„Rimi“ parduotuvėje pirko ekologiškas cukinijas, o gavo nitratų bombą

Norėjo gaminti vaikui košes

Šeštadienį Irena (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi) Klaipėdoje, Šiaurės pr. esančioje „Rimi“ parduotuvėje nusipirko dvi cukinijas, pažymėtas „I love eco“ ženklu. Moteris specialiu testu patikrino įsigytas prekes ir nustėro – daržovėse buvo itin aukštas nitratų kiekis (apie 200 mg/kg). Vartojant dideliais kiekiais, anot skaitytojos, šios daržovės gali pakenkti sveikatai. „Auginu mažą vaiką, kurį pradėjau primaitinti daržovių košėmis. Kadangi Lietuvoje augintų šviežių daržovių dar nėra, tikėjausi, kad „eco“ ženklas garantuos saugesnį pasirinkimą“, – pasakoja Irena.

Skaitytoja prisipažino, kad praėjusią savaitę įsigytomis juostelėmis ji patikrino ne vieną daržovę. „Cukinijų rezultatais nusivyliau, tačiau nudžiugino lietuviškų ilgavaisių agurkų rezultatai“, – tikino moteris. Ji socialiniuose tinkluose aptiko informacijos ir apie ekologiškas bulves, batatus, avokadus – kituose prekybos centruose pirktose daržovėse internautai, atlikę testus, didelių nitratų kiekių neaptiko. Beje, viena moteris socialinėje erdvėje džiaugėsi, kad „Rimi“ pirktame „Gold“ obuolyje nitratų taip pat nepavyko aptikti.

Nitratų ribojimų nėra

„Rimi“ Marketingo ir viešųjų ryšių vadovė Dalia Kybartaitė portalui teigė, kad nitratai ir nitritai gali susidaryti ir kauptis daržovėse dėl objektyvių priežasčių – tam įtakos gali turėti daržovių veislė, dirvožemio struktūra, oro sąlygos ir kt. „VšĮ „Ekoagros“, kontroliuojanti ekologinės gamybos sertifikavimą, nenumato nitritų ir nitratų kiekių ribojimo ekologiškoje produkcijoje, griežti ribojimai numatyti pesticidų kiekiui produkcijoje. Esame informuoti, kad nitratai įtakos sveikatai neturi, tad pirkėjos įsigyta produkcija yra saugi“, – dėstė prekybos tinklo atstovė.

Anot pašnekovės, visa prekybos tinkle siūloma ekologiška produkcija turi ekologinę gamybą patvirtinantį sertifikatą. „Mūsų prekių kokybės kontrolė vyksta įvairiuose produkto patekimo į parduotuves etapuose: atrenkant tiekėjus, bendradarbiaujant su jais, produkcijos priėmimo metu“, – aiškino D. Kybartaitė ir pateikė pirkėjos įsigytų daržovių tiekėjų turimą ekologišką gamybą patvirtinantį sertifikatą.

Klysta dažnai

Sveikatai palankaus maisto technologė Raminta Bogušienė tikina, kad nitratų kiekis produkte nepriklauso nuo to, ar jis yra ekologiškas ar įprastinis. Anot specialistės, nitratų kiekis daržovėse gali priklausyti nuo daugybės faktorių, tarkim, nuo dirvos, kurioje augo daržovė, kritulių ar saulės kiekio, vietos, kurioje jis augo, rūšies ir pan.

Ekologiški produktai nebūtinai turi būti be nitratų ar turėti daugiau vitaminų ar mineralinių medžiagų.

„Ekologiška produkcija tai – be sintetinių cheminių medžiagų užauginta produkcija. Tad cukinija, užauginta be šių cheminių medžiagų, turi daugiau privalumų nei įprasta. Tačiau tai nereiškia, kad ekologiški gryni produktai bus be nitratų ar turės daugiau vitaminų ar mineralinių medžiagų“, – aiškina specialistė ir tikina, kad žmonės, kuriems leidžia finansinės galimybės pirkti grynus ekologiškus produktus, savo piniginę tuština ne veltui. R. Bogušienė pastebi, kad asmenys, kurių skonio receptoriai nėra atbukę, aiškiai pastebi ekologiškų ir įprastų produktų skirtumus – ekologiška daržovė dažniausiai turi ir kvapą, ir visai kitokį skonį. Moteris pastebėjo, kad ypač savo skoniu skiriasi ekologiški grikiai. „Nitratų ir vitaminų kiekis yra kintantis procesas – net ir dvi ekologiškos morkos, užaugintos skirtingomis sąlygomis, gali turėti skirtingus vitaminų ir nitratų kiekius, – detalizuoja specialistė.

Nitratų kiekis taip pat gali priklausyti ir nuo pačios tyrimo eigos – kaip daržovė buvo susmulkinta, kuri jos vieta tirta ir kokiu įrengimu. „Rūpintis tuo, kas daugiausia priklauso nuo gamtos – nitratų kiekiu – nevertėtų, rūpinkimės tuo, kas nuo mūsų priklauso – rinkimės sveikatai palankią mitybą,“– reziumavo specialistė.