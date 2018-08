Kelia nerimą: kodėl panaudotos padangos niekam nerūpi?

Europos padangų ir gumos gamintojų asociacija (ETRMA) suskaičiavo, kad 2016 m. ES šalyse, taip pat Norvegijoje, Serbijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje susidarė 3,29 mln. t eksploatuoti netinkamų automobilių padangų, kurios buvo perdirbtos. Tokių padangų atliekų kiekis per metus (palyginti su 2015-aisiais) išaugo 100 tūkst. tonų.

Pasak ETRMA, apie 1,9 mln. t senų padangų buvo panaudota kaip žaliava įvairiems gaminiams. Daugiausia (75 proc.) panaudotų senų padangų Europos šalyse buvo sumalta į gumos granules, kurios naudojamos įvairių gaminių gamyboje.

Dar 1,1 mln. t netinkamų naudoti padangų panaudota energijai gauti. 81 proc. visų šių padangų buvo sudeginta cemento gamybos krosnyse, o likusi dalis (19 proc.) nukeliavo į miestų šildymo sistemas ir elektrines.

"Europos šalių pasiektas 94 proc. naudotų padangų perdirbimo rodiklis, palyginti su Lietuvos rodikliu, yra ganėtinai aukštas. Lietuvai vis dar sunku pasiekti Europos lygį, nes dėl teisės aktų spragų ne visi gamintojai ir importuotojai realiai finansuoja visų rinkai patiekiamų padangų sutvarkymą", – sako stambiausius automobilių ir jų dalių gamintojus bei importuotojus Lietuvoje vienijančios Gamintojų ir importuotojų asociacijos (GIA) vadovė Veronika Masalienė.

Lietuvos teisės aktai numato, kad atskirai padangas įvežantys gamintojai ir importuotojai turi surinkti bei perdirbti 80 proc. viso Lietuvos rinkai patiekto padangų kiekio. Aplinkos ministerija dar neteikia 2017 m. duomenų. 2016 m., ministerijos duomenimis, registruoti padangų importuotojai į Lietuvos rinką įvežė 25,3 tūkst. t padangų, o tinkamai sutvarkė 76,3 proc. visų rinkoje parduotų padangų, neskaičiuojant realizuotų nelegaliai.

Pasak V.Masalienės, skaičiuojant, kad dar mažiausiai apie 9 tūkst. t padangų per metus į šalį įvažiuoja su transporto priemonėmis, o apie 4 tūkst. t padangų parduodama nelegaliai, nesuskaičiuotos padangos gali sudaryti apie trečdalį visų į šalį įvežamų padangų. Lietuvos teisės aktai numato, kad gyventojai į savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles gali nemokamai pristatyti iki 4 ar 5 padangų per metus. Keičiant padangas automobilių remonto įmonėje, senosios taip pat turi būti priimamos nemokamai. Prekybininkai priima iš kliento nemokamai nenaudojamas padangas, jeigu jos skirtos to paties tipo transporto priemonei ir jų atiduodama tiek, kiek perkama.