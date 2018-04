Paaiškėjo, kas laimėjo Žuvininkystės tarnybos konkursą

Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas BNS teigė, jog T. Kazlauskas tarnybai pradės vadovauti balandžio pabaigoje.

Ministerija naujo tarnybos vadovo ieškojo, sausį atleidus teisėsaugos akiratyje figūruojančią beveik trejus metus tarnybai vadovavusią Indrę Šidlauskienę. Ji atleidimą yra apskundusi teismui.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tarnyboje, neteisėtai priimant į darbą žmones. Praėjusių metų gruodžio pradžioje STT tarnyboje atliko kratas.

Teisėsauga anksčiau yra skelbusi, kad galima turtinė žala dėl to siekia apie 45 tūkst. eurų, be to, tarnybai padaryta ir neturtinė žala. A. Bogdanovas anksčiau BNS sakė, jog I. Šidlauskienė galėjo tarnyboje fiktyviai įdarbinti du žmones.

Žuvininkystės tarnyba išduoda leidimus žvejoti Baltijos jūroje, prižiūri žvejybą bei išduoda leidimus supirkti žuvis, taip pat išduoda žvejybos laivų liudijimus ir užsiima žuvų veisimu.