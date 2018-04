VPT pirkti apmokymai – be konkurso ir už 3,5 tūkst. eurų dienai

Anot portalo, tarnyba dažnai be konkurso renkasi agentūrą „European Academy for Taxes, Economics and Law“.

15min. skelbia duomenis, kai vienąkart už trijų dienų kursus Berlyne VPT agentūrai sumokėjo 10,6 tūkstančių eurų, kitąkart – už dvi dienas 4958 eurus, neskaitant pragyvenimo ir kelionės išlaidų.

VPT pateiktais duomenimis, per 2016–2017 metus VPT be atrankos ir konkursų Vokietijos agentūrai sumokėjo 35,2 tūkstančius eurų.

VPT vadovė Diana Vilytė sako, kad Lietuvoje lygiaverčiai mokymai nėra organizuojami. VPT teigia, kad konkurso skelbti pagal įstatymą nereikėjo, o Vokietijos agentūra pasirinkta, nes yra viena iš kelių kvalifikacijos kėlimo įstaigų, kurių teikiamų paslaugų pasiūla ir kokybė atitinka VPT lūkesčius.