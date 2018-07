Spręsti Dainų šventės maitinimo krizę pasisiūlė prekybos centrai

„Situaciją pavyko suvaldyti, vakar visi maitinosi, esminių pažeidimų nenustatėm. Su tiekėjais sutikrinome visą žiniasklaidoj pasirodžiusią informaciją, esminių pažeidimų nėra“, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė S. Liausa.

Jis kartu teigė, kad organizuoti maitinimą tokiam skaičiui žmonių yra sudėtinga, todėl eilės yra neišvengiamos.

„Pagal visas sąlygas, maitinimo specifiką, eilės neišvengiamos, nes tūkstančiai žmonių. Pagal viešųjų pirkimų sąlygas maitinimas trunka nuo valandos iki trijų, maistas vežamas dalimis, ir kai dalis pasibaigia, tenka palaukti“, – kalbėjo S. Liausa.

Valstybinė maisto ir veterinarijos inspektorė Daiva Ruželienė teigė, jog inspektoriai lankosi visose maitinimosi vietose, esminių pažeidimų nenustatyta.

Tarnyba taip pat neturi duomenų apie apsinuodijusius, susirgusius Dainų šventės dalyvius.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba po anoniminio skundo apie Radviliškyje galbūt netinkamai gaminamą maistą Dainų šventės dalyviams atliko patikrinimą, skundas nepasitvirtino.

„Komentuojant vakar dienos situaciją galiu patvirtinti, kad Radviliškyje maisto tvarkymo veikla nebuvo vykdoma ir maistas į šventę iš Radviliškio nebuvo vežamas“, – teigė D. Ruželienė.

Anot jos, antradienį maistas Dainų šventės dalyviams buvo gaminamas Vilniuje, Ukmergėje bei Šalčininkų mokyklose.

„Sąsajų su Radviliškiu neradome jokių ir skundą laikome nepagrįstu“, – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė.

Ji patvirtino, kad iš viso dėl maitinimo per Dainų šventę gauti keturi skundai.

Tuo tarpu maisto skonio tarnyba nevertina, teigė VMVT atstovė.

„Dėl maisto kokybės labai sunku įvertinti, didžioji dalis skundų kalbama apie skonį, tai tokį skundą pagrįsti, kam sūru, kam saldu, labai sudėtinga. Tai kiekvieno asmens individualus požiūris“.

Klausiamas, kokios sankcijos dėl kilusių nesklandumų gali laukti maitintojų, S. Liausia teigė, kad visus incidentus, vėlavimus įvertins teisininkai.

„Juristai nustatys, šiandien mums svarbiausia, kad pamaitintų, kad išspręstų tuos nesklandumus ir problemas, visa kita yra fiksuojama ir juristai atsakys“, – sakė S. Liausa.

Jis taip pat teigė, jog šiuo metu nėra pagrindo nutraukti sutartį su tiekėju, be to, tai padarius dalis šventės dalyvių tiesiog liktų be maisto.

„Jūs maitintumėt? O ką mums pasiūlytumėt daryt tuo atveju? Nematom priežasčių kol kas, kurioj vietoj būtų kažkoks pavojus, kad reikėtų nutraukti sutartį, maistas tiekiamas, žmonės maitinami“, – tvirtino Dainų šventės direktorius.

Viešosios įstaigos „Bruneros“, dėl kurios tiekiamo maisto skundėsi dalyviai, atstovas Donatas Garbauskas teigė, kad maistas „yra tikrai valgomas“, o skundus dėl jo išvaizdos, skonio sakė esant pavienius.

„Maistas gaminamas pagal nustatytus reikalavimus, ir išdalinamas nustatytu laiku, jis yra tikrai valgomas, mes gaunam daug ir teigiamų atsiliepimų, jūs akcentuojat tik neigiamus, bet jų yra mažuma“, – spaudos konferencijoje tvirtino D. Garbauskas.

„Tai yra tikrai geras maistas, aš žinau, iš kokių produktų jis gaminamas, daržovės Lietuvos tiekėjų, vaisius perkame Lietuvoje, mėsos gaminiai perkami iš žinomų Lietuvos gamintojų“, – sakė „Bruneros“ atstovas.

Situaciją, kai maistas vėlavo, jis aiškino vienu atveju nesusikalbėjimu, kitu - kelio darbais.

„Mes turėjom du nesusikalbėjimus, vienas iš jų buvo, kad išsikrovė visą maistą viename iš taškų, nors turėjo išsikrauti dviejuose, dėl to buvo vėlavimas, ir vakar ryte Verkių gatvėje vairuotoją sustabdė gatvės darbai, jis negalėjo pajudėti, ir buvo vėlavimas į keturis ar penkis taškus“, – pasakojo D. Garbauskas.

Portalas 15min.lt rašė gavęs anoniminį vienos Radviliškio mokykloje dirbančios viešosios įstaigos „Bruneros“ virėjos laišką, kuriame baiminasi, kad šventės dalyviai apsinuodys paukštienos maltiniu, kuris, anot jos, laikomas ir gabenamas netinkamoje temperatūroje.

Dainų šventės dalyvius šiemet maitina bendrovės „Riekė“ ir „Ovantis“ bei viešoji įstaiga „Bruneros“. Pirmos dvi minėtos įmonės kartu laimėjo 154 tūkst. eurų vertės viešąjį pirkimą, o dviejų „Bruneros“, anksčiau veikusios „Kretingos maisto“ pavadinimu, laimėtų pirkimų vertė siekia 667 tūkst. eurų.

Pagalbą siūlo prekybos centrai

Kilus nepasitenkinimui dėl maitinimo Dainų šventėje, į pagalbą renginio dalyviams siūlosi prekybos centrai bei kitos maisto pramonės įmonės.

Nors Dainų šventės direktorius Saulius Liausa trečiadienio rytą tvirtino, kad esminių pažeidimų nenustatyta ir situaciją dėl maitinimo pavyko suvaldyti, socialiniuose tinkluose netyla šventės dalyvių skundai dėl nepilnų porcijų, nekokybiško maisto ar netgi apskritai negautų pietų ar vakarienės.

Į tai trečiadienį sureagavo ir šalies politikai.

Premjeras Saulius Skvernelis ragino „pasielgti nelietuviškai“, t.y. džiaugtis renginiais, o situaciją žadėjo įvertinti vėliau.

„Šventei pasibaigus, mes įvertinsime tą realią situaciją, kuri buvo, nes nebuvo paprasta Vyriausybei kalbėtis su organizatoriais. Kėlėme visą laiką daug abejonių kalbant ir apie sąmatas pačias, apie finansavimą. Pabaikime Dainų šventę ir tada įvertinsime visus pliusus ir minusus“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė S. Skvernelis.

Savo ruožtu Vilniaus meras Remigijus Šimašius sako, kad tai, kas vyksta su šimtmečio Dainų šventės svečių maitinimu, „prasilenkia su bet kokiu sveiku protu, žemina šventės dalyvius ir griauna pasitikėjimą valstybe“.

„Turime labai mažai laiko, todėl kviečiu atsakingą verslą ir visas institucijas padėti skubiai pakeisti šią niekingą situaciją. Vilniuje vaikai nebadaus – pasirūpinkime jais!“, – išplatintame pranešime ragino R. Šimašius.

Maistą pasisiūlė vežti apie 10 įmonių

Kaip teigė mero patarėjas Karolis Žukauskas, prie iniciatyvos nemokamai duoti dalyviams maisto prisijungė apie dešimt įmonių, tarp jų – prekybos tinklai „Maxima“, „Lidl“, „Norfa“, maisto pramonės ir prekybos įmonės „Mantinga“, „Vilniaus duona“, „Grūstė“, baras „Piano Man“ ir kiti.

Pasak K. Žukausko, verslininkai pasiryžę dovanoti ir savo lėšomis pristatyti maistą šventės dalyviams, dalis jų tikisi dalyvius pavaišinti jau trečiadienio vidurdienį, Kalnų parke, kur vyksta dalyvių repeticijos.

„Karšto maisto galbūt jau neišeis atvežti, bet viena įmonė, „Namų dvasia“, atveža 600 porcijų dalyviams į Vingio parką. Prekybos centrai skaičiuoja patys, kokius maisto paketus gali pasiūlyti, šalto maisto. „Lidl“ jau šį vakarą nori atvežti šaltų užkandžių į Vingio parką, „Maxima“ skaičiuoja, sako, gal atveš sumuštinių“, – pasakojo K. Žukauskas.

Viešosios įstaigos „Bruneros“, dėl kurios tiekiamo maisto skundėsi dalyviai, atstovas Donatas Garbauskas trečiadienį teigė, kad maistas „yra tikrai valgomas“, o skundus dėl jo išvaizdos, skonio sakė esant pavienius.