtojui britui Samui Sunderlandui (KTM).



Bendroje įskaitoje lyderiu išliko amerikietis Ricky'is Brabecas („Honda“). Jis 7 min. 47 sek. lenkia antroje vietoje esantį prancūzą Adrieną van Bevereną („Yamaha“).



A. Gelažninkas (+6:52.45) bendroje įskaitoje yra 30-as.



Kitas lietuvis Balys Bardauskas septintajame etape, preliminariai, finišavo 83-ias.



Likus vos trims etapams iki legendinio Dakaro ralio pabaigos jau galima drąsiai teigti, jog statistiškai šių metų varžybos buvo vienos sunkiausių - automobilių klasėje lenktynių nebetęsia 61-as ekipažas, pasirodymą baigė 57-i motociklininkai ir keturračių klasės sportininkai.



Aštuntame Dakaro etape sportininkų vėl lauks daug smėlio ir kopų - viso 575 km, iš kurių 360 km greičio ruožas, o likę - pervažiavimo atstumas tarp bivako San Chuan de Markonoje ir Pisko mieste. Šis etapas bus įdomus tuo, jog 10 geriausius rezultatus parodžiusių motociklininkų, 10 automobilių ir 5 sunkvežimiai startuos pagal laikus, parodytus septintame etape. T. y., daugelis motociklininkų jau starte turės važiuoti paskui sunkvežimius.