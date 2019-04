Gedimino prospektas taps dar draugiškesnis dviratininkams

Skaičiuojama, kad būtent Gedimino prospektu dviračių eismas yra vienas intensyviausių mieste – šiltuoju metų laiku čia per valandą vidutiniškai rieda apie pusantro tūkstančio dviratininkų, palei Gedimino prospektą yra išsidėsčiusios populiariausios „Cyclocity“ dviračių dalijimosi stotelės. Be to, vis daugiau elektrinių paspirtukų ir kitų riedėjimo priemonių naudotojų juda dviračių takais, tad atnaujinus šiuos takus visame prospekte, tūkstančių vilniečių kasdienės kelionės taps saugesnės ir patogesnės.

„Pats prospektas liks tokio paties pločio, automobiliams liks po 3 metrus, o dviračių juostos – beveik 2 metrų pločio. Šviesi dviračių takų dangos spalva labiau atkreips automobilių vairuotojų dėmesį į dviratininkams skirtą erdvę. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie dviračių takų plėtros ir darnaus judumo mieste. Tikime, kad kurdami geresnes sąlygas dviračiams ir kitoms riedėjimo priemonėms mažinsime oro taršą ir triukšmą, prisidėsime prie geresnės gyvenimo kokybės mūsų mieste“, – sako Antonas Nikitinas, susisiekimo dviračiais Vilniaus mieste projekto vadovas.

Remonto darbų metu eismas Gedimino prospektu nebus uždarytas.

Per artimiausius kelerius metus visame mieste bus formuojamas nenutrūkstamas ir patogus pagrindinių dviračių trasų tinklas, kad dviračiais keliauti miesto urbanizuotoje dalyje būtų patogiau ir saugiau. Šiemet planuojama tiesti daugiau kaip 30 km jungčių – abiejose Neries krantinėse ir palei Vilnią, Pilaitės prospekte ir T. Narbuto gatvėje, „Žirmūnų trikampyje“ – Žirmūnų, Minties ir Tuskulėnų gatvėse, Šiaurinėje miesto teritorijoje – Neries Senvagės teritorijoje bei palei Linkmenų gatvę, taip pat pradėti darbus Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Giedraičių, Kernavės gatvėse, Kareivių bei Žirmūnų gatvėse, Naujamiestyje – Algirdo, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse. Dviračių takai taip pat projektuojami Šiaurinėje, Ukmergės, Erfurto, Balsių, Ragučio gatvėse ir kitur.

Pernai visame mieste įrengta daugiau kaip 1 800 naujų dviračių stovų, prie kurių galima saugiai prirakinti dviračius. Šiemet taip pat planuojama įrengti dar bent kelis šimtus. Skaičiuojama, kad bendros investicijos į dviračių ir dalies pėsčiųjų infrastruktūros gerinimą šiemet sieks apie 7 mln. eurų.