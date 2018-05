M. Žukauskas: jei „Žalgiris“ laimės Eurolygą, kita diena šalyje turėtų būti nedarbo

Dauguma dabartinių ekipos žaidėjų dar tik pažindinosi su mokyklos suolu arba net buvo tam per jauni, o Martynas Arlauskas apskritai nebuvo gimęs. 1999 metais su „Žalgiriu“ Eurolygoje triumfavęs Mindaugas Žukauskas tiki, kad Kauno klubas gali pasinaudoti šansu, kuris pasitaiko ne kiekvieną dešimtmetį.



Pirmasis „Žalgirio“ varžovas - čempiono titulą ginantis Stambulo „Fenerbahce“ (Turkija) klubas. Nors Turkijos ekipa Eurolygos finalo ketverto turnyre žais ketvirtus metus iš eilės, M. Žukauskas tiki, kad „Žalgiris“ gali palaužti šį varžovą turnyro pusfinalyje.



„Viskas realu. Finalo ketvertas yra loterija, kaip baudinių serija futbole. Viskas susideda iš vienų rungtynių. Būna, kad komandoms pasitaiko blogų dienų, kai viskas sukrenta ir nesiseka. Šansai yra lygūs, kuri komanda geriau pasiruoš psichologiškai, ta ir laimės. Aišku, prireiks ir sėkmės“, - sakė buvęs krepšininkas.



Finalo ketverto turnyro favoritu laikoma Maskvos CSK (Rusija) komanda. Ji dėl kelialapio į finalą kovos su Madrido „Real“ (Ispanija).



„Fenerbahce“, „Real“ ir CSKA komandos kartu laimėjo net 17 Eurolygos čempionių titulų. Šių ekipų treneriai stipriausiame klubiniame Europos turnyre triumfavo 11 kartų. Iš jų labiausiai išsiskiria Željko Obradovičius. Jis į Eurolygos sostą savo treniruojamas komandas atvedė net devynis kartus. Š. Jasikevičius kaip treneris finalo ketverte debiutuos, tačiau kaip žaidėjas į viršų Eurolygos taurę kėlė keturis kartus.



M. Žukauskas tiki, kad Š. Jasikevičiaus būsimi tituluoti varžovai nė kiek negąsdina.



„Dar būdamas žaidėju jis nebijojo nieko. Nesvarbu, ar NBA krepšininkų, ar trenerių. Nemanau, kad jis pasikeitė tapęs treneriu. Šarūnas yra pasiruošęs įveikti bet kokį geriausią strategą“, - kalbėjo Eurolygos čempionas.



Pasak jo, į Belgradą jau nuvykusiems krepšininkams dabar svarbiausia gerai pavalgyti ir pailsėti. M. Žukauskas įsitikinęs, kad žalgiriečiai nekantriai laukia lemiamų kovų.



„Po ketvirtfinalio jau praėjo gan ilgas laiko tarpas. Kiekvienas sportininkas per rungtynes patiria didžiausias emocijas ir be proto jų laukia“, - tvirtino buvęs krepšininkas.



1999 metais „Žalgiriui“ laimėjus Eurolygą, į gatves pasipylę žmonės ėmė siautėti. Kaune buvo vartomi policijos automobiliai, daužomos vitrinos, vartomos telefonų budelės, o iš devintojo bendrabučio aukšto išlėkė net viryklė. M. Žukauskas tikisi, kad jei šiemet „Žalgiriui“ pasiseks, žmonės švęs atsakingiau.



„Atsimenu, kai laimėjome ir grįžome buvo gyvas žmonių tunelis nuo oro uosto iki Santakos. Manau, kad šiemet būtų kažkas panašaus, tik šviesesnėmis spalvomis, be daužymų. Aišku, šventė būtų visoje Lietuvoje. Jeigu „Žalgiris“ laimės, manau, kita diena turėtų būti nedarbo diena Lietuvoje“, - juokėsi M. Žukauskas.



Eurolygos pusfinalio rungtynės bus žaidžiamos penktadienį, o rungtynės finalas - sekmadienį.