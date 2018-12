Vienintelis uoste kompanijos „Bega“ cemento terminalas pripažintas „auksiniu“

Apdovanojimą kompanijos „Bega“ generaliniam direktoriui Laimonui Rimkui Vyriausybės rūmuose praėjusią savaitę įteikė Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir LPK prezidentas Robertas Dargis.

Pasak L.Rimkaus, šis įvertinimas vainikavo didžiulį kompanijos specialistų bei partnerių atliktą darbą ne tik didinant Klaipėdos uosto konkurencingumą bei Lietuvos pramonės produkcijos eksporto galimybes, bet ir užtikrinant, kad ši plėtra būtų maksimaliai tvari, nekenksminga aplinkai bei kurianti pridėtinę vertę.

Vienintelė Lietuvoje cementą gaminanti ir eksportuojanti AB „Akmenės cementas“ yra viena pirmųjų „Begos“ partnerių. Daugelį metų eksportinio lietuviško cemento srautai per Klaipėdos uostą buvo stabilūs, krovinys į nedidelio tonažo laivus buvo kraunamas tiesiai iš geležinkelio cisternų.

AB „Akmenės cementas“ įgyvendinus modernizaciją, buvo iš esmės pakeista klinkerio gamybos technologija. Gamyba šlapiuoju būdu pakeista sausuoju. Tai leido ženkliai išplėsti gamybos apimtis ir kartu sumažinti gamybos metu į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį.

„Išaugus gamybai, atitinkamai atsirado prielaidos didinti eksportą. Siekiant jį efektyviai organizuoti, ir buvo statomas cemento terminalas. Jo atsiradimas išsprendė daug techninių bei ekologinių klausimų ir prisideda prie to, kad AB „Akmenės cementas“ išsikovoja vis geresnes pozicijas pasaulinėje cemento prekybos rinkoje. Jaučiame augantį cemento pirkėjų susidomėjimą ne tik iš Skandinavijos, į kurios šalis šiuo metu daugiausia eksportuojamas lietuviškas cementas, bet ir iš tolimesnių rinkų. Todėl džiaugiamės, kad, projektuodami terminalą, išsyk numatėme didesnius jo pajėgumus, leidžiančius generuoti naujus cemento ar jam giminingo krovinio srautus“, – sakė L.Rimkus.

Jau pirmieji cemento terminalo eksploatavimo metai parodė krovinio augimo tendenciją: per 11 šių metų mėnesių „Bega“ perkrovė apie 30 proc. daugiau cemento nei pernai per tą patį laikotarpį. Planuojama, kad per 2019–2020 m. vien tik AB „Akmenės cementas“ produkcijos eksportas per Klaipėdos uostą išaugs iki 300–350 tūkst. tonų per metus.

Anot L.Rimkaus, realizuojant projektą, buvo panaudotos pasaulinės uždarų pneumatinių transportavimo sistemų lyderės Vokietijos kompanijos „Claudius Peters GmbH“ technologijos. Kitiems darbams atlikti pasitelkti Lietuvos rangovai, daugelį novatoriškų sprendinių sugeneravo ir įgyvendinto didelę patirtį šioje srityje turintys kompanijos „Bega“ specialistai. Investicijos į šį projektą siekia 5 mln. eurų.

Pastatytos dvi cemento talpyklos po 3 600 tonų, dvi geležinkelio cisternų iškrovimo linijos, krovinio transportavimo ir oro padavimo vamzdynai, galingi kompresoriai, siurbliai, filtravimo, dulkių surinkimo sistemos, programinė ir kita įranga. Krova terminale vyksta uždaru būdu, vamzdynais, be jokio krovinio sąlyčio su aplinka.

Naujosios technologijos leidžia užtikrinti tiek aplinkai nekenksmingą, tiek dvigubai našesnę krovą. Atsižvelgdama į tai, specializuotą laivyną valdanti Vokietijos kompanija specialiai pritaikė kelis savo laivus krovai šiame terminale.

Pasak L.Rimkaus, palaipsniui didinant laivus ir gabenamo cemento apimtis, svarbios tampa šiai krovai dedikuotos 66-osios uosto krantinės galimybės priimti cementovežius. Juo labiau kad šiemet pietinėje kompanijos „Bega“ dalyje, be cemento terminalo, dar buvo pastatytas 60 tūkst. kub. m talpos universalus sandėlis mineralinių medžiagų sukaupimui bei dar labiau išplėstas Žemės ūkio produktų krovos terminalas, pastatant 6 papildomas silosų tipo talpyklas po 12 tūkst. kub. m grūdams. „Būna momentų, kai veiksmas čia tampa itin intensyvus ir tenka pasistengti išlaviruoti, – sakė „Begos“ vadovas. – Turime viziją, kaip situaciją būtų galima palengvinti – tam reikalingi atitinkami infrastruktūriniai sprendiniai, kuriuos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija planuoja greitu laiku įgyvendinti.“