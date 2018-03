Lietuvoje superkamo pieno kaina smuko

Žemės ūkio ministerija skelbia, kad per metus - vasarį, palyginti su pernai vasariu, vidutinė pieno supirkimo kaina sumažėjo 1,1 proc., iki 293,8 euro už toną. Tuo metu per mėnesį kaina sumažėjo 4,5 proc.

Šių metų vasarį buvo supirkta 90,14 tūkst. tonų pieno - 0,1 proc. mažiau nei prieš metus.

Stambiems pieno gamintojams vasarį už pieną mokėta 345,2 euro už toną - 4,6 proc. mažiau nei prieš mėnesį.

„Pieno žvaigždės“ už pieną vidutiniškai mokėjo 298,3 euro, „Marijampolės pieno konservai“ - 297,6 euro, „Rokiškio sūris“ - 303,6 euro, „Žemaitijos pienas“ - 327,2 euro, o Vilkyškių pieninė - 304,5 euro už toną.

Pasak Pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktoriaus Egidijaus Simonio, nepaisant nedidelio pieno supirkimo kainų kritimo - Lietuvoje jos išlieka aukštos. Jo teigimu, šių metų vasarį natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 9 proc. didesnė nei pastarųjų 5 metų vidurkis.

„Žalio pieno kainų augimą Lietuvoje lėmė didėjusi jo paklausa perdirbimui - įmonės pernai padidino produktų gamybą, nes augo jų eksportas, - sakė E. Simonis. Situacija eksporto rinkose, nuo kurių Lietuvos pienininkai itin priklauso, išlieka gana nepastovi - biržoje prekiaujamų pagrindinių pieno gaminių kainos nuolat svyruoja.

Pasak jo, pasaulinėje rinkoje iki vasario pradžios per dvi savaites sviesto kainos, perskaičiavus į JAV dolerius, daugiausia išaugo JAV - 4,7 proc. ir ES - 3,8 proc. Okeanijoje sviestas pabrango 1,4 proc.

Bendrijoje pagamintas sviestas ir sūris čederis išlieka brangiausiomis prekėmis pasaulinėje rinkoje, tuo tarpu Okeanijos pieno miltų kainos viršijo ES ir JAV kainų vidurkius.

„Dėl stipraus euro kurso dolerio atžvilgiu europietiško brangaus sviesto ir sūrio eksportas į trečiąsias šalis tampa mažiau konkurencingas. Lietuviai didesnę dalį - apie 80 proc. visų eksportuotų pieno gaminių - parduoda Bendrijos vidaus rinkoje, todėl dėl to gali jaustis tvirčiau“, - sakė E. Simonis.

Jo nuomone, kaip toliau keisis pieno supirkimo kainos Lietuvoje - įtakos tam turės pieno gaminių paklausos pokyčiai eksporto rinkose, taip pat žalio pieno gamybos ir produkcijos augimo dinamika Bendrijoje bei sezoniškumo veiksnys artėjant vasarai.

Bendra pieno gamyba Europos Sąjungos ūkiuose pernai per 12 mėnesių, palyginti su 2016 metais, išaugo 1,8 proc. Lietuvoje pieno gamyba per praėjusius metus sumažėjo 0,7 proc., tačiau per paskutinį metų ketvirtį fiksuotas 0,6 proc. žalio pieno gamybos augimas.

Lietuvos stambiems pieno ūkiams, parduodantiems daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, Lietuvos pieno perdirbimo įmonės vasarį už natūralų pieną mokėjo vidutiniškai 345 eurus už toną. Per mėnesį kaina šiems gamintojams sumažėjo 4,6 proc. ES šalyse, kuriose vyrauja dideli pieno ūkiai, išankstiniais duomenimis, vasarį mokėta vidutinė kaina siekė 351 eurą už toną.