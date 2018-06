Šaras dėl savo ateities apsispręs per kelias dienas

Šaras po tokio sezono ne kartą juokaudamas norėjo kilti iš savo kėdės ir prisijungti prie komandos, tačiau atsakė ir visus klausimus bei tuomet plojimais buvo išlydėtas į rūbinę.

Treneris pasidalino mintimis apie ilgą sezoną, finale dominavusį Brandoną Daviesą, Pauliaus Jankūno sveikatos problemas ir savo apsisprendimą dėl ateities.

„Sveikiname visus su titulu, o svarbiausia fanus. Sveikiname žaidėjus, kuriems sezonas buvo ilgas ir alinantis. Puiku“, – teigė Jasikevičius.

– Sezonas buvo labai ilgas. Ko labiausiai trūko finalinėje serijoje?

– Trūko visko. Trūko visko. Mūsų žaidimas nebuvo panašus į tą, kurį rodėme visą sezoną. Didžiulė pagarba vyrams, kad jie ištraukė seriją. Tai ir reikėjo padaryti – ištraukti. „Lietuvos rytas“ mus baudė už visas klaidas, tai yra labai gerai treniruota komanda, su daug gerų veteranų. Gaila, kad neparodėme geriausio savo krepšinio, bet čempionai neteisiami.

– Daviesas dominavo visoje serijoje.

– Jis visą sezoną neturi problemų su energija, jis eina ir aria keliais. Tai vienas žaidėjų, kurių reikalauji nuimta gazą. Jis dėl didelio užsivedimo pridaro daug klaidų. Tai dėl begalinio noro visiems padėti. Jis toks hyper aktyvus, nori visur būti vienu metu. Aišku, krepšinio komandos turi savo taisykles ir taktikas. Duok Dieve, kad visi tokie būtų. Kiti nebėga, o jis bėga į tris puses. Jam dar nedaug metų, tikiu, kad jis dar pataisys tai.

– Jis atliko ir perdavimų nežiūrint į komandos draugus. Jūs jį pamokėte?

– Jis tai jau mokėjo. Jo talentas yra didžiulis. Jeigu stebėjote jį pernai, tai Brandonas Monake labai dažnai žaisdavo pasiėmęs kamuolį. Jis pats mesdavo tritaškius atšokęs. Mes jo arsenalą mažiname dėl komandos gerumo. Jis įgūdžių arsenalą turi didžiulį. Jo pėdų darbas yra fantastiškas, jis fantastiškai žaidžia futbolą. Jis dabar galbūt turėtų būti kažkur Rusijoje (kur vyksta pasaulio futbolo čempionatas). Tai fantastinis futbolo žaidėjas. Jis turės galimybę didžiuliais žingsniais eiti pirmyn.

Aš nežinau, ar jam naujas kontraktas padėjo. Gal. Bet jie nėra vaikai. Vienas jau sėdi Stambule, kitas jau Barselonoje. Na ir kas? Jeigu esi kovotojas, tai ateini ir atžaidi. Juk nori būti čempionas. Keista, kad subyrėjome serijoje, bet mums to užteko.

– Kaip tai kontroliuoti, kad vienas jau yra Barselonoje, kitas – Stambule?

– Procesas jau vyksta. Mes norime turėti daugiausiai lietuvių, nes jie labiausiai nori laimėti, bet šiais metais matėme Beno pasirodymą, kuris eina ir žaidžia. Jis būtų buvęs geresnis, nes turėjo traumų.

- Kiek finalinėje serijoje trūko Pauliaus Jankūno sėkmingesnio žaidimo?

– Tai jums pasakys Paulius arba medikai. Jam reikės kurį laiką pabūti be sporto. Gerokai. Vėlgi, turime suprasti Pauliaus karjerą. Buvo eilę metų, kai jis baigdavo sezoną „Žalgiryje“ ir tuoj pat vykdavo į rinktinę. Tai yra be galo sunku. Bet mes vis tiek po Belgrado turėjome būti geresni. Visgi yra ką švęsti – sezonas istorinis. Buvome per vieną gerą kėlinį nuo Eurolygos finalo.

– Kiek svarbu išlaikyti žaidėjus?

– Aš žinau, kad netreniruoju komandos, kuri permuštų pinigais. Mes esame pasiruošę visokioms situacijomis, nereikia viską daryti kitą dieną. „Žalgiris“ yra kitoks, tai elitinis Europos klubas. Skaičiuojant prie elito, ne viskas susideda iš pinigų. Tai fanai, bazė, sirgaliai. Nesakau, kad visada eisime link ketverto, bet turime visas galimybes būti dešimtuke ar aštuonetuke.

– Per kiek laiko planuojate apsispręsti dėl ateities?

– 2-3 dienas pagalvosiu, nusiraminsiu ir priimsiu sprendimą. Šnekame su agentais, galbūt tik reikia atitrūkti nuo streso ir visiems priimti geriausią sprendimą ateičiai.

– Vienas iš gražių akcentų – po pergalės jums reikėjo labai daug vaikų sukelti. Kaip jums tas momentas?

– Visada švęsti reikia šeimoje. Esame artimi su krepšininkais, su jų žmonomis ir šeimomis. Tai yra viena didelė šeima.