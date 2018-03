Dietologė: stebuklingų produktų ar pratimų pilvui sumažinti nėra

Kodėl kaupiami riebalai

Priedo "Sveikata" skaitytojas Dainius klausia, kaip atsikratyti pilvo riebalų. Vyras kontroliuoja maistą, fiziškai juda, alaus negeria, bet nepageidaujami pilvo riebalai sunkiai tirpsta.

Moterys taip pat dažnai skundžiasi šia problemine kūno vieta, ypač po gimdymų. Kartais nuo vaiko gimimo būna praėję keleri metai, tačiau pilvas toliau sėkmingai pūpsi, o atsilenkimai ar kiti pilvo sienai stiprinti skirti pratimai negelbėja.

Gydytoja dietologė Barbora Jarašūnė paaiškino, kad riebalinis audinys – fiziologiškai būtina žmogaus organizmo dalis. Vyrams riebalinis audinys turėtų sudaryti 15-20 proc. kūno masės, o moterims – 20 - 30 pro.

Kai riebalinio audinio yra per daug, konstatuojamas antsvoris arba nutukimas.

“Riebalų perteklius atsideda tuomet, kai žmogus yra nuolatiniame maistinės energijos pertekliuje – jos su maistu ir gėrimais gauna daugiau nei išnaudoja. Riebalų atsidėjimo pobūdį ir pasiskirstymą lemia lytis, paveldimumas (genetika), endokrininės sistemos veiklos ypatumai, aplinkos veiksniai, vartojami vaistai ir netgi tam tikri žmogaus vystymosi gimdoje ypatumai”, - paaiškino gydytoja.

Skirstomi į du tipus

Pasak B.Jarašūnės, riebalai gali būti kaupiami poodyje arba giliau.

Išskiriami du pagrindiniai poodinių riebalų atsidėjimo tipai: androidinis (vyriškasis), kai riebalai kaupiasi liemens ir pilvo srityje, bei ginoidinis (moteriškasis), kai vyrauja riebalų atsidėjimas šlaunų ir sėdmenų poodyje.

Pastebėta, jog moterims, turinčioms ginoidinį riebalų atsidėjimo tipą, neišsivysto gliukozės apykaitos sutrikimai.

Deja, dėl pasikeitusio hormonų veikimo po menopauzės, moterys gali pastebėti, jog liemens apimtis keičiasi – riebalai atsideda pilvo bei liemens srityje.

“Kursto” uždegimą

Dietologė paaiškino, kad visceraliniais riebalais vadinami giliau nei poodyje esantys riebalai. Jie glūdi pilvo ertmėje ir supa vidaus organus. Šie riebalai išskiria uždegimą "kurstančias" medžiagas.

Nustatyta, jog kuo daugiau žmogus turi visceralinių riebalų, tuo didesnė rizika susirgti širdies-kraujagyslių ir onkologinėmis ligomis. Be to, visceralinis nutukimas susijęs su atsparumu insulinui, 2 tipo cukrinio diabeto, metabolinio sindromo ir kitų ligų rizika.

“Pilvo riebalai gali būti dvejopos kilmės – “gerybiškesni” poodiniai, kuriuos galima apčiuopti suėmus odos raukšlę, arba labiau pavojingi visceraliniai ("vidiniai") riebalai, kurių pirštais apčiuopti nepavyks.

Tyrimų duomenimis, visceralinis nutukimas gali būti siejamas su pertekliniu fruktozės, rafinuotų angliavandenių ir gausiu mėsos vartojimu.

“Kaip minėjau, tokį riebalų pasiskirstymą gali lemti dar gimdoje kūdikį veikę veiksniai, pavyzdžiui, motinos rūkymas nėštumo metu”, - pridūrė dietologė.

Pratimai nepadės

B.Jarašūnė pastebi, kad vienas dažniausiai pasitaikančių klaidingų įsitikinimų – pratimų taikymas konkrečiai kūno daliai, pavyzdžiui, pilvo sričiai, kuris esą padės "sudeginti" riebalinį audinį.

“Deja, pratimai stiprina raumenis ir gali padidinti jų masę, tačiau neturi poveikio šalia esančioms riebalų sankaupoms. Treniruojant pilvo raumenis, pilvo siena turės didesnį tonusą ir vizualiai gali atrodyti plokštesnė, tačiau norint sumažinti tiek poodinių, tiek visceralinių riebalų masę, turi būti pasiektas energijos deficitas. Energijos turi būti sunaudojama daugiau nei gaunama”, - paaiškino specialistė.

Norintiems sumažinti kūno masę, dietologė patarė fiziniam aktyvumui kasdien skirti bent 30 – 60 minučių.

Tačiau dietologė turi ir gerų žinių – taikant fizinį aktyvumą ir dietą, pavojingesni visceraliniai riebalai nyksta greičiau (esama duomenų, jog dvigubai greičiau) nei poodiniai.

Stebuklingų produktų nėra

Pastaruoju metu internete galima rasti daug pasiūlymų, receptų, kaip greičiau atsikratyti pilvo riebalų. Siūlomos net specialios tam tikrų produktų dietos.

B.Jarašūnė tikina, kad nėra išskirtinių maisto produktų, kurie padėtų "tirpdyti" pilvo riebalus.

Svarbiausios dietologės rekomendacijos būtų tokios: keisti rafinuotus angliavandenius (baltą duoną, kvietinių miltų makaronus) visadalių grūdų gaminiais ir košėmis, atsisakyti saldžių gėrimų (limonado, giros, sulčių), riboti pridėtinio cukraus vartojimą.

Be to, dienos racione turėtų būti daugiau daržovių nei vaisių. Esant antsvoriui ar nutukimui, nereikėtų viršyti 2 – 3 porcijų vaisių per dieną.

Pagalba po gimdymo

Nepageidaujami pilvo riebalai moterims gana dažnai nusėda ir po gimdymo. Net kai po vaiko gimimo praeina nemažas laiko tarpas, tačiau kai kurios moterys negali atsikratyti pilvo riebalų.

“Moterų pilvo apimtį po nėštumų gali didinti ne tik riebalų sankaupos, - dėmesį atkreipė dietologė. – Pilvas gali “prasiplėsti”, esant pilvo raumenų išsiskyrimui, vadinamajai diastazei. Tokiu atveju reikalinga kinezeterapeuto arba patyrusio trenerio pagalba, nes tradiciniai pratimai pilvo sienai stiprinti ne tik nerekomenduotini, bet dar gali ir pakenkti”.