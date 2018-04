A. Kubilius: nepavadinčiau to labai išmintinga reforma

Pirmadienį vyriausybė pristatė mokesčių ir pensijų reformą. Opozicionieriai kritikuoja, kad reformos nėra išmintingos, o pagrindinis jų tikslas – sėkmė per kitus Seimo rinkimus.

„Reikšmingo turinio nelabai daug ir kai kur kyla dideli klaustukai. Pavyzdžiui tai, ką, ką jie siūlo daryti kalbant apie mokesčius“, – sako Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Andrius Kubilius.

Pasak jo, Lietuvoje yra dvi pagrindinės problemos: didelis darbo jėgos apmokestinimas ir tai, kad per mokesčius į biudžetą bendrai surenkama per mažai pajamų, o dėl to trūksta lėšų įvairioms viešosioms funkcijoms.

„Bendrąja prasme tai, kas pasiūlyta šiame reformų pakete dėl mokesčių, pavadinčiau labai liberaliu požiūriu, nes matome ir girdime tik apie mokesčių mažinimą, o tai reiškia, kad dar labiau mažės pajamos biudžete. Tuo metu apie tai, kaip bus sprendžiama mažų pajamų biudžete problema, nieko nekalbama. Taigi, aš to negalėčiau laikyti labai išmintinga reforma“, – komentavo A. Kubilius.

Seimo ekonomikos komiteto narys Eugenijus Gentvilas kritikavo, kad per reformų pristatymą daug kartų minėta apie rezultatus kadencijos pabaigoje arba 2020 metais, o tai esą rodo, kad tikslai nėra ilgalaikiai.

„Tai yra trumpalaikiai uždaviniai. Nekalbama apie tai, kaip Lietuva gyvens artimiausią dešimtmetį ir t. t. Jokio strateginio požiūrio ir kalbama tik apie rinkimus“, – komentavo E. Gentvilas.

