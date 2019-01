Atskleista, kas pradės britų atlikėjo T. Odello koncertą Vilniuje

„Tomas Odellas yra vienas iš tų atlikėjų, dėl kurių aš stojau į savo universitetą, nes jis irgi čia mokėsi“, - sako prestižiniame „Britų ir airių modernios muzikos institute“ studijuojanti M. Linkytė. „Nors universitete susitikti nepavyko, susitiksime ant scenos. Labai mėgstu šio atlikėjo muziką, todėl žinoti tai, kad pasirinko būtent mane, yra ypatingai gera“.

Koncerte Vilniuje žinomas britų dainų autorius ir atlikėjas T. Odellas pristatys savo naują albumą. Pirmasis muzikantas vyras, pelnęs prestižinius „BRITs Critics‘ Choice“ ir „Ivor Novello“ apdovanojimus, išskirtinį koncertą sostinės Kongresų rūmuose surengs sausio 28 d. Koncertinėse gastrolėse „Jubilee Road Tour“ muzikos žvaigždė pristato pernai spalio pabaigoje išleistą studijinį albumą „Jubilee Road“ ir atlieka pačias garsiausias savo dainas.

T. Odellas yra viena ryškiausių jaunų muzikos žvaigždžių pasaulyje. 2012 m. išleidęs pirmąjį įrašą „Songs From Another Love“, dainų autorius ir atlikėjas išpopuliarėjo ne tik tėvynėje, bet ir už jos ribų. Neeilinį T. Odello talentą giriantys muzikos kritikai jo muziką lygino su sero Eltono Johno, Bobo Dylano ir Jeffo Buckley kūryba. Jaunojo atlikėjo charizma sužavėjo muzikos mylėtojus – debiutinio singlo „Another Love“ vaizdo klipas „YouTube“ kanale yra peržiūrėtas daugiau nei 130 mln. kartų. T. Odellą įvertino ir mados pasaulis – nuo 2015 m. jis yra žinomų britų mados namų „Burberry“ reklamos veidas, o žurnalas „Vogue“ jį paskelbė „mylimiausiu pianistu mados industrijoje“.

2012 m. spalio mėn. išleistas debiutinis T. Odello dainų įrašas „Songs From Another Love EP“ sužavėjo ne tik melomanus, bet ir kritikus. Atviri dainų tekstai ir emocionali grojimo maniera nepaliko abejingų – 2013 m. vasarą išleistas T. Odello debiutinis albumas „Long Way Down“ buvo parduotas platininiu tiražu. Netrukus atlikėjas tapo pirmuoju muzikantu vyru, kuriam įteiktas „BRITs Critics‘ Choice“ apdovanojimas. Debiutinis T. Odello singlas „Another Love“ prestižinių „Ivor Novello“ apdovanojimų ceremonijoje neoficialiai paskelbtas „Metų daina“, o pats atlikėjas įvertintas „Geriausio metų dainų autoriaus“ titulu. Muzikanto atlikta klasikinės Johno Lennono dainos „Real Love“ versija skambėjo visame pasaulyje išgarsėjusiame prekybos centro „John Lewis“ Kalėdoms skirtame reklaminiame klipe.

Antrasis albumas „Wrong Crowd“ pasirodė 2016 m. vasarą. Naująją T. Odello kūrybą prodiusavo kartu su Adele, „Arctic Monkeys“ ir „Kasabian“ bendradarbiavęs prodiuseris Jimas Abbissas. Norėdamas publikai pristatyti naujas savo dainas atlikėjas Europoje ir Jungtinėse Valstijose surengė koncertines gastroles „No Bad Days Tour“, į kurias buvo išpirkti visi bilietai. Garsiu hitu tapo singlas „Magnetised“, kurio dėka albumas pasiekė populiariausių topus D. Britanijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, JAV ir Naujojoje Zelandijoje. Prie „Wrong Crowd“ sėkmės nemažai prisidėjo ir populiarus Holivudo aktorius Kevinas Spacey, nusifilmavęs T. Odello dainos „Here I Am“ vaizdo klipe.