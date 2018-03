Draudimo išmokos nesulaukianti „Agromėsa“ priversta atleisti 100 žmonių

Pernai per gaisrą sudegusio „Agromėsos“ paukštienos perdirbimo cecho atstatymą stabdo draudikai. Bendrovės teigimu, draudimo bendrovės „Seesam Insurance“ ir „Ergo Insurance“ atsisako verslininkams atlyginti didžiąją dalį žalos dėl nutrūkusios komercinės veiklos, kaip tai buvo numatyta draudimo sąlygose. Sunkiai paaiškinami draudikų veiksmai skaudžiai kirto ne tik paukštienos perdirbimo įmonei, bet ir jos darbuotojams: „Agromėsa“ negali operatyviai atnaujinti darbų, todėl yra priversta atleisti 100 darbuotojų, o savo interesus ketina ginti teisme.

„Dėjome visas pastangas norėdami geranoriškai susitarti su draudikais ir iš savo pusės įvykdėme visus įsipareigojimus. Nepaisant to, susiduriame su tokiomis nenumatytomis aplinkybėmis, kurios stabdo cecho rekonstrukciją. Nors „Seesam Insurance“ ir „Ergo Insurance“ atlygino turtinę gaisro metu patirtą žalą, bet vis randa, mūsų manymu, dirbtinių argumentų nekompensuoti esminių - komercinės veiklos netęsimo - nuostolių. Kompensuota tik nedidelė dalis šių nuostolių“, - sako „Groward Group“, kuriai priklauso „Agromėsa“, vadovas Tomas Strumskas.

Pasak jo, nors nuo nelaimės prabėgo jau metai, bendrovė dėl gaisro iki šiol neatleido darbuotojų - tikėdamasi operatyviai atkurti pagrindinę veiklą ir tuo metu pasitelkdama žmones kitiems darbams. „Visgi matydami, kad su draudikais susitarti nepavyksta, nebeturime galimybės kartu vykdyti pašalinių gamybos darbų ir taip išlaikyti žmonių - visi įmonės vidiniai ištekliai sutelkti kuo operatyvesniam veiklos atkūrimui. Mūsų įsitikinimu, jei nereiktų dorotis su šio „Seesam Insurance“ ir „Ergo Insurance“ sprendimo padariniais, jau būtume gerokai pasistūmėję su rekonstrukcija, o žmonės liktų savo darbo vietose“.

Kiaušinių, grūdų ir paukštininkystės verslus vystančios „Groward Group“ vadovo teigimu, „Agromėsa“ vykdė visas draudimo sąlygas tiek prieš, tiek ir po nelaimės, ne viena grupės įmonė - ilgametė šių draudimo kompanijų klientė. Todėl tokį sprendimą būtų galima vertinti kaip bandymą taupyti klientų interesų bei savo, kaip draudiko, patikimumo sąskaita, kas ir kelia didžiausią nuostabą. „Juk Lietuvoje veikiančios draudimo bendrovės priklauso „ERGO Group“ bei „OP Financial Group“ - senas tradicijas turinčioms ir savo reputaciją paprastai puoselėjančioms vakarietiško kapitalo korporacijoms“.

Svarbiausias mūsų tikslas - rekonstruoti gamyklą ir kuo skubiau atkurti vykdytą veiklą.

Iš 165 Elektrėnų savivaldybės Ausieniškių kaime veikiančios įmonės darbuotojų dėl gamybinio būtinumo atleidžiama 100, tai daroma socialiai atsakingai - laikantis teisės aktuose numatytų įspėjimo terminų ir išmokant visas išeitines kompensacijas. Įmonės vadovas pabrėžia, kad atleidimas dėl susidariusios situacijos neišvengiamas, tačiau laikinas - atkūrus veiklą 2019-ųjų pradžioje bendrovei vėl reikės darbuotojų, o darbo pasiūlymai bus teikiami ir laikinai atleidžiamiems darbuotojams. Tuo tarpu per ateinančius kelerius metus didinant gamybos apimtis, planuojama, darbuotojų skaičius dar labiau išaugs ir netgi viršys dabartinį.

„Svarbiausias mūsų tikslas - rekonstruoti gamyklą ir kuo skubiau atkurti vykdytą veiklą. Iki šio įvykio „Agromėsa“ dirbo pelningai, matėme aiškų plėtros potencialą paukštienos sektoriuje. Todėl atkūrę veiklą, netruksime imtis ir gamybos plėtros bei modernizavimo - planuojame įrengti ir naujas modernias mėsos produktų linijas“, - teigia Tomas Strumskas.

Iki gaisro fabrike per metus buvo perdirbama apie 4 000 tonų paukštienos, dirbo per 150 darbuotojų. Čia gaminti nišiniai aukštos kokybės vištienos produktai - virta ir vištiena be kaulų, natūralus sultinys, kiti gaminiai. Jie keliaudavo į Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos rinkas. Aukšta kokybė užsienio gamintojams leido šią mėsą bei sultinį naudoti įvairiuose troškiniuose, sriubose, dietiniame maiste, net vaikiškų tyrelių gamyboje. Danijos rinkai šis produktas buvo tiekiamas supakuotas į mažmenines pakuotes ir pardavinėtas visuose didžiausiuose Danijos prekybos tinkluose.

Atkūrus veiklą, 2019 m. planuojama įdarbinti panašų skaičių žmonių, pasiekti buvusias gamybos apimtis bei susigrąžinti realizavimo rinkas. Tuo tarpu 2021 m. įgyvendinus modernizaciją, jau planuojama perdirbti iki 10 000 tonų paukštienos ir įdarbinti apie 180 žmonių.