Augalų žinovas: be ligų įmanoma nugyventi ir 100 metų

Ligos – įveikiamos

Dviejų knygų apie augalų gydomąsias savybes autorius A.M.Olšauskas įsitikinęs, kad daugumą ligų bet kokioje stadijoje įmanoma sustabdyti ir išgydyti. Tačiau su viena sąlyga – žmogų būtina grąžinti arčiau gamtos.

Klaipėdos universiteto profesorius A.M. Olšauskas paaiškina, kad augalo ir žmogaus ląstelės yra 90–95 proc. panašios. Žmogus mineralines medžiagas geriausiai įsisavina iš augalų – iki 99 proc. Per 50 metų darbo biologinės medicinos srityje jis sukūrė per 400 augalinių preparatų receptų.

Pateikdamas ne vieną atvejį, kaip radikaliai pakeitęs mitybą ir gyvenimo būdą žmogus išsigydė net paskutinės stadijos vėžį, A.M.Olšauskas žino, ką kalba.

Beveik prieš porą dešimtmečių jis pats išgyveno vėžio diagnozę. Ilgai varginęs skrandžio gastritas galiausiai baigėsi tuo, kad gydytojai stemplėje aptiko vėžio darinių.

Tuomet į šeštą dešimtį įkopęs vyras pirmiausia numetė nemažai svorio – apie 25 kilogramus, tada iš pagrindų pakeitė mitybą.

Dabar jo valgiaraštyje dominuoja vaisiai ir daržovės, kurių per dieną stengiasi suvalgyti apie kilogramą.

Stiklinės neužtenka

Rytą Algimantas pradeda nuo vandens. Nors dabar dažna moteris giriasi ryto neįsivaizduojanti be stiklinės vandens, biologijos mokslų daktaras įsitikinęs, kad toks kiekis yra per mažas.

Jis pats ryte išgeria apie pusę litro kambario temperatūros natūralaus mineralinio vandens, sumaišyto su stikline kmynų arbatos ir šaukšteliu medaus. Taip esą iš organizmo pašalinami per naktį susikaupę toksinai ir kompensuojami skysčiai, kurių netenkama per naktį. Tad iki pietų rekomenduojama išgerti kuo daugiau vandens.

Mineralinis vanduo širdį šiek tiek aprūpina taip reikalingu kaliu. Pasak pašnekovo, ne vieno žmogaus širdis sustoja, kai organizmui pritrūksta šio vieno svarbiausių mikroelementų.

Paklaustas, kodėl negalima gerti gazuoto mineralinio vandens, A.M.Olšauskas paaiškino: "Gazuotas mineralinis vanduo rūgština organizmą, o jį reikia šarminti. Gazuotu mineraliniu prisikviesite ligas."

Į šį ryto "kokteilį" kartais vietoj kmynų dar galima įberti džiovintų kalendrų. Jos pristabdo kancerogeninių medžiagų, sukeliančių vėžį, susidarymą. Medus apvalo organizmą, suteikia jam naudingų medžiagų ir antioksidantų.

Neįvertina medaus

Po valandos vyras suvalgo apie 200 gramų obuolių ar kitokių vaisių, o priešpiet leidžia sau pasimėgauti kava su duona.

Nustebus dėl tokio pasirinkimo, A.M.Olšauskas paaiškina, kad duona taip pat turi cukraus, tad ji puikiai atstoja desertą. Kartais į kavą jis įsiberia šiek tiek rudojo cukraus. Tiesa, pirmenybę visada teikia medui.

50 metų tyrinėjantis žmogaus gebėjimą apsisaugoti nuo ligų, profesorius apgailestauja, kad lietuviai vis dar labai mažai vartoja medaus: Izraelyje, Japonijoje ar kitose ilgaamžiškumu garsėjančiose šalyse gyventojai per metus suvartoja apie 35 kilogramus medaus. Deja, lietuviai šio naudingo saldėsio suvartoja vos porą kilogramų.

A.M.Olšauskas paaiškino, kad bitės medų perdirba į gliukozę ir fruktozę. Žmogaus organizmui jį lengviau pasisavinti nei cukrų. Pastarasis gerokai apsunkina organizmo veiklą.

Svajoja apie milijoną

Visuomeniniais pagrindais skaitantis paskaitas įvairioms auditorijoms ir važinėjantis po visą Lietuvą fitoterapeutas apgailestauja, kad pas mus vis dar skeptiškai vertinamos galimybės sveikti be vaistų ir ilginti žmogaus biologinį amžių.

Kovo mėnesį Seime vykusioje konferencijoje apie biologinio amžiaus ilginimą ir senėjimo problemas paskaitas skaitė 11 šalių atstovai. Užsieniečiai gyrėsi, kaip per tris mėnesius gali kardinaliai pagerinti žmogaus sveikatą.

"Aš jau septynerius metus beldžiuosi į įvairias valdžios duris, bandydamas įrodyti, kad pajūryje taip pat galima šito imtis – gerinti žmonių sveikatą be jokių vaistų, tačiau dažniau susiduriu su abejingumu", – neslėpė apmaudo biologinės medicinos daktaras.

Tad nieko nuostabaus, kad Algimantas kartais pasvajoja, ką veiktų su išloštu milijonu.

"Žinant augalų veikliąsias medžiagas, galima daryti stebuklus", – įsitikinęs knygų autorius.

Aktualiausia – vėžys

Profesorius nuolat nemokamai konsultuoja žmones, kaip pasitelkus augalus, subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą įveikti ligą. Jo patarimų neretai klausia ir gydytojai, patys susidūrę su onkologine liga.

Per paskaitas A.M.Olšauskas iš klausytojų dažnai sulaukia klausimų apie vėžį ir kaip nuo jo apsisaugoti.

"Vėžys atsiranda tada, kai ląstelė užsiteršia nereikalingomis medžiagomis. Tada vietoj dviejų kartų ląstelė pasidalija į 3–5 ar daugiau kartų. Taip ji "suvėžėja" ir dariniai sparčiai dauginasi. Jei toks žmogus valgo vištieną, užterštą hormonais, vėžinių ląstelių augimą sustiprina 10 ar 15 kartų. O ką daro chemija, pesticidai, konservantai, sunkieji metalai..." – aiškino pašnekovas.

Pristabdo amžių

75 metų A.M.Olšauskas įsitikinęs, kad žmogus be ligų gali sulaukti 100 ar net 120 metų. Tokia tema jis skaito paskaitas ir įvairioms klausytojų auditorijoms.

Pasak pašnekovo, pasas ne visada atspindi tikrąjį žmogaus amžių – kartais penkiasdešimtmetis su savo ligos istorija, sveikatos bėdomis labiau panašėja į 80-metį. Ir, atvirkščiai, gerokai vyresnis žmogus jaučiasi taip, lyg būtų keliomis dešimtimis jaunesnis nei rodo asmens dokumentas.

Patį Algimantą būtų galima priskirti pastarųjų kategorijai. 75 metų profesorius į ketvirtą Klaipėdos universiteto aukštą laiptais užbėga greičiau nei kai kurie jo studentai.

Pigūs "vitaminai"

Pašnekovas tikina, kad vaistų – tabletę nuo galvos skausmo – gėrė gal kartą gyvenime. Alternatyvų sintetinėms tabletėms jis randa gamtoje.

Gal todėl jam šypsnį kelia spaudoje pasirodantys reklaminiai straipsniai, liaupsinantys neva stebuklingas piliules nuo kai kurių ligų.

Profesorius prisiminė ir dažnai viešai girdimas senjorų godas dėl vaistams išleidžiamų beveik visų pinigų.

Jis pasiūlė paprastą ir pigų receptą, kuo galima pakeisti sintetinius maisto papildus širdžiai – tereikia išsivirti bulvių su lupenomis. Jas galima valgyti su grybais ar 20–30 gramų kastinio. Bulvės širdį aprūpina reikalingu per dieną kalio kiekiu.

A.M.Olšauskas skeptiškai vertina maisto papildus. Juose esą veikliosios medžiagos nėra daug, o štai papildomų, organizmą nuodijančių medžiagų netrūksta. Jungtinėse Valstijose per metus nuo vaistų šalutinio poveikio miršta apie 100 tūkst. žmonių.

Vietoj sintetinių maisto papildų jis siūlo geriau vartoti dar vasarą užsišaldytas uogas: braškes, juoduosius serbentus ir pan.