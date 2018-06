Daugumos sveikatos problemų priežastis – lėtiniai uždegimai

„Daugelis, išgirdę žodį uždegimas, pirmiausia galvoja apie infekciją. Bet ar tikrai uždegimas yra tik infekcija? Atsakymas – ne. Yra tik dvi įgytų ligų rūšys – infekcinės ir lėtinės ligos, kurios yra ne kas kita, kaip neinfekcinių uždegimų kūne pasekmė. Šie lėtiniai neinfekciniai uždegimai ir yra daugumos mūsų sveikatos problemų priežastis“, – sako A. Unikauskas.

Profesoriaus teigimu, pagrindinės uždegimo priežastys yra penkios.

Alergija maistui. Alergija maistui yra stipri atsakomoji imuninės sistemos reakcija į organizmui netinkančią medžiagą. Ji ne visada kenksminga, bet imuninis atsakas į ją gali sukelti simptomus ir ligą.

„Suvalgėte, pavyzdžiui, papriką, ir jums ima sukti pilvą, skaudėti. Tai jau nėra gerai. Jei pavartoję tam tikrų produktų jaučiate nemalonius simptomus, stebėkite save. Jei reikia, užsirašykite, ką valgote. Sprendimas paprastas – tiesiog išbraukite tuos produktus iš savo mitybos“, – sako A. Unikauskas.

Hormonai. Daugelis hormonų, kontroliuojančių uždegimą, išsiskiria antinksčiuose. Juose gaminasi kortizolis, pasižymintis uždegimo slopinamuoju poveikiu.

„Organizmui reikia kortizolio, bet ne per daug ir ne per mažai. Jeigu jo per daug – organizme bus daug uždegimų, jei per mažai – uždegimai bus per daug stiprūs. Taigi, viena iš hormoninės kilmės uždegimų priežasčių yra per daug kortizolio“, – aiškina medikas.

Tulžies stoka. Paprastai tulžies trūksta dėl to, kad ji sunkiai nuteka arba kepenys nepajėgia jos gaminti. Tais atvejais galite jausti įvairius nemalonius pojūčius dešinėje pusėje – dešinio rankos piršto, peties ar čiurnos skausmus.

„Tai gali reikšti, kad turite problemų dėl tulžies pūslės ir kepenų“, – pastebi A. Unikauskas.

Senos traumos. Jei turite įsisenėjusių traumų, kamuoja nugaros, sąnarių, riešo, alkūnės, peties skausmai, o gal po seniai atliktos operacijos jaučiatės nelankstus, sustingęs, reikia masažuoti priešingą sąnarį. Pavyzdžiui, jei skauda dešinį kelį, išmasažuokite priešingą. Taip pat su klubais, riešais, pečiais ir pan.

Kalcio kaupimasis minkštuosiuose audiniuose. Daugelis žmonių, prisiklausę reklamų ar draugų ir kaimynų patarimų, geria kalcio tabletes neva kaulams stiprinti, o jaučiasi dar blogiau. Taip atsitinka, nes kalcis kaupiasi minkštuose audiniuose.

„Vitaminai K2 ir D3 padeda sumažinti kalcio kaupimąsi minkštuosiuose audiniuose. K2 šaltiniai – sūris, kiaušiniai, sviestas, vištiena, jautiena, D3 – saulė“, – sako A. Unikauskas.

Jo teigimu, greitieji angliavandeniai ir blogieji riebalai – tie komponentai, kurie dažniausiai sukelia uždegimą. O magnis, beta karotenas, vitaminai A, B6, C, D, E, skaidulos, omega 3 riebalų rūgštys, flavanoidai ir antioksidantai pasižymi itin dideliu uždegimo slopinamuoju poveikiu.

Tad, pataria profesorius, padės šie produktai:

prieskoniai: ciberžolė, kajeno pipirai, cinamonas, imbieras;

daržovės: česnakas, brokolis, tamsiai žalios spalvos lapinės daržovės, batatai;

sėklos: kanapių sėklos, linų sėmenys;

riebalai: riebi (idealiausia laukinė) žuvis, alyvuogių aliejus, avokadas;

vaisiai: Obuolių žievė (polifenoliai, flavonoidai), vynuogės, mėlynės, vyšnios;

žalioji arbata;

migdolai ir graikiniai riešutai.